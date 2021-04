La ONU investiga el internamiento de menores en el CIE de Algeciras

Lo advirtió una veintena de entidades sociales de Cádiz hace escasamente un mes y ahora la Organización de las Naciones Unidas (ONU) va a investigarlo. El Comité de los Derechos del Niño ha solicitado a España que no devuelva a Argelia a un menor que fue internado en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras y que se le lleve a un centro de protección de menores de la Junta de Andalucía mientras realiza las oportunas comprobaciones. La petición del Comité se fundamenta sobre la información contenida en la comunicación enviada por Algeciras Acoge, entidad federada de Andalucía Acoge, y podrá ser reexaminada a solicitud del Estado en función de la información y las observaciones que este pudiera hacer llegar al Comité.

Naciones Unidas reprende a España por su sistema de determinación de la edad de los menores llegados en patera

Saber más

Así consta en la resolución del Comité de los Derechos del Niño de este martes 13 de abril, firmada por el jefe de subdivisión de tratados de derechos humanos, Ibrahim Salama, en la que se da por iniciado el pertinente procedimiento y se aceptan la adopción de las medidas provisionales solicitadas por Algeciras Acoge, dando traslado al Estado español para que formule sus alegaciones. La entidad, integrante también de la Coordinadora CIEs No en Cádiz, denunció el internamiento en el CIE de un niño que contaba con certificado de nacimiento acreditativo de su minoría de edad.

A juicio de Andalucía Acoge, "el Comité de Derechos del Niño vuelve a poner en evidencia el protocolo establecido en España para la determinación de la edad de posibles menores, así como su desprotección, al no aplicarse las medidas adecuadas y la vulneración de diversos preceptos de la Convención de Derechos del Niño". En este sentido, "constan al menos 16 decisiones contra España desde el año 2019", "de nuevo se confirma que el Ministerio del Interior interna a menores en los CIE, y "la federación Andalucía Acoge se ha visto obligada a recurrir a organismos internacionales debido a la falta de respuesta del Gobierno español".

Situación de aislamiento

Cabe recordar que el pasado mes de octubre Naciones Unidas reprendió a España por su sistema de determinación de la edad de los menores. El Estado español violó hasta cuatro artículos de la Convención de los Derechos del Niño en relación con un menor argelino internado en diciembre de 2017 en la cárcel-CIE de Archidona.

Ante la "evidencia" de que en el CIE de Algeciras se están internando menores de edad, tanto Algeciras Acoge como el conjunto de la federación Andalucía Acoge instan "a las administraciones competentes a que se tomen las medidas oportunas de formación y acatamiento de la normativa nacional e internacional para evitar que casos como el vivido vuelvan a repetirse y se garanticen los derechos de estos menores".

Desde Algeciras Acoge se recuerda que la normativa nacional e internacional señala que, mientras dure el procedimiento de determinación de la edad, los presuntos menores deben esperar el resultado bajo la tutela del Servicio de Protección de Menores. "Sin embargo, en el caso de este menor, se ha mantenido su internamiento en el CIE en situación de aislamiento, en un recurso únicamente válido para personas mayores de edad", lamentan.

La entidad incide además en que "no se ha procedido al nombramiento de representante legal para acompañar al menor en el procedimiento de determinación de la edad, no se ha realizado valoración psicológica por especialistas, no se han respetado los márgenes de error en las pruebas radiológicas realizadas, y se ha sometido a los menores a un reconocimiento médico mediante desnudo integral por parte del médico forense y sin asistencia de intérprete, práctica desaconsejada por el Comité de Derechos del Niño".