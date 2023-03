El Sindicato Médico de Andalucía anuncia huelga en abril ante el retraso de los acuerdos con Salud

“Muchas promesas, pero ni se ha llegado a tiempo a las negociaciones, ni a día de hoy están las medidas tomadas”, afirma Rafael Carrasco, Presidente del Sindicato Médico Andaluz. El Sindicato Médico entiende que dos meses de plazo ha sido tiempo suficiente para que la administración autonómica hubiese puesto en marcha las instrucciones y para que hubiera transmitido a los centros sanitarios los mecanismos para poner en marcha el acuerdo. Por eso, han decidido pasar de nuevo a la ofensiva. Lo primero, con la concentración de este lunes ante la sede sevillana del SAS. Y además, con la convocatoria de una nueva huelga fechada en el 12 de abril, coincidiendo con el Día Internacional de la Atención Primaria.

Desde el sindicato decidieron aparcar sus movilizaciones tras el acuerdo alcanzado el 25 de enero con la Consejería de Salud. Se trataba de un acuerdo que reducía el número de pacientes en atención primaria, de forma que las agendas de los médicos de familia no excediesen las 35 citas al día y las 25 en pediatría. También se prometía la apertura de jornadas de tarde en concepto de continuidad asistencial, para permitir atender a todos los pacientes que no diese tiempo en la mañana. Un acuerdo que según Carrasco no era el mejor posible, pero sí suficiente para aparcar las negociaciones.

“Las negociaciones nos están decepcionando”

Los miembros del SMA se sienten decepcionados, cuenta Inmaculada Romero, secretaria del Sindicato Médico de Córdoba: “Al ver que la administración no nos responde como queríamos, no tenemos más remedio que volver a movilizarnos”. Así pues, indica que la situación actual es insostenible: “Se pueden estar viendo 70 pacientes en una mañana perfectamente, no hay techo ninguno porque aparte de atender a una serie de citas, también atiendes a los pacientes de urgencia y a aquellos que no tienen cita, pero que entienden que es tu deber atenderlos”.

Ya hay fecha en el calendario para dos nuevas movilizaciones más, la próxima está fijada el día 29 de marzo y la siguiente tendrá lugar el 12 de abril, coincidiendo con la huelga programada para ese día. No obstante, que lleguen a hacerse efectivas o no dependerá del ritmo de las negociaciones, dice Carrasco. Con estas movilizaciones buscan zanjar el tema lo antes posible, dado según cuenta, “tienen muchos temas pendientes que solucionar y que han dejado de lado hasta solucionar el tema de las agendas”

La pescadilla que se muerde la cola

El problema de dicho acuerdo viene de que la Consejería de salud no ha definido cuando tendrán lugar esas mesas sectoriales para poner en marcha lo acordado en enero, afirma Carrasco: “Dijeron que iban a convocar la próxima en el plazo de un mes. Transcurrido este aún seguimos a la espera. Previamente, se había celebrado otra en la que se volvió a debatir el mismo texto del día 25 de enero, pero sin ningún avance”. Por ello creen que es necesario dejar la palabra y pasar a la acción, “enviar instrucciones precisas que los centros puedan implementar”.