El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento, y Universidades, Rogelio Velasco, ha tenido que dar este jueves explicaciones en el Parlamento de Andalucía por la autorización del inicio de tramitación de dos anteproyectos de ley por los que se reconocerían a la Universidad Fernando III el Santo y a la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (Utamed), ambas de naturaleza privada, aprobados el pasado 7 de febrero en Consejo de Gobierno. Tanto el Grupo Socialista como Unidas Podemos, así com el diputado no adscrito Ricardo Sánchez, han lamentado que la Juna permita en Andalucia la creación de "chiringuitos académicos", en palabras del socialista Antonio Ramírez Arellano, con "una especie de pria insuperable" a unos meses de las elecciones autonómicas; para que "señor Imbroda coja el rebote de su vida", en referencia a que la empresa de la que fue administrador (Medac) participa en la promotora de la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (Utamed), según Guzmán Ahumada (Unidas Podemos); un "escándalo" que "huele a trato de favor a la antigua empresa del consejero", en opinión de Ricardo Sánchez.

La Junta estudia el reconocimiento de siete universidades privadas en Andalucía

Saber más

El socialista Ramírez de Arellano ha inerpelado al consejero por la política general en materia de universidades, denunciando los "recortes" en esta materia por parte del Gobierno de PP y Ciudadanos y considerando que el modelo de financiación que plantea es "un mero criterio de reparto". Además, le ha echado en cara al consejero que "les ha entrado una especie de prisa insuperable por autorizar universidades privadas", con "hasta seis proyectos" pendientes de autorización, "batiendo todos los récords" ya que "tres de ellos han tenido informes desfavorables" de la propia Junta y del Ministerio. "¿Este furor es fruto de algún plan o es que todo el que llegue solo tiene que caerles bien a ustedes?", le ha preguntado el socialista, "un regalo millonario, en esencia", instando a Velasco "a escuchar la opinión de las universidades públicas andaluzas" al respecto.

El consejero, en su turno de réplica, ha querido dejar claro que "el Gobierno andaluz no crea universidades privadas sino que vela por que cumplan los requisitos exigidos en la ley". "Es el Parlamento el que las crea", ha insistido, explicando que la Junta trabaja "por la defensa y mejora del sistema universitario público andaluz, el mismo que ustedes desatendieron cuando gobernaron". Velasco ha repasado las medidas "que evidencian el compromiso por la igualdad de acceso al ámbito universitario público", con una "financiación adecuada" y con un "incremento de dotaciones" respecto a los años anteriores, detallando que "el peso del presupuestos se ha incrementado del 1,07% del PIB de 2018 al 1,27% en el último año".

El socialista ha insistido en que la Junta "no ha escuchado a los rectores y siguen sin respetar a las universidades", aclarando en todo caso que el PSOE "no tiene nada en contra de las universidades privadas si tienen calidad y reúnen consenso". "Cuando era rector, yo voté a favor en el CAU" pero es que ahora "tienen el rechazo de todos" y "solo está a favor su Consejería". Respecto a la Utamed , el informe del Ministerio era "demoledor,", aludiendo al entramado empresarial tras él, "incluida Medac, vinculada a su consejero", algo que "merece exhaustivas explicaciones". Arellano le ha insistido en que "ustedes son solo una ventanilla" y "han convertido la colaboración público-privada en la confusión público-privada". "¿Esa es la herencia que quiere dejar en Andalucía?", le ha preguntado a su conclusión a Velasco, que ha insistido en las "diferencias abrumadoras" entre la gestión de la actual Junta y el anterior gobierno socialista. "Nosotros no hemos hecho sino incrementar el presupuesto en cada ejercicio", ha resaltado.

"Agrupación de agentes comerciales"

En la pregunta oral relativa a la autorización del inicio de la tramitación del anteproyecto de ley de Utamed, planteada por Ricardo Sánchez Moreno, el diputado no adscrito ha destacado que se ha producido "a muy pocos mes de las elecciones" y que Medac "ha favorecido los intereses de formación profesional", achacando a la Junta que actúe "como agrupación de agentes comerciales, como lobies que vienen a favorecer sus intereses", y que el Gobierno andaluz "defienda lo privado mientras desmantela lo público". "Un escándalo", "un despropósito", ha calificado, mientras la universidad pública "está siendo maltratada".

Velasco, a este respecto concreto, ha recordado que cuando se recibieron los informes de Junta y Ministerio, "preceptivos pero no vinculantes", el promotor de la Utamed "subsanó" las deficiencias detectadas. Y no fue hasta que la Consejería lo comprobó cuando se aprobó la autorización, ha explicado de "la primera parte del proceso". "Queda pendiente la segunda fase, que será el de autorización y, solo si se verifica que cumple con las condiciones, seguirá la tramitación", ha insistido. "Esto nos huele mal, huele a trato de favor a la antigua empresa de imbroda" y a "puertas giratorias", pero "no lo vamos a permitir, señor Velasco", ha concluido Sánchez. "Nos hemos limitado a cumplir con los preceptos y velar por que los proyectos cumplan los requisitos", ha vuelto a insistir Velasco.

En cuanto a las autorizaciones de universidades privadas, pregunta oral planteada por Guzmán Ahumada (G.P. Unidas Podemos por Andalucía), este ha recordado que la promotora de la Utamed hay "un fondo de inversión donde se encuentra Medac, engordada con trasvase de fondos públicos para la formación profesional". "Se están dando ustedes muchas prisas", ha comentado, y "se ha saltado no los informes preceptivos sino cuestiones que dejan claro que esta universidad no acredita la experiencia requerida". Ha incidido en que la Junta se ha dado "mucha prisa" y que a Javier Imbroda se le "está buscando un puesto de futuro". "Cuidado con la ley, aparte de las cuestiones morales", ha advertido, denunciando el "aterrizaje claro" para el consejero de Educación y la "competencia desleal hacia las universidades públicas y a otras universidades privadas, para que algunos puedan comprar un título frente al hijo del obrero". El objetivo es, según ha resumido con un símil baloncestístico, "que el señor Imbroda coja el rebote de su vida".

Velasco, por último, ha echado en cara que el diputado no haya comentado los informes positivos de la otra universidad autorizada, la Fernando III. Ambos proyectos "han añadido mejoras", ha comentado, concluyendo que "no vamos a poner obstáculos que procedan de iniciativa privada y complementen la oferta universitaria en Andalucía" ya que no suponen "ninguna amenaza para el sistema público universitario". Como colofón, ha aportado un dato: contando con la única universidad privada que existe (Loyola Andalucía) y las dos que han empezasdo su tramitación, su estudiantado representaría "el 5% del total de estudiantes dentro del sistema universitario". "No parece una amenaza mortal", ha explicado, apuntando a ese respecto que en otras comunidades ese porcentaje se eleva hasta el 17%. Las universidades privadas "no son competencia" sino que sirven para "complementar y enriquecer" el sistema universitario.