La Junta de Andalucía se enreda con la vuelta al cole voluntaria: un "perfecto derecho" para el vicepresidente y "no es una opción" para Educación

Mensajes contradictorios desde la Junta de Andalucía a escasas fechas de la 'vuelta al cole'. Poco antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurara que en septiembre "las puertas de los colegios deben abrirse", dos altos cargos del Gobierno autonómico se han referido a ese punto pero con opiniones bien diferentes. Mientras que el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, opinaba que los padres que decidan no llevar a los niños al colegio "están en su perfecto derecho a hacer lo que consideren por velar por la seguridad de sus hijos", la viceconsejera de Educación y Deporte, María del Carmen Castillo, aseguraba tras la reunión de la Comisión General de la Conferencia de Educación que Andalucía ha pedido al Ministerio de Educación y Formación Profesional que deje claro que la no asistencia a los centros educativos "no es un opción en la enseñanza básica".

Marín, a preguntas de los periodistas en Sevilla acerca de la vuelta a las aulas en septiembre y sobre los padres que amagan con no llevar a los pequeños a clase por inseguridad, Marín ha explicado que la obligación del Gobierno andaluz "es velar por la seguridad de todos los alumnos, los profesores y los profesionales, y todos los recursos se están poniendo encima de la mesa", si bien entiende que él mismo, como padre que es, "soy que el que tengo la última palabra a la hora de decidir si mi hijo va al cole o no, y eso es respetable". En cualquier caso ha recordado que este jueves se va a celebrar una Conferencia Interterritorial y también Intersectorial de Educación y Sanidad por parte del Gobierno de España, y ahí espera que se establezcan "unos criterios lo más comunes posibles para el conjunto de los territorios".

"Entiendo que si no se dieran por parte de las administraciones las garantías que establece la Organización Mundial de la Salud y el propio Ministerio de Salud, sería el primero que evidentemente no lo haría, pero en este momento eso no se produce", ha agregado el vicepresidente, que cree que no hay que tener miedo aunque asume que "tampoco nadie va a garantizar que mi hijo no se pueda contagiar en la playa, en el patio de mi casa, en una reunión familiar, en el cine o en cualquier otra actividad".

Por su parte, la viceconsejera de Educación y Deporte aseguraba que "ha quedado de manifiesto" que la incorporación a las aulas "se va a hacer con presencialidad". Así, en un vídeo distribuido a los medios, Castillo ha destacado que la reunión de la Comisión General "ha servido para poner de manifiesto que todas las comunidades autónomas estamos trabajando en la misma línea para garantizar la vuelta a las aulas en condiciones de seguridad en coordinación con las consejería de Salud y el Ministerio de Sanidad".

Ha afirmado que "ha quedado de manifiesto" que esa incorporación "se va a hacer con presencialidad, conforme a los calendarios aprobados por cada comunidad autónoma", porque "se ha entendido, y así se tiene que poner de manifiesto la Conferencia Sectorial del próximo jueves, que la educación es un servicio esencial y, por lo tanto, así tiene que ser tratada y entendida".

La Consejería informaba este martes de que tiene previsto celebrar a primeros de septiembre reuniones con familias andaluzas sobre la seguridad sanitaria en colegios.