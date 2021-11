Moreno cierra filas con Marín en el congreso del PP andaluz y lanza un mensaje a Génova de unidad con Ciudadanos

A ritmo de música disco, Juan Manuel Moreno ha entrado este viernes en la sala Federico García Lorca del Palacio de Congresos de Granada, donde se celebra el congreso del PP andaluz, cruzó el escenario, saludó, y se dirigió a saludar a todos los invitados de la primera fila. Cuando llegó hasta Juan Marín, su vicepresidente y líder regional de Ciudadanos, ambos se fundieron en un fuerte abrazo y los cientos de compromisarios populares aplaudieron el momento. Era un mensaje de cierre de filas con su socio de Gobierno, un mensaje de unidad de la coalición tras la crisis provocada por el polémico audio del vicepresidente, que ha sacudido la estabilidad del Ejecutivo y agudizado los tambores del adelanto electoral. El abrazo entre Moreno y Marín y el aplauso cerrado del PP andaluz tiene un remitente claro: la dirección nacional del PP.

Marín ha participado en un acto breve junto al portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, "su querido amigo", en el que no han faltado gestos e incluso chascarrillos para enterrar la crisis destapada con la grabación en la que el vicepresidente calificaba de "estúpido aprobar el Presupuesto en un año electoral". El audio ha desnudado la estrategia electoral de Marín -algunos dicen que del propio Moreno- y ha dinamitado la hoja de ruta para pactar las cuentas con la oposición.

“Mi querido amigo, Juan Marín”. Así ha empezado Bendodo el evento con el que el Partido Popular y Ciudadanos han querido evitar la polémica de los últimos días y escenificar la unidad que pretenden que se mantenga hasta agotar el mandato que expira el año que viene. Una cita que no estaba en la agenda del congreso, que se anunció para el sábado, pero se adelantó a este viernes. Apenas ha durado 20 minutos el diálogo entre el número dos y el número tres de la Junta. Era un momento crítico en el cónclave popular porque venía precedido del polémico audio de Marín, que ha indignado a muchos diputados del PP, la mayoría próximos a la dirección de Pablo Casado.

Un acto de unidad

Sentados en un sofá estilo chéster, Juan Marín y Elías Bendodo se han cruzado elogios mutuos sobre su gestión como socios de gobierno en la Junta de Andalucía. De hecho, ambos han llegado juntos al Palacio de Congresos de Granada, la sede elegida por el PP-A para celebrar el encuentro regional en el que Juan Manuel Moreno Bonilla será reelegido como líder de la formación andaluza. Aludiendo a quienes decían que la coalición entre Cs y PP se acabaría en algún momento, Marín ha iniciado su intervención recordando que ya llevan tres años “en los que el acuerdo de gobierno es estable”. "Pero que corra el aire, Elías", ha bromeado. La sintonía que han demostrado ambos ante los cientos de compromisarios presentes era el mensaje fuerte del primer día del congreso, necesario para taponar la crisis que provocó el vicepresidente.

El pegamento institucional por delante de la división partidista, que en el caso de Ciudadanos es interna. La estabilidad del Gobierno andaluz por encima de las disputas internas, de PP y de Cs, y el elogio a la coalición, pero manteniendo la identidad política de ambas formaciones. A pesar de que Moreno ha inundado el congreso de rumores tras su entrevista en el diario Ideal de Granada en la que rescata la idea de una candidatura conjunta PP-Cs, e integrar al propio Marín en sus filas. "Es ciencia ficción, pero todo puede ser", ha dejado dicho.

No han faltado los aplausos, a pesar de que en la antesala del acto algún rumor apuntaba a que algunos pensaban levantarse de sus asientos cuando interviniese Marín como gesto de protesta por los últimos acontecimientos. El PP-A, que está dividido entre quienes apuestan por romper con el líder de Cs tras la grabación filtrada y quienes creen que les conviene seguir hasta agotar mandato, ha decidido cerrar filas y aparentar que nada ha pasado.

El ambiente, con el público a favor de obra, ha relajado a Juan Marín hasta el punto de hacerle recordar cómo se fraguó la coalición entre su partido y los populares: “El 2 de diciembre de 2018, Juanma (Moreno Bonilla) me llamó a la una menos cuarto para felicitarme y me dijo que teníamos que sentarnos para hablar porque los andaluces tenían una oportunidad para que hubiera un cambio y así lo hemos hecho”. A su lado, Elías Bendodo se ha limitado a asentir con la cabeza.

