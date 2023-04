Dos nuevas universidades privadas en camino en Andalucía mientras el Parlamento tramita otras dos

A las puertas de que la mayoría absoluta del PP en el Parlamento de Andalucía apruebe en el próximo Pleno el inicio de la tramitación para el reconocimiento de dos nuevas universidades privadas en la comunidad autónoma (la CEU Fernando III y la Tecnológica Atlántico-Mediterráneo -UTAMED-), doce años después de que se aprobara la primera y única privada dentro del sistema universitario andaluz (la Universidad Loyola), otros dos proyectos están avanzando hacia el mismo objetivo. La Junta de Andalucía se encuentra analizando las últimas modificaciones enviadas por los promotores de la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX) Mare Nostrum y la Universidad Europea de Andalucía, que vienen con el visto bueno de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU).

Cabe recordar que siete de las ocho solicitudes que habían empezado su tramitación para implantarse en Andalucía presentaron su propuesta a partir de 2019, tras el cambio de Gobierno en la Junta, pero en esa carrera ya solo sobrevive la mitad. La Universidad de la Costa del Sol, impulsada por la Escuela Autónoma de Dirección de Empresas (EADE) en julio de 2018, fue rechazada finalmente por la Junta este pasado febrero, al igual que la Universidad Internacional del Mediterráneo (UNIMED). Otra de esas ocho aspirantes, la Universidad Antonia Guerrero de Estepona, también se ha quedado en el camino tras un informe desfavorable de la CGPU, mientras que la Junta ya informó del desistimiento de la Universidad Internacional Lucio Anneo Séneca (UNILAS).

Ahora, la UAX Mare Nostrum y la Universidad Europea de Andalucía, 'hermanas' pequeñas de otros centros universitarios ya en funcionamiento en España, cuentan con sendos informes favorables, aunque “con observaciones”, por parte de la CGPU, según ha comprobado elDiario.es Andalucía. Tanto la UAX, con el apellido Mare Nostrum, como la Universidad Europea tienen intención de empezar a funcionar desde Andalucía en el curso 2023-24 y sus proyectos, ambos con sede en Málaga, están siendo ahora evaluados por la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), adscrita a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación. Esa nueva agencia, desde el 1 de marzo, ha asumido las funciones que venía desempeñando la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA), perteneciente a la Agencia Andaluza del Conocimiento, también bajo las competencias de la Consejería de Universidad.

Parcelas municipales y financiación

Ambos proyectos, que tienen desde septiembre de 2021 adjudicadas parcelas de titularidad municipal por parte del Ayuntamiento de Málaga, gobernado por el PP, han recibido ya observaciones por parte de ACCUA, desde donde se les han pedido algunas modificaciones, indican fuentes conocedoras del proceso. Fuentes de la Consejería, por su parte, indican que el procedimiento de tramitación otorga “ahora más garantías” ya que sus promotoras “deberán remitir de nuevo a ACCUA sus aportaciones para que verifique que se han subsanado las observaciones”.

La Mare Nostrum cumpliría con los requisitos para convertirse en una nueva universidad privada radicada en Andalucía, de acuerdo al informe de la CGPU. Promovida por Guadarrama Proyectos Educativos S.L., la sociedad dueña de la UAX adquirida en 2019 por el fondo de capital riesgo CVC Capital Partners y que ya cuenta con un campus en Villanueva de la Cañada (Madrid), registró su propuesta en el Ministerio de Universidades en julio de 2021. Con convenios ya suscritos con compañías como Vithas o Quirón, el proyecto presentado prevé la implantación de su oferta en dos fases, que a su término supondría una oferta de once Grados y siete Másteres complementada con tres programas de Doctorado, todos ellos pertenecientes a las ramas de Ciencias de la Salud, Arte y Humanidades, y Tecnologías. La docencia se pretende impartir en modalidad presencial, en la ciudad de Málaga como se ha dicho.

