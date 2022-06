Día Mundial del Medioambiente: medio centenar de libros para 'salvar' el planeta

Enseñar a los niños el valor del lugar donde vivimos para que aprendan a cuidar nuestro planeta impulsó el nacimiento de la colección ‘El planeta imaginario’ de la editorial infantil y juvenil Babidi-bú, que reúne cuentos en los que principios como el respeto, la conciencia, la empatía y la responsabilidad se prestan para ser compartidos por todos los habitantes de la Tierra, dando viabilidad a generaciones futuras y a especies distintas.

La celebración este 5 de junio del Día Mundial del Medioambiente es una ocasión propicia para acercar a los más pequeños los problemas a los que se enfrenta el planeta, mediante cuentos adaptados a todas las edades y que contribuyen a crear conciencia también entre los que algún día lo heredarán. Problemas como los incendios forestales, con ‘El niño avión’; el deshielo por el cambio climático, con ‘Nivi y las luces mágicas’; las especies que están o han estado en riesgo de extinción, con ‘Las aventuras del lince de Doñana’, se acercan a los niños en clave de cuentos con valores, la gran apuesta de esta editorial andaluza.

La colección incluye también historias que ayudan a entender el amor a la naturaleza, e incluso la paz que proporciona el mundo rural, como con ‘El río enojado’. Todo con un objetivo, como resume otro de los cuentos de la colección: ‘La aventura del salvar el mundo’. Es el granito de arena de esta editorial andaluza con vocación universal “para que, algún día, este planeta imaginario se convierta en un planeta real”, explican desde la firma.

En la colección se brinda la posibilidad de engancharse a trilogías, como la de ‘Hugo, Naya y el medioambiente’, de Begoña Lisón. Los mismos protagonistas en distintas aventuras para trasladar valores implícitos como la necesidad de cuidar la Tierra para mejorar también nuestra salud.

Trilogías y otras lenguas

Por otra parte, en los últimos años, la editorial ha apostado por publicaciones en otras lenguas españolas. En catalán, encontramos ‘L’orca Niko i L’illa del fantasma’, que aborda la importancia del reciclaje y las consecuencias de no hacerlo. En euskera, ‘Mundu’, de Natalia Romo, con versión en castellano, ‘Mundo’.

También recientemente, la editorial se ha aventura en publicar en idiomas como el alemán y el inglés. Dentro de esta temática medioambiental encontramos la traducción del cuento ‘Cora y los corales’, al alemán, ‘Kora und die Korallen’, y al inglés, ‘Cora and the corals’. La historia aborda una cuestión clave: si los océanos no se mantienen sanos, el planeta no será saludable. De la misma autora, Dagmar de Mendieta, ‘Toni y los delfines’, traducido también al alemán, ‘Toni und die Delfine’, y al inglés, ‘Toni and the dolphins’.