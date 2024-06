Tras cuatro años de búsqueda de personas “expertas” para formar parte el Comité Técnico sobre símbolos contrarios a la memoria democrática de Andalucía, la Junta ha fichado a Luis Marín Sicilia, Juan Cartaya Baños y Julio Ponce Alberca. El más conocido es Marín Sicilia, asiduo colaborador del diario ABC quien, en una columna de hace apenas unos meses, dijo no estar dispuesto a aceptar “una memoria democrática impuesta por filoetarras”. Tras la victoria por mayoría absoluta del PP en junio de 2022 también apuntó en el mismo diario: “Andalucía ha rendido cuentas con quienes hacen bandera de su atraso político, incapaces de ir más allá de equiparar a la derecha con el franquismo, sin percatarse de que hoy, sociológicamente, los más fascistas son quienes, como ellos, añoran las luchas antifranquistas”.

Son dos ejemplos del parecer respecto a la memoria histórica de Marín Sicilia, que será uno de los encargados de asesorar al Gobierno andaluz principalmente “en la determinación de los elementos que sean contrarios a los objetivos de la Ley 2/2017 y que no hayan sido retirados o eliminados voluntariamente por sus titulares”, entre otras funciones. Así venía determinado la Orden de creación y regulación del comité técnico, de julio de 2020, que aludía a personas que por “su cualificación profesional o trayectoria social o académica” sean consideradas “expertas conocedoras del período histórico al que se refiere la normativa reguladora de esta materia”. El Comité Técnico, según las fuentes consultadas, ha celebrado ya una primera reunión de toma de contacto en la que se acordó elaborar un programa de actuación para los próximos meses.

En conversación con elDiario.es Andalucía, Marín Sicilia atribuye esos comentarios a “críticas puntuales” y afirma que, como miembro del comité técnico, será “lo más justo posible, con respeto a todas las víctimas”. Notario jubilado y defensor a ultranza de la Transición española, fue elegido en junio de 1982 vicepresidente segundo del primer Parlamento de Andalucía tras encabezar las listas de UCD por Córdoba en las primeras elecciones autonómicas. Fue uno de los fundadores del partido de Adolfo Suárez y promotor, tras cuatro años en el Parlamento andaluz, del Partido Reformista Democrático, impulsado con otros liberales como Antonio Garrigues, Miguel Roca o Florentino Pérez, si bien en 1986 abandonó su actividad política. Marín Sicilia añade a este periódico que la Transición fue “un pacto que supimos hacer” y que se pudo alcanzar “el entendimiento entre españoles”. “Me duele que muchos lo pongan en entredicho”, comenta.

Muy crítico con Zapatero y Sánchez

Elegido en 2008 por Javier Arenas para presidir el Consejo Asesor del PP andaluz, su trayectoria pública tras abandonar la política en los 80 se centra en colaboraciones de opinión en medios de comunicación, la última este pasado martes en ABC y donde carga contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En su último libro, 'España no es así', recoge su idea de que la política española entró en una dinámica frentista desde la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero y “su pacto con el separatismo catalán”. Ambos socialistas presidían los gobiernos de España durante los que se aprobaron las leyes estatales de memoria histórica, en 2007 y 2022.

Nacido en Carcabuey en 1942, en Córdoba presentó el pasado octubre aquella última publicación con el consejero de Justicia, el también cordobés José Antonio Nieto, y el portavoz del grupo del PP en el Senado, Javier Arenas. Junto al exfutbolista 'Salva' Ballesta intervino el pasado 3 de diciembre en una de las concentraciones en Sevilla contra la Ley de Amnistía aprobada recientemente en el Congreso de los Diputados, siendo el encargado de leer el manifiesto.

De Pedro Sánchez escribe en el preámbulo de ese último libro que “ha decidido unir a todo un batiburrillo de formaciones, defensoras todas de intereses parciales, y ampliarlo incorporando a todos los separatistas para hacer frente a un solo enemigo: la derecha, compendio de todos los males sin mezcla de bien ninguno”. “No le perdonamos que nos encerrara ilegalmente mientras se disparaba la pandemia por dar vía libre a cuchipandas feministas, que no estamos dispuestos a que se rompa el consenso constitucional ni aceptamos una memoria democrática impuesta por filoetarras”, dice textualmente en la columna citada al principio de esta información.

