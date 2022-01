Moreno: “No me cabe otra opción que no sea Paco de la Torre” el candidato a la Alcaldía de Málaga

El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que "no me cabe otra opción que no sea Paco de la Torre" el candidato por la formación a la Alcaldía de Málaga en las próximas elecciones municipales, pero ha apuntado que es él el que tiene la última palabra.

En declaraciones a los periodistas tras el acto de la primera piedra de las obras de defensa del Guadalhorce frente a inundaciones en Málaga, Moreno ha señalado que De la Torre "evidentemente es para nosotros uno de los mayores activos que tenemos en política en Andalucía".

"Es una referencia política y para mí sería una enorme satisfacción que liderara la candidatura", ha expresado el presidente del PP andaluz, quien ha precisado que "ahora bien, quien toma las últimas decisión es él, el protagonista, es él y solo él el que tendrá que tomar la decisión en tiempo y forma".

No obstante, ha indicado que "las cosas hay que decidirlas cuando tocan, estamos a año y medio de las elecciones municipales y en política es una eternidad, el partido tiene unos procedimientos reglados y ahora mismo no toca".

"Poco favorece a la ciudad que estemos enredando con un debate que no está en ciudad, De la Torre tiene muchos proyectos encima de la mesa y muy ambiciosos y ahora toca volcarse para que sean realidad", ha finalizado.