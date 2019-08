Un concejal de Vox en Sevilla llama "tarado" a Blas Infante

"Me niego a sumarme al bochorno que es rendir homenaje a un tarado como Blas Infante. Son las palabras del concejal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo Polavieja, a través de Twitter. Un mensaje que borró posteriormente pero que para la cuenta oficial de su partido en la provincia andaluza era "suave".

Se trata de una publicación que reproduce Diario de Sevilla y fue realizada con motivo del aniversario del fusilamiento de Infante, en que el Polavieja dice textualmente: "Me niego a sumarme al bochorno que es rendir homenaje a un tarado como Blas Infante, y menos a la inexistente patria andaluza. Sólo Vox no se presta al absurdo y dice las cosas por su nombre".

Tras la repercusión que tuvo la publicación, fue borrada, aunque después de ser respaldada, entre otros, por la cuenta oficial del partido en Sevilla y la portavoz y número uno en el Ayuntamiento, Cristina Peláez.

A través de la misma vía por la que publicó el mensaje, el concejal de Vox, que ha cambiado su foto de perfil, no aclara por qué ha borrado el mensaje, pero dice que "no se borró por no seguir pensando que el señor Infante, el cual fue vilmente fusilado, esgrimía argumentos del todo absurdos y propios de alguien que no se encuentra en sus cabales. Tarado no es un insulto, sino la definición de ese estado, según la RAE". En realidad, se agarra a la primera acepción de la palabra, (Que padece tara física o psíquica), pero obvia la segunda, (tonto, bobo, alocado).

Para el edil "es un bochorno que en pleno siglo XXI haya políticos que hablen de patria Andaluza. O que ensalcen la figura de un señor que, obviando nuestros referentes (Fernando El Santo o Isabel la Católica) reivindique el pasado islámico de nuestra querida Andalucía".

La cuenta de Vox ha publicado un mensaje en el que cita que Gonzalo Polavieja ha usado una "suave definición de quien consideramos nada menos que un furibundo islamista, traidor y enemigo de España. ¡Nos reafirmamos!".

"Lo borré por error"

El propio Polavieja, en declaraciones a eldiario.es/andalucia ha asegurado que borró el tuit "por error", citando que "nunca he sido un usuario de Twitter activo, incluso tenía una cuenta que sólo usaba para seguir los partidos del San Fernando -su pueblo-, pero quería borrar otra cosa que no tenía nada que ver y me equivoqué".

“Estoy convencido de que si no lo borro no tiene tanta repercusión”, ha dicho, para sostener que “creo que no he utilizado bien el término tarado, una cosa no quita la otra, y puede que haya pecado de novato en un cargo público”, pero a la vez entiende que es necesario poner sobre la mesa el debate sobre Blas Infante.

Además, ha dicho que su postura está clara sobre que fue “asesinado, fusilado, sin matices, y es algo que condenamos”, indicando que uno de los tuits borrados dejó claro su postura en este sentido.

Por último, ha lamentado que "la libertad de expresión está en entredicho", ya que "muchas de las personas que me critican o me insultan lo hacen porque he criticado a Blas Infante, no por insultarle, algo increíble en un país donde debería haber libertad de expresión en todos los sentidos".

"Payaso"

En realidad no es algo nuevo este tipo de insultos contra la figura de Blas Infante. Ya en 2007 Alejo Vidal Quadras, entonces diputado del PP y fundador de Vox en 2014, calificó al padre de la patria andaluz como "cretino integral", "payaso" y "subnormal profundo". Calificativos que retiró días más tarde tras la polémica suscitada admitiendo que sus palabras habían sido "injuriosas".