"Aislarse del ruido externo"

Casualidad o no, al portavoz del Ejecutivo andaluz se le ha escapado un carraspeo justo cuando Marín más se ha acercado a la polémica por la filtración de su audio. En un momento dado, el vicepresidente de la Junta ha sostenido que es “difícil aislarse del ruido externo y del interno”. Unas palabras que han parecido un mensaje velado contra aquellos de su propia formación a los que acusa de haber difundido su grabación.

La charla entre ambos líderes andaluces apenas ha durado un cuarto de hora, además de insistir sobre su buena sintonía dentro del Gobierno regional, hasta el punto de que Elías Bendodo ha dicho que “si alguien pudiera mirar por la mirilla de los consejos de gobierno, no sabría diferenciar quienes son los del PP y los de Ciudadanos”, le ha servido Marín para forzar una imagen de cercanía entre ambos. “Elías Bendodo y yo somos amigos y después compañeros de Consejo de Gobierno”, ha dicho.

Sobre los consejeros populares, y siguiendo esa línea, Marín ha asegurado que son compañeros de su equipo “hasta que lleguen las próximas elecciones en las que cada uno defenderemos nuestros intereses”. No obstante, Bendodo ha parecido abrir la puerta a que la relación entre naranjas y populares se mantenga más allá de este mandato: “Hemos consolidado una base del cambio que tiene que continuar”.

Marín también ha buscado la complicidad en el consejero de Salud, Jesús Aguirre, al que ha recordado el brote de listeria que vivió Andalucía un el verano de 2019. “Entonces nos creíamos que aquello era lo peor que podía pasar y en marzo de 2020 nos encontramos una pandemia y se paró el mundo”. Sobre ese argumento, el vicepresidente andaluz ha dicho que, aunque la pandemia no les paró porque su gobierno siguió trabajando, hay cosas que se frenaron y por las que cree que deben mantener la coalición más allá de 2022.

Antes de despedirse, Juan Marín ha deseado que populares y naranjas sean capaces de "seguir consolidando este proyecto político y que el próximo gobierno de la Junta siga siendo el del PP y Ciudadanos”. Un escenario que no parece del todo descartado después de que el presidente andaluz, Moreno Bonilla, haya abierto la mano a esa posibilidad en una entrevista en Ideal. Lo que no parece tan probable, al menos de momento, es que Marín acabe enrolándose en las filas del Partido Popular, dada la desintegración de Cs. Así, Bendodo lo ha despachado marcando la línea entre ambas formaciones: “Estaremos encantados de acudir al Congreso de Ciudadanos y desearte la misma suerte que tú nos has deseado".

"Las elecciones llegarán cuando tengan que llegar"

Después de su intervención, Juan Marín ha atendido a los periodistas para ser mucho más tajante que durante su encuentro con Bendodo. El vicepresidente ha recordado que PP y Cs son dos formaciones políticas independientes y que él seguirá con los naranjas. "Espero que pronto sean las primarias en mi formación y que se elija al candidato". Él quiere ser de nuevo quien lidere a Ciudadanos en Andalucía, y por ahora ninguno de sus compañeros díscolos ha presentado una candidatura alternativa.

Marín asegura no haber hablado de "confluencias ni de nada" con los populares, en referencia a la candidatura conjunta de la que ha vuelto a hablar Moreno este viernes. Al tiempo que ha aprovechado para desmentirse a sí mismo en la grabación filtrada esta semana al desear que los presupuestos regionales puedan aprobarse antes del fin del mandato. "Espero que las enmiendas no salgan. Que digan en qué no están de acuerdo. No tengo mucha confianza, creo que vamos a una prórroga presupuestaria "las elecciones llegarán cuando tengan que llegar".

Ha calificado de "deslealtad" que se haya hecho público su audio y ha vuelto a señalar a Fran Hervías -presente en el congreso como militante del PP en Sevilla- como el principal interesado en intentar eliminar a Cs con ese tipo de maniobras. "No me cabe la más mínima duda". También ha querido mandarle un mensaje a la presidenta de su partido, Inés Arrimadas, al pedirle que recupere la sintonía con el PP a nivel nacional. "Debería formar parte de la normalidad", ha dicho. Y con un vaticinio que no parecía probable en las últimas horas, aventura que van a agotar el mandato. "Las elecciones llegarán cuando tengan que llegar", concluyó.