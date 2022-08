Los lectores salvan la librería sevillana Caótica del desahucio

A veces, los milagros suceden. “Creemos en los milagros, creemos en las librerías” es uno de los lemas de la librería sevillana Caótica. Y esta semana una suerte de milagro se ha producido. Caótica se salva del desahucio y lo hace gracias a los vecinos y vecinas, a lectores y lectoras de diferentes puntos de España, (“e incluso del extranjero”), que han respondido a la llamada de auxilio formulada por los socios cooperativistas que gestionan el negocio. Así lo han anunciado esta tarde de miércoles en Radio Nacional de España tras una semana que Maite Aragón, socia fundadora, califica de “apabullante”. “Ha sido increíble; nos daba muchísimo pudor dar el paso de hacer pública la campaña antes de cerrar en silencio porque no podíamos pagar. Porque nos negábamos, porque nos daba miedo, vergüenza”. Ahora Aragón asegura que esto ha sido “un tsunami”. Explica que “teníamos cierta noción de que nos tenían cariño, pero no sabíamos cómo podía desbordarse hasta tal punto que ha superado al barrio, la noticia ha trascendido Sevilla, se nos ha demostrado el cariño incluso ¡a nivel internacional!”

🔴 Notición | Acabamos de anunciar en @TardeLoQueTarde de @rne que el viernes, a lo más tarde el lunes, vamos a depositar en el juzgado el importe de la demanda de desahucio y recuperar nuestro contrato de alquiler. Hemos salvado el desahucio, pero no aún el proyecto. HILO. 🧵👇 — Caótica (@espacio_caotica) 10 de agosto de 2022

Hace apenas 10 días que Aragón escribió una carta abierta en este diario contando la situación en la que se encontraba el negocio. Describía en su misiva la bofetada que supuso la pandemia, y las dinámicas que se han producido después con las editoriales que “han perjudicado a los pequeños”. También contaba la realidad de la revalorización de una zona, el peso de la gentrificación de una ciudad y cómo ahora “era rentable desahuciarlos”. Pero, decía entonces, “lo más urgente es frenar el curso de la demanda de desahucio. Y es por eso que Caótica necesita tanto el apoyo de su comunidad como el de todas aquellas personas que quieran hacer suyo este proyecto cultural”.

“Parece Navidad”

A lo largo de estos días, cientos de personas se han acercado hasta el establecimiento para comprar libros y /o apoyar al proyecto. Y más de 500 han contribuido en la plataforma de crowfunding abierta por Caótica. “¿Qué más podemos hacer para ayudaros?”, preguntaba un lector en la caja de la primera planta el pasado lunes mientras se llevaba un par de títulos. Los propios socios cooperativistas aseguraban hace una semana estaba “la librería desierta” en un verano “particularmente frustrante”. Pero después “parecía Navidad” de la cantidad de gente que ha respondido a una llamada de socorro que, para ellos, es también una llamada de ayuda a la cultura. Raúl, lector y cliente, se manifiesta “muy contento” con la noticia, pero cree que tiene que haber “más apoyo de lo público” para las librerías. No obstante, es consciente de que el proyecto “tiene que ser sostenible” y llama a “no dejar de apoyarlos”. Otro visitante habitual de Caótica, Héctor, se alegra de ver “una movilización así por una librería”. “Nuestra ciudad no es lo mismo sin ellas”.

Ser sostenibles

“Ha sido muy abrumador - explica Aragón- Tanto que genera una sensación muy agradable, pero tener el lujo de que haya ocurrido este tsunami de apoyo, nos genera una responsabilidad con la que tenemos que dar a cambio un proyecto de fomento de la lectura y de la cultura que esté a la altura”. Sobre el apoyo público, Aragón explica que el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, mostró públicamente su respaldo la semana pasada en redes sociales, y que le consta que se está interesando por el pago de las subvenciones pendiente desde 2020 al negocio, aunque no hay noticias de que se hayan producido.

Así, al final de esta semana, depositarán en el juzgado el importe de la demanda de desahucio que les permite recuperar su contrato de alquiler. Es el primer paso. No obstante, tras el ingreso del dinero están a la espera de la ratificación del juez. Y después, “seguir adelante con el nuevo proyecto” que incluye una cafetería y un espacio compartido con la empresa Prodigioso Volcán. “Necesitamos que la comunidad nos siga apoyando” porque lo que quieren es “ser sostenibles”, reivindica Aragón. “Es maravilloso ver cómo se vuelca una comunidad ante una llamada de auxilio de una librería. Aunque lo que me encantaría es que no hiciera falta”.

De momento, el primer paso está dado. Y el lema de Caótica, “creemos en los milagros, creemos en las librerías” cobra sentido hoy.