La Universidad Europea de Andalucía, por su parte, está promovida por Iniciativa Educativa UEA S.L. La oferta académica propuesta consiste en diez títulos de Grado, catorce de Máster y tres programas de Doctorado, del ámbito de las Ciencias Sociales y Comunicación, Ciencias de la Salud y Tecnologías Informáticas. La docencia se pretende impartir en modalidad presencial y online, en Málaga también. La solicitud para su reconocimiento como universidad privada fue presentada el 21 de diciembre de 2020.

Dudas entre los rectores de las públicas

Por su parte, los rectores y rectoras de las universidades públicas andaluzas comunicaron este pasado febrero “una vez más” su “convicción de que los criterios de calidad y racionalidad de la oferta universitaria deben anteponerse a cualquier otro criterio de interés u oportunidad y que solo una educación superior pública que reciba una financiación digna y suficiente puede garantizar los valores de progreso, bienestar y justicia social en nuestra comunidad autónoma”.

Manuel Torralbo, rector de la UCO: "Esto debilita el sistema público, porque se tienen más razones para ir dejando poco a poco con menos oxígenos al sistema público, porque se va haciendo más grande la oferta privada"

“Lo que venimos reclamando es que, si abren la mano de esta forma a las universidades privadas, no podemos estar las públicas sin poder ofrecer títulos nuevos y estar prácticamente paradas”, comenta a elDiario.es Andalucía el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo. “En esta legislatura, Andalucía va a tener cinco universidades privadas con total seguridad, eso como mínimo”, apunta, dada la “voracidad” de los grupos inversores. “Esto debilita el sistema público, porque se tienen más razones para ir dejando poco a poco con menos oxígeno al sistema público al irse haciendo más grande la oferta privada”.

“Al final sufre el sistema público de universidades. Aquí al menos hay una tradición de diálogo, excepto los últimos cuatro años, aunque con este consejero sí que lo hay, pero en Madrid prácticamente no hay diálogo del Gobierno de la comunidad autónoma con las universidades, según nos dicen los rectores”, comenta Torralbo.

Los recortes ya pusieron en duda en febrero del año pasado los proyectos que en breve verán la luz en forma de ley, incluido el que desde julio es consejero de Universidad en la Junta, José Carlos Gómez Villamandos, entonces rector de la UCO y que también fue uno de los firmantes de aquel comunicado, anterior al último, cuando se aprobaban los anteproyectos de ley de las universidades UTAMED y CEU Fernando III. “Han ido evolucionando y mejorando, asumiendo las distintas consideraciones y evaluaciones”, argumentó posteriormente el consejero insistentemente respecto a la tramitación. “Los informes preceptivos necesarios” que se requieren han llegado “sin ningún tipo de objeción” y “con un carácter positivo a la creación de estas universidades”, justificó sin preguntas por parte de la prensa.

“No son una amenaza”

Fue el secretario general de Universidades, Ramón Herrera, quien contestó a los rectores hace unos meses que los proyectos de universidades privadas que se aprobaban “cumplen” requisitos y “no son una amenaza” para las públicas, según un comunicado remitido a los medios por la Consejería, horas después del enviado por los rectores. Entre los rectores de las públicas resultó significativo que fuera el secretario general y no el consejero quien contestara el último comunicado de los rectores.

Una de las universidades privadas que está a punto de iniciar su camino parlamentario (UTAMED) viene envuelta en cierta polémica porque la empresa matriz, Medac, que estuvo detrás de la que será la primera universidad on line andaluza, estuvo ligada al ex consejero andaluz de Educación, Javier Imbroda, fallecido en la pasada legislatura. La UTAMED contó durante su tramitación con varios informes desfavorables si bien su anteproyecto de ley recibió hace justo un año el visto bueno del Consejo de Gobierno en el que se sentaba Imbroda, en el mandato anterior, aunque para entonces ya se había desvinculado legalmente de dicha empresa. La UTAMED también estuvo cuestionada por el Consejo Económico y Social de Andalucía, presidido desde este octubre por Juan Marín, ex vicepresidente de la Junta y exlíder de Ciudadanos en Andalucía, que consideró que la UTAMED presentaba “debilidades materiales” que debían “ser solventadas con carácter previo a su reconocimiento”, hacia el que ahora camina definitivamente, pendiente de si esta semana queda incluida en el Pleno del 3 de mayo.