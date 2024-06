Magdalena Álvarez: “El caso ERE fue un montaje político”

La exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía y exministra del PSOE Magdalena Álvarez vivió este miércoles una jornada intensa. El Tribunal Constitucional ha anulado parcialmente la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que la condenó a nueve años de inhabilitación para ejercer cargo público, al entender (por siete votos contra cuatro) que no puede cometer prevaricación quien aprueba un proyecto de ley, como es el caso de los Presupuestos andaluces o sus modificaciones.

Estas leyes rebajaron los controles a la adjudicación de ayudas a empresas y trabajadores andaluzas en situación de ERE. La macrocausa de los ERE -un fraude de 680 millones de euros- situó en el banquillo a toda la cúpula de los gobiernos socialistas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ambos presidentes condenados (el primero por prevaricación, el segundo también por malversación de fondos). También a Magdalena Álvarez, que tras su paso por el Gobierno andaluz fue ministra de Fomento y vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, hasta que el caso zanjó su carrera política.

Por teléfono, Álvarez atiende a elDiario.es Andalucía primera hora de la noche de un largo día, del que dice salir cansada, pero aliviada; no restituida.

¿Qué supone para usted la sentencia del Tribunal Constitucional?

Ha sido el final de un largo camino muy duro y difícil. Hemos estado no bajo la sospecha, sino bajo condena. Hemos sido injustamente condenados, y ha sido un alivio el conocimiento de que el Tribunal Constitucional ha dado el espaldarazo afirmando que no puede haber prevaricación en un proyecto de ley de presupuestos. El planteamiento de que se puede cometer delito en la presentación de un proyecto de ley es cuanto menos surrealista. Que una ley pueda ser ilegal te lleva al absurdo, pero hemos estado viviendo en un mundo ficticio que parecía que cometíamos delitos por presentar la Ley de Presupuestos.

La sentencia del Tribunal Constitucional anula las sentencias de condena de la Audiencia de Sevilla y del Tribunal Supremo, pero usted deberá volver a someterse a juicio sin que ahora se valoren los hechos que motivaron su condena por prevaricación.

No tengo la sentencia. Lo que dice la nota informativa es que anula la sentencia del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial, y retrotrae para que haya un nuevo procedimiento. Desconozco cómo es el procedimiento y qué van a hacer, pero anula la posibilidad de que haya prevaricación en la presentación de presupuestos y modificaciones presupuestarias de 2002, 2003 y 2004, y deja abierto para que la Audiencia siga un procedimiento para las modificaciones de 2000 y 2001.

¿Se siente usted restituida?

Restituida no. Es imposible que restituyan 15 años de tu vida, donde se pone en cuestión tu honradez y llegan a decir que has prevaricado. Lo único que he hecho ha sido trabajar legal y honestamente. No solo no he pasado nunca la raya, es que ni me he acercado. Es duro que te condenen por algo que no has hecho y psicológicamente te machaca mucho. ¿Quién va a restituir a mi familia, o me va a restituir profesionalmente a mí, cuando yo dimití como vicepresidenta del Banco de Europeo de Inversiones, que era un cargo que me encantaba? ¿Cuántas oportunidades personales he tenido que dejar pasar? ¿Cuántas veces he dejado de ir a algún sitio por no molestar a las personas que allí había? No me siento restituida. Estoy un poco aliviada, eso sí.

Más allá de la cuestión que ahora motiva la anulación, ¿tiene usted la sensación de haber sido víctima de una utilización política que excedía los límites estrictamente jurídicos del caso?

Yo lo diría con palabras más duras que las suyas: ha sido un montaje político, queriendo hacer ver que había una trama a través de los Presupuestos de la Junta de Andalucía. Eso no ha existido en absoluto. Pero voy a más: es que ni podía existir. Esos delitos a través de los Presupuestos era imposible cometerlos. Los aprueba el Parlamento, no la Consejería o el Consejo de Gobierno, que hacen actos de trámite para un acto político, que es la aprobación de los Presupuestos. Pero no en Andalucía, en todo el mundo. La responsabilidad de aprobar un Presupuesto o una partida presupuestaria concreta la tienen siempre los diputados.

Usted acudió hace un par de semanas a un mitin del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Benalmádena. ¿Cuál es su relación ahora con la política? ¿Volvería?

Le están dando tantas lecturas a mi presencia y lo que dijo el presidente… Yo vivo en Benalmádena, estaba comiendo con una amiga y me propuso ir. Fuimos y como soy conocida, me pusieron en primera fila, pero el Presidente no podía saber que yo iba a ir, porque no lo sabía ni yo hasta que lo decidí después de comer. No tiene más trascendencia política. Las lecturas que se hacen no son las que yo tengo, que soy una de las protagonistas.

El PP dice que lo sabía [el fallo de la sentencia anulatoria, que aún no era público], ¿y ellos no lo sabía cuando salió el portavoz tras el Consejo de Gobierno la semana pasada a protestar por algo que no había pasado? Hay más sospechas de que lo supieran ellos a nosotros. Yo no lo sabía. No sabía qué iba a pasar. Querer sacar la derivada de que me saludó, en un momento en que pegaba muchísimo por lo que estaba diciendo... Sólo dijo que había sido objeto de la persecución del PP, que es completamente cierto. Solo pienso en cerrar este capítulo y seguir trabajando, porque no estoy jubilada.

¿Pero tiene intención de volver?

No, de momento es algo que ni me he planteado.