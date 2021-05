Espadas disputará a Susana Díaz la candidatura del PSOE a la Junta de Andalucía en unas primarias forzadas por Ferraz

Susana Díaz, con una camiseta donde puede leerse Positive Energie (Energía positiva) y rodeada de cámaras, ha anunciado este jueves en la sede del PSOE andaluz que va a pedir a los miembros de su ejecutiva que avalen la petición a la dirección federal del adelanto de las primarias para elegir al próximo candidato socialista a la Junta de Andalucía. Lo hace "por responsabilidad" y "para que el ruido incesante que se ha generado no siga erosionando la imagen del PSOE andaluz". A los diez minutos, la ejecutiva reunida de forma semipresencial había votado por unanimidad el adelanto, sin tan siquiera abrir un debate. Los pocos críticos de la dirección habían pedido la palabra para abordar la situación del partido.

"No hay más salida que la unión", ha asegurado Díaz, tras hacer visible su malestar por tener que precipitar un debate interno "sin que estén convocadas las elecciones andaluzas, en medio de una pandemia mundial" y "a empujones". "La última palabra le corresponde ahora a los más de 44.000 afiliados del PSOE andaluz", ha recalcado.

Ferraz ya tenía previsto activar las primarias en Andalucía esta tarde, en una reunión de la ejecutiva, y la secretaria general de los socialistas andaluces ha optado finalmente por adelantarse a ese anuncio. El PSOE andaluz había convocado el martes a su dirección, de forma extraordinaria, para debatir este asunto. Al día siguiente Díaz se enteró "por un medio de comunicación" -la Cadena Ser- de los planes de Pedro Sánchez, y esta mañana ella misma ha trasladado la petición a su equipo. El gesto torcido de la sevillana y sus propias palabras anticipan el último episodio de las guerras frías, calientes, latentes entre el sanchismo y el susanismo: "Hubiera preferido un debate primero sobre el proyecto, primero ideas y luego personas. No ha sido posible", ha zanjado.

La Ejecutiva Federal del PSOE será quien active las primarias andaluzas, que luego tendrá que ratificar el Comité Federal. A partir de ahí, los estatutos dan de plazo 45 días, aunque fuentes del partido dicen que pueden acortarse. Se baraja como fecha mediados de junio. Luego el proceso se gestiona desde Andalucía, con una comisión de garantía electoral en San Vicente, sede del PSOE-A. El número de avales necesario para ser candidato, con los últimos estatutos, es muchísimo más bajo que en las últimas primarias [mínimo 2% y máximo del 4% del censo], en las que Díaz dejó fuera a su contrincante [el hoy ministro Luis Planas] apabullándole con una montaña de avales.

En esta liza, la actual líder se enfrentará con el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, aspirante alternativo empujado por Ferraz, que este jueves estaba en un acto en Alcalá de Guadaíra, junto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, donde ha deslizado su candidatura: "Me satisface que se haya escuchado a la militancia. Esta convocatoria genera ilusión y la fuerza del cambio en Andalucía es imparable. Estas primarias son el revulsivo que necesita mi partido para recuperar Andalucía. Siempre me van a tener para un proyecto regional y en ese proyecto estará Juan Espadas".

La convocatoria anticipada de primarias en el PSOE de Andalucía para elegir al próximo candidato a la Junta se ha abierto paso este jueves entre versiones contradictorias de la dirección federal y la andaluza. No hay margen para el discurso de unidad, consensuado, mientras perdure el rescoldo de la guerra entre sanchistas y susanistas, aunque este lance que presumiblemente enfrentará a Susana Díaz con Juan Espadas se presenta como el penúltimo capítulo (el último será el congreso regional, a final de año).

La secretaria general del PSOE andaluz ha convocado a la prensa media hora antes de reunir a su ejecutiva para debatir un adelanto de primarias que no quiere, que lleva semanas ignorando ante las reiteradas peticiones de alcaldes, secretarios provinciales y ex dirigentes del sector crítico que exige iniciar cuanto antes un proceso de renovación en el partido: de liderazgo, de proyecto, de estrategia de oposición al Gobierno de PP y Ciudadanos. Díaz da por buenas las primarias forzada por la decisión de Ferraz, que le fue anunciada cuando aún no habían pasado ni 24 horas del desastre de las elecciones en Madrid. La ominosa derrota de los socialistas en la capital de España, y el efecto contagio para Pedro Sánchez, ha obligado a la ejecutiva federal a actuar rápido y mover el foco de atención mediática hacia Andalucía, activando un proceso de renovación en la agrupación más numerosa, con el objetivo indisimulado de dar la puntilla definitiva a Susana Díaz.

Todo queda en manos de los más de 45.000 militantes del PSOE andaluz, que votarán a mediados de junio entre la continuidad de la ex presidenta de la Junta y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas. Díaz lleva como aval haber ganado las dos últimas elecciones andaluzas -también se apunta las últimas generales en Andalucía, que hicieron presidente a Sánchez-, pero arrastra el estigma de haber perdido el Gobierno tras casi 37 años de poder socialista. Espadas, que fue consejero en el último Ejecutivo de José Antonio Griñán, entrará en la pelea empujado por Ferraz, y con todo el disperso y heterogéneo sector crítico tras él. A los autodenominados renovadores les une la rivalidad física con Díaz y el convencimiento de que el PSOE andaluz necesita un revulsivo potente, próximo a la refundación. Pero su debilidad sigue siendo la falta de unidad interna en este proyecto alternativo, la lucha de egos e intereses personales de muchos ex dirigentes sanchistas y ex susanistas que ahora militan en el mismo bando, pero que antes de ayer no podían ni mirarse a la cara.

Hace cuatro años, Susana Díaz era la estrella fulgurante de la política nacional. Felipe González, Alfredo Pérez Rubalcaba, José Luis Rodríguez Zapatero, Alfonso Guerra y un nutrido grupo de medios de comunicación veían en ella el futuro del PSOE "de siempre". Con ese empuje y una autodeterminación propia de un general macedonio, instigó una operación de derribo del secretario general del partido que ella misma había ayudado a encumbrar, un desconocido Pedro Sánchez, que acabó expulsado de Ferraz y del Congreso de los Diputados. En torno a él se formó una conjura de dirigentes socialistas, ignorados por la vieja guardia, que terminó construyendo una corriente personalista muy potente: el sanchismo.

En 2017 se enfrentaron a primarias, y Sánchez ganó en todas las comunidades autónomas, excepto en País Vasco (que lideró Patxi López) y Andalucía, que dio la victoria a Díaz. Pero en Andalucía, el madrileño acaparó contra todo pronóstico el 31% de los votos -la entonces presidenta de la Junta obtuvo más avales que votos, síntoma de la influencia del aparato entre la militancia- y esa grieta se considera hoy mucho mayor que entonces. Las direcciones provinciales de Jaén, Granada y Cádiz (también Huelva, aunque ahora está en manos de una gestora) se han pronunciado a favor del relevo de Díaz; Sevilla, Córdoba y Málaga han cerrado filas con la expresidenta.