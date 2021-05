Sara Navarro, ex directora gerente: “El Centro Federico García Lorca no es un centro cultural de barrio”

Los medios de comunicación de Granada no acogieron este lunes como una buena noticia el anuncio de que la directora gerente del Centro Federico García Lorca, Sara Navarro, no renovaría su contrato. Calificada como “una crack” por algunos de estos medios, Navarro había desarrollado en los dos años de desempeño de su cargo una labor unánimemente valorada, pero el Consejo Rector del Centro tenía otros planes para el espacio cultural que lleva el nombre del genio de Fuentevaqueros.

Cabe recordar que el contrato de Navarro, al que accedió por concurso público, era por dos años renovables de forma indefinida y de mutuo acuerdo. Sin embargo, el citado Consejo Rector ha aducido motivos jurídicos derivados de la conversión del consorcio actual en fundación pública para no renovarla. Tras el cese, convocará un nuevo concurso público para el puesto de dirección, y –en un gesto algo contradictorio– ha invitado a Navarro a presentarse. Varios medios granadinos especulaban estos días con la posibilidad de que el puesto estuviera ya asignado de antemano, a "un antiguo gerente de un centro cultural de la ciudad", si bien hasta después de verano la plaza permanecerá vacante.

Navarro, que previamente había desempeñado tareas de organización y coordinación de exposiciones y de actividades culturales del Patronato de la Alhambra y Generalife, prefiere no entrar a valorar estos movimientos. Tampoco quiere opinar sobre el papel de Laura García-Lorca, sobrina del poeta y presidenta de la Fundación Lorca, en todo este asunto, aunque parece evidente que la relación entre ambas no ha sido fácil. "Mi trabajo está ahí, quien lo conozca y quiera verlo, lo sabe. Y quien quiera hablar con el personal del Centro y con los agentes culturales de la ciudad, también", dice la directora saliente, quien alega una excelente colaboración en este tiempo con el Festival de Música y Danza, la Universidad de Granada, el Festival de Guitarra, el Festival de Jazz o la Fundación Tres Culturas, entre otros organismos.

Pandemia y recursos

Su balance es positivo, teniendo en cuenta que la mitad de esa dirección la ha desempeñado bajo una situación de pandemia. "En los meses previos a la pandemia se notó mucho el incremento del volumen de actividad y la calidad de los contenidos que programamos. He hecho un esfuerzo brutal para ello. A partir de marzo de 2020 la situación no acompañó, pero hemos continuado trabajando a pesar de que los recursos no eran los idóneos. Hay que entender que el Centro Federico García Lorca es una estructura que necesita ser alimentada. No es un centro cultural de barrio, ni un centro cívico cualquiera. Necesita unos mínimos muy altos para que sea visible”.

"En los últimos cuatro meses de 2019", prosigue Navarro, "ejecuté la práctica totalidad del presupuesto, y se notó mucho. Pero si tienes que estirar esos recursos doce meses es más complicado. Y con todo, creo que me ha tocado vivir una época muy bonita, sacar a la institución del letargo en el que se hallaba. El Consejo Rector se ha tomado esta época como un tiempo de transición, y la nueva fundación será otra cosa: tendrá más recursos quizá, o tal vez volveremos al punto de partida".

El Consejo Rector del CFGL está formado por un consorcio de cuatro administraciones: Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Granada a partes iguales, las cuales se alternan en la presidencia y vicepresidencia; Ministerio de Cultura con una participación menor, y Diputación de Granada como la menor de todas. Para Navarro, quizá el modo en que se han escatimado los recursos en los últimos años se deba "a que saben que viene una fundación pública de régimen andaluz, y las otras instituciones están un poco de salida. ¿Para qué invertir en algo de lo que no vas a formar parte muy pronto? Pero también puede que se incorporen otras entidades, si bien no tengo noticias al respecto".

El genio de Federico

Aunque satisfecha con su gestión, a Navarro le queda la espinita de no haber podido sacar adelante algunas ideas, "sobre todo un programa de residencias artísticas. Pudimos hacer pequeños avances en ese sentido, pero no se pudo implementar. Y también una programación de teatro, impensable con estos recursos. El teatro necesita bastante más financiación, no puedes cubrirlo con la taquilla".

"Honestamente, me he encontrado con un sistema organizado en el que no quedaba mucho margen para aportar. Había personas que querían seguir tomando decisiones, y no he visto mucha intención de que mi proyecto de dirección se materializara", apunta. Sin embargo, celebra haber podido "hacer un intenso trabajo interno sobre la infraestructura, la forma de trabajo administrativa e informática. Quien llegue ahora se lo va a encontrar hecho. Si me querían para eso, desde luego he cumplido".

Preguntada acerca de la figura de Federico García Lorca y su proyección desde Granada, Navarro cree que "hace falta mucho más para poner a Lorca donde se merece, entre los genios universales. No tuvo su hueco en su momento, y ahora se tiene que hacer. Se necesita mucha educación, formación, eso es básico. Hay que generar un conocimiento y una demanda por parte de la población. Necesita impulso, colaboración y coordinación entre todas las entidades lorquianas. Lo ideal sería que en un futuro se creara una entidad paraguas, una ventanilla única que gestionara todo lo relacionado con lo lorquiano”. Y desde luego, opina que "conviene renunciar a esa ‘gestión de autor’ que ya está pasada, y empezar a aglutinar visiones y talentos diferentes”.

Ahora, Navarro baraja planes para su futuro. Aún no sabe si retomará una empresa que había dejado aparcada o emprenderá nuevos proyectos, pero asegura que "me quedo en el sector y en principio en Granada. Aquí, ya sabemos, hay sota, caballo y rey. Ya he pasado por la sota, la Alhambra, el caballo, que es el Centro Federico García Lorca… veremos dónde está el rey".