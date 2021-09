Libertad y tolerancia frente al odio y la falta de respeto. Son los ejes que articulan la campaña que este jueves ha presentado en Sevilla la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, la primera que el Gobierno autonómico pone en marcha para sensibilizar contra la lgtbifobia. El calendario ha hecho que esos objetivos se hagan públicos cuando los tiempos corren revueltos para el colectivo tras la muerte de Samuel el pasado mes de julio o la manifestación neonazi de hace unos días en Madrid. "Es amor y es diversidad, nada más", resume Carola, una de las protagonistas de la campaña, madre de un chico trans y que hace hincapié en la importancia de la educación y de la familia a la hora de inculcar valores de respeto a la elección sexual de cada cual.

"Queremos animar a toda la sociedad a que se implique y plante cara al odio, porque la visibilización es fundamental para tomar conciencia de estas agresiones", ha dicho la consejera acompañada de representantes de entidades y colectivos LGTBI durante la presentación en la librería Caótica, justo en el el Día Internacional para la Visibilidad Bisexual. Bajo el lema 'Paremos la lgtbifobia', la campaña consta de carteles, material gráfico y seis spots con testimonios personales de cómo los discursos de odio están presentes en nuestro día a día. Además de Carola, los nuevos "referentes de la diversidad" para denunciar la intolerancia son Déborah, Ethan, Esperanza y Lolo. "Somos diferentes, ni mejores ni peores", dicen en el vídeo coral de la campaña.

Esperanza, profesora de instituto de 33 años, dice tajante: "No quiero que esos niños vivan lo que yo viví". Lolo, que trabaja en la asociación DeFrente, insiste en que "no hay que dar pasos atrás sino todo lo contrario, y demostrar que las administraciones no se pueden desbancar de esta lucha contra la intolerancia", apostando por que la educación tiene que calar "en todos los niveles".

Carola pone un ejemplo reciente, cuando a su hijo de 16 años le colocaron en el grupo de las chicas pese a ser un chico a todos los efectos. "Yo he podido ir abriendo camino desde el mundo asociativo con él. Es muy importante que no se sientan diferentes y eso se consigue primero con la aceptación en casa, con amor, para que luego puedan afrontar empoderados si tienen que enfrentarse a intolerancias". "Cuando la familia apoya, el 90% del trabajo está hecho", asegura. "Ya está bien de escondernos en las ultratumbas", sentencia Déborah durante el acto, recordando a sus 83 años los tiempos de clandestinidad como mujer trans.

"El odio lo vamos a parar"

La campaña, precisamente, quiere visibilizar el rechazo a las agresiones y los discursos de odio, ha asegurado la consejera, que ha destacado que su puesta en marcha "atiende la reivindicación de los colectivos para ayudarles a denunciar, a alzar la voz y a ocupar espacios en un momento de especial preocupación ante este tipo de ataques". "Que denuncien, que no tengan miedo", ha enfarizado, recordando que la Junta de Andalucía es la segunda comunidad autónoma que ha decidido personarse como acusación en los denominados delitos de odio. "Mientras haya una sola persona a la que roben su derecho a amar en libertad, aquí estaremos, porque el odio lo vamos a parar", ha apuntado también en ese sentido.

Según cifra la Junta, sólo entre 2016 y 2020 este tipo de agresiones crecieron en un 17% y, aunque el confinamiento provocó una reducción, en los primeros seis meses de 2021 ya se observa un alza del 9,3% en los delitos motivados por orientación sexual o identidad de género respecto a las cifras de antes de la pandemia.

Ruiz ha agradecido la participación de los colectivos en la elaboración de la campaña, así como la colaboración de los protagonistas de los videos, a los que se ha referido como "un ejemplo a seguir y referente" para muchas personas del colectivo Lgtbi "que pueden estar viviendo situaciones de discriminación y no ser conscientes de ello, o que piensan que no vale la pena denunciar". La responsable de Igualdad ha subrayado que "nosotros les decimos que no es así, que es el momento de dejar patente que no vamos a retroceder en la defensa de los derechos, porque son muchos años de lucha para que ahora caigan en saco roto".

Ruiza ha recordado que nunca se habían llevado a cabo tantas campañas de sensibilización y divulgación sobre la realidad del colectivo y sus derechos, "porque la visibilización es fundamental". Unas iniciativas acompañadas de recursos como las ayudas a las entidades; las personas expertas para acompañamiento jurídico y psicológico; la reedición de la Guía de Delitos de Odio Lgtbi o la puesta en marcha del primer para atender a las víctimas de la intolerancia.