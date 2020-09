El presidente de la Diputación de Sevilla arremete contra el PP por votar no al decreto de remanentes: "El municipalismo pierde su mayor oportunidad en democracia"

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha lamentado este viernes que, "una vez más, el frentismo y la confrontación del PP en el Congreso, junto al seguidismo de otros grupos políticos, haya tumbado la propuesta del Gobierno para que las entidades locales españolas pudieran usar sus remanentes y superávits".

En opinión del máximo responsable provincial sevillano, "el municipalismo pierde su mayor oportunidad en democracia para invertir en servicios públicos para sus vecinos y vecinas y lo hace, principalmente, a manos del PP, que es el partido que ha estado una década sin dejar gastar los remanentes locales a causa de la Ley de Estabilidad que ellos aprobaron. Ahora había esa oportunidad y el PP ha vuelto a negarse a que las EELL usen sus propios fondos, haciéndolo además sin ofrecer alternativas, sin presentar una propuesta diferente para someterla a debate en el Congreso".

Para Rodríguez Villalobos, "la oposición en la Cámara Baja ha vuelto a colocarse en el no por el no, con el solo objetivo de desgastar al Gobierno. Y ahí resulta especialmente grave la postura de los populares, que pierden el sentido de Estado cuando están en la oposición".

Para el presidente de la Diputación, "en el intento de convalidación en el Congreso de este Real Decreto Ley que no verá finalmente la luz se ha vuelto a evidenciar que el Gobierno ha cedido y escuchado al resto de formaciones, proponiendo que el 60% de los 5.000 M€ se repartiesen por población, tal y como pidieron en los últimos días una minoría de Ayuntamientos de distintas formaciones, y que el 40% restante llegase a los de remanente positivo".

"Y aun así se ha visto que ni siquiera eso han querido oír los grupos de oposición, con un PP abanderando esa cerrazón cuando, al contrario, debería tener más sentido de Estado como partido nacional que es".

Además, el mandatario provincial ha querido dejar claro que 'la única voluntad del Gobierno ha sido que, después de casi una década sin poder usar los remanentes a causa de la Ley de Estabilidad del PP, los Ayuntamientos y Diputaciones pudiesen ahora emplear esos fondos en una situación excepcional como esta. Hay que decir alto y claro que el Gobierno no necesita esos fondos de los Ayuntamientos, porque se financia en interés negativo. La única intención de que se cedieran al Tesoro Público era, precisamente, para salvar la citada Ley de Estabilidad del PP y que las EELL pudieran usar sus remanentes".

"Han votado no a multiplicar por diez la inversión"

Para el presidente de la Diputación, "tanto el PP, como principal partido de la oposición, y con ellos Vox, lo van a tener difícil para explicar su no al Real Decreto en el plenario de la Diputación. Y lo van a tener complicado porque han dicho no a que esta Diputación pueda invertir, en lugar de 15 M€, un total de 150 M€ en servicios para los vecinos y vecinas entre 2020 y 2021. Han votado no a multiplicar por diez nuestra capacidad inversora, a la opción de usar nuestros remanentes; a la posibilidad de un Plan Supera 8 y a haber podido acceder a los fondos europeos de forma directa".

"Es una debacle para el municipalismo, con el PP como principal protagonista, secundado por los nacionalismos y sus socios de Vox" ha concluido.