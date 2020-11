Vidas para leerlas… y para verlas: cuando los escritores hablan desde la gran pantalla

Que el cine, y en concreto el cine europeo, ha bebido mucho y bien de la literatura, es algo conocido. Esa tradición se mantiene viva en la actualidad y va un paso más allá, poniendo el foco en la vida y obra de algunos de ellos tanto desde la ficción como desde el género documental. Así lo pone de manifiesto el Festival de Cine Europeo de Sevilla (Seff) en su 17ª edición, con varios títulos que conectan el mundo del libro con el celuloide para aportar nuevas y reveladoras lecturas.

Especialmente llamativo ha resultado el filme Karen de la directora María Pérez Sanz (Cáceres, 1984), que asume el reto de contar la particular relación entre la escritora Karen Blixen –también conocida como Isak Dinesen, autora del clásico Memorias de África– y su criado somalí Farah Aden. En la piel de la escritora, otra sorpresa: la cantante Christina Rosenvinge.

"A Karen Blixen la conocía por su mito y por la película de Sydney Pollack", explica Pérez Sanz, y bromea a renglón seguido: "Antes tenía para mí el rostro de Meryl Streep, y ahora solo puedo verla con el de Christina Rosenvinge". Según la directora, "mi intención en realidad era llevar una historia de colonos en África al paisaje extremeño. Entonces la figura de Karen Blixen se me hizo muy nítida, y ya solo tuve que ir a la zaga".

Autora de un premiado debut como fue Ejercicio 2: Ficción. Malpartida Fluxus Village, la cacereña agrega que para esta segunda entrega "desde el principio decidimos no definir el momento, desarrollar la historia en una especie de no-tiempo y de no-lugar. La estructura viene muy marcada por el guía, y todas las escenas vienen inspiradas por una anécdota real. Eso fue todo", dice.

Por su parte, Christina Rosenvinge explica que su fichaje fue de lo más azaroso: "Había escrito una canción para el proyecto que sonaba muy años 30, y que encajaba bastante bien en la historia de María. Empecé pues haciendo la música, pero cuál no sería mi sorpresa cuando me ofreció asumir el papel protagonista. Me dio 24 horas para pensarlo, estaba decidida a decirle que no, pero me senté con ella y me convenció en diez minutos".

Machado, vigente

Otro de los títulos que no han pasado desapercibidos en estos primeros compases del Seff 2020 es el documental Antonio Machado. Los días azules, una mirada al poeta sevillano que reivindica su perfecta vigencia 80 años después de su muerte en el exilio. Firma la cinta Laura Hojman, quien ya sorprendiera ocupándose de Ruben Darío en su anterior trabajo, Tierras solares, y que este año ha recibido el premio a la Mejor Cineasta de Andalucía que otorga Canal Sur Radio y Televisión.

"Siempre he sido muy lectora de poesía, y es normal que esta afición se manifestara en mi trabajo tarde o temprano", confiesa. "No deja de sorprenderme que me pregunten por qué hago documentales sobre poetas, como si no fuera algo cool, o de moda. O como si fuera algo apartado de la vida. Y para mí los poetas son todo lo contrario, personas que poseen una claridad especial para leer la vida y poner palabras a lo que nos pasa. Me interesan las emociones y pienso que sin reparar en ellas, estamos perdidos".

No obstante, Antonio Machado. Los días azules, que cuenta entre sus entrevistados con nombres como Ian Gibson, Luis García Montero, Francisca Aguirre, Antonio Muñoz Molina, Alfonso Guerra o Elvira Lindo, va más allá del simple recorrido biográfico para tocar asuntos tan sensibles y de tanta actualidad como la educación, la cultura, los nacionalismos o las migraciones forzosas. "Es un intento de ponernos ante un espejo de nuestra Historia, para animarnos a avanzar y crecer sabiendo de dónde hemos venido y quiénes hemos sido. Y especialmente, preguntarnos qué ha hecho este país con la cultura, y qué seguimos haciendo".

"Con Machado existe siempre la tentación de creer que, como lo estudiamos en el colegio, ya está leído y sabido. Y no es cierto: seguimos aprendiendo cosas de él a la luz de los tiempos que vivimos, es una lección de vida, como dice Paca Aguirre, que no caduca", apostilla la directora.

Completa este listado de películas sobre escritores otra curiosa producción, Dovlatov, la nueva propuesta del director Alexey German Jr., recordado por su aplaudida Under Electric Clouds. Una semana en la vida del gran escritor Serguéi Dovalatov es el pretexto del cineasta para brindar su retrato de la Rusia de los años setenta, de la cultura literaria y de la condición del artista en semejante entorno, en una película política a la par que ágil y de ácido sentido del humor, que le ha valido al director el Premio a la Contribución Artística en la Berlinale.

Como revelan los libros de corte autobiográfico de este autor, publicados en España por el sello Fulgencio Pimentel, la mordacidad de Dovlatov no le gana amigos en la revista en la que trabaja, dedicada a dar jabón al comunismo, ni en el rígido sindicato de escritores. Tampoco facilita que sus textos sean publicados, ni que la relación con su mujer fluya. En una tragicómica encrucijada entre la rebelión y la aceptación, Dovlatov solo ansía poder escribir.

Otros maridajes

Pero no serán estas las únicas películas que atraerán a los amantes de ese maridaje entre cine y literatura. Para los devotos de un título tan emblemático como Berlín Alexanderplatz, la novela de Alfred Döblin de 1929 que sería llevada a la gran pantalla medio siglo después por el genial Rainer Werner Fassbinder, llega una nueva versión a cargo de Burhan Qurbani, cineasta de padres afganos huidos a Alemania, que se presenta "imbuida en los colores del neón y la nocturnidad de Drive", según anuncia el programa, y que quiere ser un torpedo en la línea de flotación del estado de bienestar.

También figura en el programa La famosa invasión de Sicilia por los osos, el filme de animación que ya conquistó al público sevillano en la pasada edición del Seff con una encantadora adaptación del clásico infantil de Dino Buzzati a cargo del gran ilustrador italiano Lorenzo Mattoti; la relectura de la mitología nórdica que hace el director alemán Christian Petzold en Ondina; o el flamante premio al Mejor Director de la nueva sección de la Berlinale, Encounters, Malmkrog, del rumano Cristi Puiu, inspirada en los textos del filósofo ruso Vladimir Solovyov: un viaje a través de la historia y un tour de force del intercambio de ideas.

Pero sin duda, el detalle que hará sonreír a los lectores avisados es la aparición del excéntrico novelista francés Michel Houellebecq en la comedia Borrar el historial, firmada al alimón por la pareja Benoît Delépine y Gustave Kervern.