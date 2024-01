El carnaval gaditano saca su artillería: de la arremetida de Martínez Ares contra el PP a las chirigoteras de 'Bienvenido' cantando en lenguas cooficiales

Las sesiones preliminares del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval gaditano (COAC) suelen tener mucho de trámite. Una criba que los grandes pasan sin complicaciones, en la que predominan por lo general las letras localistas,, y que para muchos es simplemente la oportunidad de cumplir, siquiera fugazmente, el sueño de pisar las tablas del Gran Teatro Falla. Sin embargo, este año parece haber empezado especialmente fuerte, con formaciones que se destacan desde las primeras sesiones a base de sacar su mejor artillería de humor y crítica social.

El relevo en el gobierno municipal, de José María González Santos ‘Kichi’ (Adelante Cádiz) a Bruno García (PP), ha sido uno de los asuntos que ha inspirado a los autores en estas primeras citas. A ellos -y a su contraste, tanto ideológico como estético- les dedicó sus dos pasodobles la chirigota de José Luis García Cossío, el popular Selu, que este año se llama Que ni las hambre las vamo a sentir, y representa a una estampa clásica de flamencos cabales en La Cueva del Pájaro Azul, legendario tablao gaditano, en esta ocasión presidido por una foto del rey emérito con un uniforme de dicho color.

En el pasodoble dedicado a Kichi, se alude a su regreso a la enseñanza como “una vida placentera/ Que ya no te vas a meter/ Ni a presidente de tu escalera”, y a su indumentaria habitual, refractaria a los protocolos, dando a entender que el alcalde había recibido ayuda de un conocido comerciante de modas de la ciudad: “Ya puedes estar tranquilo Kichi/ Que ya no tienes que aguantar/ Mas politiquillos ni más plenos/ Ni comerte más el coco/ Y ya puedes devolverle/ La chaqueta a Tinoco”.

Dura bienvenida

En cuanto a García, se recuerda que “ha pasado toa su infancia/ En un colegio de curas de Jerez”, y se le anima irónicamente a usar todo su poder, “Y puedes si quieres/ Cambiar to Cadiz/ Hacer y deshacer/ Una puerta se te cierra/ Como si quieres ahora mismo/ Quitar la arena de toas las playas/ Y poner parquet/ O repellar las Puertas de Tierra”, y termina con la misma guasa hacia la vestimenta, esta vez bromeando sobre la elegancia del nuevo alcalde: “Alcalde con buena presencia/ Y aunque tengas que inaugurar/ Un contador en una casapuerta/ De la calle Fetuchi/ Seguro que lleva puesto/ Su traje de Emilio Tucci”.

El propio Bruno García se acercó a los camerinos del Falla para felicitar personalmente a García Cossío. Se abstuvo de hacerlo, sin embargo, con Antonio Martínez Ares, el autor de comparsa más celebrado de los últimos tiempos, quien este año concurre al COAC con La oveja negra y dedicó un pasodoble demoledor al partido del actual alcalde. “Te debes a un partido/ Lleno de delincuentes/ Fachas reconvertidos/ Y cachorros creyentes/ Que si es necesario/ Se alía con Vox/ Todo sea por la patria/ Por el rey y por dios”, y continúa: “Has llegado a este gobierno/ Y ya te has subío el sueldo/ Te ha colao Juanma Moreno/ Los peores presupuestos/ Pa nuestra tierra”.

Y concluye con una advertencia: “Te juro/ Que no voy a aguantar ocho años/ Como hice con otros mamarrachos/ Te voy a estar esperando/ Con mi guitarra apuntando/ En la estatua de Moret/ A tu despacho, a tu despacho”.

La Familia Real es también, un año más, objeto del sarcasmo carnavalesco. La chirigota del Selu advierte en un cuplé de la delgadez de la Reina Letizia, que se debe a la dieta estricta que sigue. “Ella toma lo que toma/ Sin calorías/ Y bajo en sal/ Hasta doña Sofia/ Esta de Leticia muy orgullosa/ Dice que ya por lo menos/ La mala leche que tiene/ La tiene sin lactosa”.

Recortes en Sanidad

No obstante, un buen número de agrupaciones se han mostrado muy críticas con los recortes a la Sanidad Pública en Andalucía. La chirigota Los Super-Ego, por ejemplo, hablan de un legendario fantasma del hospital Puerta del Mar, que no es otro que un paciente que lleva cien años en lista de espera para una operación de cataratas. Y la comparsa El último gaditano, hablando en nombre de los sanitarios, recordaba la pandemia y que “de repente fuimos importantes,/ Para el pueblo éramos los héroes/ Peleando y saliendo adelante/ Cuando el miedo no fue la respuesta/ Intentando salvar cada día/ Arriesgando la nuestra./ Y después del calvario,/ Nos cerraban las puertas/ Con las mismas condiciones,/ Miles de despidos/ Y contra las cuerdas./ Donde se quedaron las medallas, los aplausos y los horrores/ Que poquísima vergüenza que haga falta otra pandemia/ Para que se nos valore”.

Pero si ha habido un repertorio que se ha vuelto viral en estos primeros días de COAC, ha sido el de la chirigota infantil de Jesús Bienvenido, Las hijas de Neptuno, que por primera vez han interpretado en el Falla un pasodoble usando las tres lenguas cooficiales del Estado. “”Euskal Herria, Euskal Herrian kantua entzuten da (la canción se escucha en Euskal Herría)“, en Euskera, ”Soa unha mariñeira cantiga (Suena una canción marinera)“ en gallego, y finalmente ”Y les paraules en català parlen d´amor i de vida (y las palabras en catalán hablan de amor y de vida)“, en catalán, para terminar proclamando: ”En mi planeta la gente se entiende si sabe escuchar los corazones“.

El gesto de las chicas que han interpretado esta pieza ha corrido como la pólvora en las redes sociales y los medios de todo el territorio nacional, atrayendo sobre el Carnaval de Cádiz la atención de mucha gente que nunca se la había prestado. Y esto, solo, en la primera semana, cuando ni siquiera se ha llegado al ecuador de las preliminares…