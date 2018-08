La surcoreana 'Dad is pretty', premio al mejor largometraje del XI Festival Internacional de Cine de Islantilla

La ceremonia de clausura de la undécima edición del Festival Internacional de Cine Bajo la Luna-Islantilla Cinefórum acogió en la noche de este sábado la entrega de los Premios Luna de Islantilla, que destacó a la producción surcoreana 'Dad is pretty', de Park Soo-Min y Kim Seung-Hyeob, como merecedora del galardón al Mejor Largometraje.

Así lo ha decidido un jurado oficial compuesto por los actores Mario Pardo y Adelfa Calvo, los directores Remedios Malvárez y Julián Quintanilla y el realizador Jaime Vicent, que ha otorgado el Premio Luna de Islantilla al Mejor Cortometraje a la producción palestina 'Bonboné', de Rakan Mayasi.

Informa la organización en una nota de prensa de que 'Dad is pretty' narra la vida de una familia disfuncional. El señor Kim sólo habla si se emborracha. Pero cuando llega a casa suben el volumen del televisor. En el trabajo es ignorado por alguien más joven, pero un día llega por motivos laborales a un club sospechoso.

Bajo esta sinopsis, los dos directores coreanos, en compañía del guionista Cha Min-Ae, que es quien produce la película, tejen una divertida propuesta al servicio del actor Kim Myung-Guk, que se presta todas las locuras que le proponen. Mención especial a la música de La Kyung-Jin, "auténtica guinda de este pastel". Y como toda buena comedia que se precie, por debajo hay una dura crítica social contada de la mejor manera posible: haciendo reír.

PREMIO 'LUIS CIGES' A VERÓNICA FORQUÉ

La ceremonia, que fue conducida por los actores Luichi Macías y Alejandro Albarracín, dedicó un muy emotivo homenaje a la memoria del recientemente fallecido actor onubense Frank Romero, para posteriormente invitar al escenario a la actriz Verónica Forqué, quien recibió el Premio 'Luis Ciges' de manos de los tenientes de alcalde de los ayuntamientos de Isla Cristina y Lepe, Agustín Ponce y Jesús Toronjo, respectivamente. Ambos municipios onubenses organizan conjuntamente este Festival a través de la Mancomunidad de Islantilla.

Para arropar a Forqué asistieron amigos y compañeros de profesión como el director Paco R. Baños o el maquillador Antonio Panizza, a quienes se sumó la actriz Isabel Ordaz a través de un cariñoso y divertido mensaje en vídeo remitido al Festival.

La homenajeada se mostró muy feliz "y honrada por recibir un premio que lleva el nombre de un hombre muy grande, un ser muy especial, con quien tuve la inmensa fortuna de trabajar", y tuvo palabras de agradecimiento al Festival y a su público. Tras la entrega de galardones se proyectó el cortometraje ganador según el criterio del público: 'For the good times', de Andrés Daniel Sáinz.

RESTO DEL PALMARÉS

Otros galardones que conforman el palmarés de esta edición fueron por Mejor Direcciónm para Kae Bahar y Claudio Von Planta por 'No friends but the mountains'; a Mejor Actriz para Nathalie Poza por 'Australia'; Mejor Actor para Nacho Sánchez por 'Domesticado', o el Mejor Guión para Rakan Mayasi por 'Bonboné'.

El galardón por Mejor Música Original ha sido para Pablo Cervantes por 'El prenauta'; mientras que la Mejor Fotografía ha sido para Petrus Cariry por 'O barco', y la Mejor Dirección Artística para Sergio Graña por 'Conducta animal'.

PREMIOS DEL PÚBLICO

Por su parte, el público asistente a la Sección Oficial a Concurso del Festival Internacional de Cine Bajo la Luna-Islantilla Cinefórum ha otorgado a través de su voto al Mejor Largometraje para 'No friends but the mountains', de Kae Bahar y Claudio Von Planta, de Reino Unido; y al Mejor Cortometraje para 'For the good times', de Andrés Daniel Sáinz, de España.

El Jurado Oficial concedió además, un año más, el Premio RTVA a la Creación Audiovisual Andaluza al cortometraje 'Domesticado', de Juan Francisco Viruega; mientras que el ciclo especial Atlántica Visual Art concedió su propio premio entre los participantes dentro de este espacio de videocreación, que en esta ocasión ha recaído en 'La reina de la casa', de Isabel Pérez Pulgar.