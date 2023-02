Aulas vacías y alumnas “asustadas” tras la vuelta de un profesor de Arte Dramático en Sevilla denunciado por abusos y acoso

La Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla (ESAD) ha llegado a final de semana con el vacío que la ocupa desde el pasado lunes 13 de febrero. Fue ese día cuando se incorporó, tras un periodo de baja, un profesor “denunciado pública y judicialmente por numerosas alumnas” que lo acusan de “abuso de poder, mala praxis y acoso sexual”, según informan desde el Sindicato de Estudiantes. Y, desde entonces, lleva sin asistir a clase “gran parte” del alumnado “porque en cuanto este profesor pisó la Escuela, vaciamos todas las aulas”.

Alumnos que sufrieron abusos y humillaciones en el Institut del Teatre: "En los ensayos pasábamos mucho miedo"

Más

Lo explica en conversación telefónica con este periódico Irene Cerrajero, una de las alumnas de la ESAD que está de huelga junto a otras compañeras que aseguran sentirse “asustadas y vulnerables” ante la posibilidad de que “las posibles víctimas se pueden encontrar a su presunto abusador por los pasillos y dentro de las aulas”. Con esta acción de protesta, los estudiantes tratan de apelar a la Consejería de Desarrollo Educativo –a la que pertenece la Escuela– para que “nos ayuden y tomen cartas en el asunto”, como defiende Irene. “No podemos seguir con una situación que para nosotras es insostenible y atenta contra nuestra integridad mental y emocional”, manifiesta esta alumna de tercero, recogiendo el sentir del resto de sus compañeras, minutos antes de reunirse para definir el plan de acción que van a seguir durante las próximas jornadas.

La redacción de elDiario.es Andalucía se ha desplazado en la mañana de este viernes al centro de la ESAD y ha podido comprobar desde fuera que el trasiego habitual en cualquier centro educativo brillaba por su ausencia. Al no haber podido conversar con ningún estudiante en las inmediaciones de la Escuela, este periódico ha contactado por vía telefónica con algunos de ellos, que han confirmado su adhesión a la huelga. Por su parte, la institución educativa aún no se ha pronunciado al respecto de manera oficial. Con todo, esta redacción ha tratado de contactar sin éxito con la dirección a través de un teléfono proporcionado desde la consejería del centro que hasta el momento se encuentra “apagado o fuera de cobertura”.

Mientras las aulas se vaciaban durante la semana, las calles del centro de la ciudad se inundaban de las reivindicaciones de un alumnado que clama contra un “problema estructural”, como señala Ainhoa Murcia, portavoz del sindicato estudiantil que ha respaldado desde su plataforma feminista Libres y Combativas la manifestación celebrada el pasado miércoles con el apoyo de 200 personas, según datos de la asamblea convocante. En este sentido, la portavoz de los estudiantes recuerda que el de Sevilla “no es un caso aislado”, sino que se han dado abusos similares en otras escuelas de arte de todo el territorio nacional, como Galicia o Barcelona.

Por todo ello, instan a la Junta de Andalucía a tomar medidas, al entender que es su responsabilidad “garantizar” la protección de las víctimas en la escuela pública y no dejarlas “desprotegidas”, como consideran se encuentran ahora aquellas alumnas que han denunciado al presunto abusador con el que tienen que compartir ahora espacio y relación académica, pese a estar siendo investigado por conductas abusivas.

Fuentes de la delegación territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional consultadas por este periódico indican que Inspección se encuentra analizando la información de la que dispone y evaluando “este delicado asunto”. Al hilo, señalan que “en estos momentos solo podemos aseverar que esta situación surge en el ámbito empresarial del docente, compañía en la que también desarrollaban actividad parte del alumnado de este centro”, en alusión a las denuncias por agresión sexual que pesan sobre el docente a instancias de cuatro actrices de su compañía, a las que él mismo denunció en septiembre por “injurias y calumnias”.

Miedo y “asco” en clase

A pesar de tener “varios juicios pendientes”, desde el Sindicato de Estudiantes insisten en que los hechos que se le atribuyen al acusado se han producido “dentro y fuera de las aulas”. De hecho, miembros de la asamblea informan que hay una veintena de testimonios recogidos en su contra a través de la comisión de igualdad del profesorado y el punto morado de la ESAD que gestiona el alumnado, desde donde se le acusa de mala praxis.

Muestra de ello es el testimonio difundido en redes sociales por parte de las personas que han asistido a sus clases. Algunas de ellas han publicado sus vivencias en la plataforma Esto tiene que parar creada en Instagram el pasado mes de agosto por actores y actrices de la compañía teatral del profesor acusado con objeto de canalizar las denuncias.

En este contexto, una alumna compartió algunos de los “momentos desagradables” que vivió durante sus clases, suscitando “asco” y sensación de “inseguridad” entre el alumnado con comentarios como el siguiente: “Lo que pasa es que todos los cuerpos entre 15 y 25 son sexuales. Da igual lo que estéis haciendo. Si tenéis que hacer un papel con un cierto nivel de erotismo no hace falta que hagáis nada, porque eso sería exagerar, porque todos vuestros cuerpos ya son sexuales de por sí”, rememora la actriz. “Saber que nos veía a todos como cuerpos sexuales no me hizo sentir para nada segura, ni cuidada”, añade la que fuera también su alumna.

Nuevas movilizaciones

A tenor de lo expuesto, tanto la asamblea de la ESAD como el sindicato estudiantil que la arropa anuncian nuevas movilizaciones para la próxima semana y sostienen que no volverán a clase “hasta que no se expulse a este elemento de las aulas”. Para ello, según indican a este periódico, este viernes han convocado una “reunión importante” en la que se ha determinado el procedimiento que van a seguir de aquí en adelante en su lucha por “unas aulas seguras y libres de machismo”.

En esta línea, desde la organización sindical que defiende los derechos de los estudiantes se subraya que, con independencia del ámbito en el que se hayan producido los hechos, el presunto abusador está en contacto con los jóvenes. De ahí que aboguen por exigir con “fuerza y determinación” su expulsión del marco de la Escuela.

Enorme respuesta de las estudiantes de la ESAD en Sevilla contra los profesores acosadores 👏🏽 Estos elementos tienen que ser apartados de la docencia YA. No es un caso aislado: el acoso está presente en todas las escuelas de arte. Queremos unas aulas seguras y libres de machismo. pic.twitter.com/lVxsxcftyI — Libres y Combativas (@LibrsyCombativs) 15 de febrero de 2023