La caballería y la nobleza

El Comité Técnico, recordemos, también asesorará a la Junta “en aquellos supuestos en los que por razones artísticas, arquitectónicas y artístico-religiosas, los elementos contrarios a los objetivos de la Ley 2/2017 deban mantenerse, así como sobre la conveniencia de llevar a cabo una actuación de reinterpretación del elemento en cuestión”. Es decir, este comité debe contar con expertos en la II República y en la Guerra Civil pero también en arte, arquitectura y patrimonio para dictaminar sobre elementos históricos de carácter ornamental, artístico, etc.

Por su perfil, parece que ese será el principal cometido de otro de estos nuevos asesores de la Junta, Juan Cartaya Baños, nacido en Sevilla en 1965 y doctor en Historia Moderna y licenciado en Historia del Arte. De acuerdo a su ficha en la Universidad de Sevilla, ha realizado los Cursos de Doctorado en Arqueología si bien, dentro de su grupo de investigación, su línea de trabajo es el estudio de las élites sevillanas en los siglos XVI y XVII, y cuenta con varios libros publicados, principalmente relacionados con la caballería y la nobleza en aquella época

En su tesis doctoral “realizó un estudio crítico acerca de la fundación de la Real Maestranza de Sevilla en 1670, acompañado de una completa genealogía y prosopografía de los caballeros fundadores, ofreciendo un nuevo enfoque actualizado sobre la corporación y sus primeros miembros conforme a las nuevas técnicas historiográficas”. Cartaya también es profesor en Secundaria y Bachillerato en el Colegio San José SS.CC. (Padres Blancos) de la capital hispalense y colabora como docente en los títulos superiores y postgrados de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla.

“Justicia para todas las víctimas”

Doctor en Historia y profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Sevilla, Julio Ponce Alberca bien podría ser el “experto” que más se acercara al perfil que persigue formalmente el comité técnico en cuanto al período histórico en sí. Autor de varios libros y decenas de artículos en revistas, su especialidad más cercana a “la materia” es el estudio del primer franquismo o de los gobernadores civiles. “Un buen investigador pero no precisamente especializado en temas de guerra civil y franquismo”, apunta una fuente del movimiento memorialista andaluz.

En una conversación con este periódico por correo electrónico, Ponce asegura que su designación puede venir derivada de su producción historiográfica, “especialmente en lo referente a la memoria”, adjuntando el enlace a un libro que coordinó con profesor Ruiz Carnicer en la Universidad de Zaragoza titulado 'El pasado siempre vuelve. Historia y políticas de memoria pública'.

Ponce asegura que desde la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte contactaron con él “durante esta primavera” (la Junta se escuda en un plantón de expertos para justificar cuatro años de retraso a la hora de constituir el comité técnico) y que el órgano consultivo del que forma parte actuará “siempre dentro de los límites de la legislación vigente -como no podía ser de otra manera- bajo criterios de justicia para todas las víctimas y de respeto y atención para toda la ciudadanía, como es exigible a toda política pública”.

El nuevo asesor imparte docencia en la Escuela Internacional de Posgrado así como en la Facultad de Geografía e Historia. Integrante del grupo de investigación de Estudios de Historia Actual, participa como investigador y responsable en distintas líneas y proyectos de investigación relacionadas con movimientos históricos, representatividad democrática, élites políticas y liderazgo local. La editorial Comares destaca entre sus trabajos 'Política, Instituciones y Provincias: La Diputación de Sevilla durante la Dictadura de Primo de Rivera y la II República (1923-1936)' (Premio Archivo Hispalense 1997); 'Andalucismo, República y Socialismo. Hermenegildo Casas Jiménez (1892-1967)' (2002); 'Guerra, Franquismo y Transición. Los gobernadores civiles en Andalucía (1936-1979)' (2008); 'Gibraltar y la guerra civil española: una neutralidad singular' (2009); y 'Gibraltar and the Spanish Civil War, 1936-39: Local, National and International Perspectives' (2014).

También forman parte del comité técnico el viceconsejero de Turismo, Cultura y Deporte; el secretario general en materia de Patrimonio Cultural e Histórico; y la persona titular del Comisionado para la Concordia, en este caso Ana Gil Montaño. La duración del mandato del comité técnico constituido el pasado 29 de mayo es de cuatro años, susceptible de una única renovación, y su designación por parte del consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, ha incluido como obliga la normativa las correspondientes personas suplentes, en este caso Julio Prada Rodríguez, Joaquín Rodríguez Mateos y Manuel Jesús Parodi Álvarez.