"Esto no ha podido ser mala suerte": primera denuncia colectiva de familiares de mayores fallecidos por Covid en residencias de Andalucía

Solo en esta semana han muerto por Covid-19 una treintena de personas mayores en centros residenciales de Andalucía segun los datos de la Consejería de Salud y Familias. Desde el inicio de la pandemia, casi 2.000 fallecimientos. En Jaén, una plataforma de familiares ha decidido llevar a la Fiscalía la primera demanda colectiva de familiares fallecidos por presuntas negligencias a la hora de controlar el avance de la pandemia que, en la provincia de Jaén, se ha cobrado la vida de decenas de residentes mayores, principalmente en la residencia 'Caridad y Consolación' de Jaén (34 fallecidos) o en 'Orpea Andújar' (14 fallecidos), donde se centra ahora esta primera denuncia.

El portavoz de la 'Plataforma de familiares afectados por Covid en las residencias de mayores de Jaén', Alberto Puig, comenta a elDiario.es Andalucía que "queremos que se averigüe qué ha ocurrido en centros donde se han registrado más muertes, por qué en unos centros y no en otros, porque esto no ha podido ser mala suerte". "Queremos saber qué ha ocurrido, quién ha podido tener responsabilidades penales y que no vuelva a pasar", apuntando al nivel de responsabilidad por parte de la Junta de Andalucía al tratarse de centros con plazas concertadas.

Lamenta, además, que "nadie" de la administración haya tenido un gesto con ellos para tratar de dar una explicación de lo sucedido con sus mayores pese a que han observado determinadas actuaciones que no han sido del todo claras, "como derivaciones a hospitales de mayores deshidratados, evidenciando que no se han hecho los cuidados mínimos oportunos". Puig asegura que han hecho un verdadero esfuerzo a la hora de "rastrear" y recopilar información de cada caso particular, revisando uno a uno los expedientes de los fallecimientos y advirtiendo de una "gestión errónea".

"Imprevisión"

Conscientes de que los posibles homicidios imprudentes que denuncian son difíciles de probar, consideran que ha podido existir una "imprevisión dolosa o negligente, también por parte de la administración", a la hora de abordar la situación de los mayores. El grado de adherencia de los familiares a la denuncia colectiva es diversa, encontrándose familiares que quieren "ir a por todas" a otros que buscan un "apoyo emocional" para afrontar la pérdida y a falta del "detalle humano" que, a su juicio, no ha tenido para con ellos la administración. Según expone a este medio, el esquema que han atisbado se repite en otras aquellas residencias de España donde ha habido muchas muertes, por lo que concluye que en otros centros "no ha ocurrido lo mismo" y será porque "las cosas no se han hecho bien".

La plataforma indica que durante la llamada segunda ola, en el último trimestre de 2020 numerosas residencias de la provincia sufrieron importantes brotes de Covid, que provocó que, junto con Granada, fuese de las más afectadas de Andalucía y de España con el triste resultado de 121 ancianos fallecidos entre octubre y diciembre. Dicha cifra triplica el número de fallecidos en residencias de la provincia durante toda la primera ola y la desescalada, entre marzo y septiembre, y fija en un 33% la funesta aportación de las residencias jienenses a las muertes totales provinciales de la segunda ola, por encima incluso del 25% de la media andaluza.

"Datos dramáticos y estremecedores que nos hablan de un final inesperado de nuestros mayores después de meses de aislamiento y encierro obligado para supuesta y paradójicamente evitarles contagios. Todo un fracaso", según manifiesta Puig. "Nuestros mayores que se fueron y los que aún están entre nosotros merecen un análisis crítico y responsable, serio e inaplazable por parte de la sociedad sobre lo que se pudiera haber corregido y evitado, y no se hizo en el interior de esas residencias. Análisis que aún no se ha producido en el seno de la propia sociedad y sus sectores más dinámicos, y que desde aquí la plataforma de familiares, demandamos", añade.

Ratio de trabajadores

Esta primera denuncia colectiva se presenta para conocer "los fallos por imprudencia ocurridos en Orpea Andújar entre octubre y noviembre, y la siguiente se planteará para esclarecer los presuntos errores negligentes cometidos en la residencia Caridad y Consolación de Jaén también por esas fechas", según añaden.

Entre los presuntos errores destacan los planes de contingencia y la detección precoz en trabajadores, denunciando al tiempo que "no hubo protocolos de ventilación" y estimando que "se ha abusado de la compartición de habitaciones". "Creemos -añaden- que ha habido presuntamente fraude en la aplicación del ratio de trabajadores", una cuestión que destaca Puig. "Nos consta que han faltado pruebas diagnósticas (RX y análisis clínicos) para sintomáticos. Ha habido claros errores en la sectorización que no ha evitado la contaminación cruzada. Hubo renuencia activa o pasiva a derivar a centros hospitalarios en casos de agravamiento, carencia inaudita de médicos internos en fines de semanas, desatención en cuidados básicos que han provocado ingresos hospitalarios por heridas, deshidratación, anemias,…".

Todos estas cuestiones y otras se han puesto en conocimiento del Ministerio Fiscal mediante la demanda presentada "para dilucidar responsabilidades si finalmente las hubiera" pero "por encima de eso" está el interés de la plataforma de que "a partir de ahora ayudemos a la vacuna y lo hagamos dotando con más y mejores medios y recursos, con funcionales planes de contingencia eficaces a nuestro sistema de residencias de mayores, herido por la Covid pero también por la mala gestión pública/privada de aquellas residencias peor organizadas y/o con criterios básicamente economicistas", concluye Alberto Puig.