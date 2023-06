Crisol causal

Pasan las vidas cada vez más rápidas y las fotos de los nuevos diputados y concejales son tan pequeñas que ni con lupa puede verlas. ¿Es que estas personas no merecen más espacio en el universo?

Tantos no son, tantas no son que no quepan en otra página más. Poner las fotos tan pequeñas es un desprecio a los representantes y una afrenta a los representados. ¿Tan caro va el papel? ¿Y el pixel? ¿Por qué no se expanden las fotos como hace el Universo? ¿Y si hubiera alguien conocido?

Nadie tiene tiempo de tanto. Hay más errores que tiempo. Esos son los axiomas de esta mañana y de este verano. Ruido y plástico en Las Vegas. El plantel se renueva. Pornto habrá mil millones de tocinos… sacrificados por hora/luz.

Mira las fotos al sol, a la sombra, al trasluz. Todo ha cambiado en un día, un día histórico cualquiera perdido en la inmensidad del mundo hace x años otra vez.

Quiere ver si conoce a alguien entre los cromos de los elegidos, tal vez pueda felicitarle, o pedirle trabajo, o mandarle flores. Pero no hay forma. Mirando el papel al trasluz se confunden los de una institución con los de otra, y sale una mezcla de razas que tal vez sea la representación perfecta de la realidad, casual crisol, fusión de caras para despistar a la IA que todo lo registra, lo copia y, si hay suerte, lo revende. Foto Kirlian, detector de auras y halos de santos.

Estas foticos tan pequeñas son un poco de desprecio a la Constitución ya algo abolida o abollada de facto; a la democracia y a los representados, que quizá querrían ver si conocen a alguien en el improbable volátil vecindario.

¿Quién ha ganado, quién ha salido?

–¿Mande?

A lo mejor esa mezcla que ya se lleva el viento es el retrato robot del representante ideal, mixta criatura improbable, pacto postnuclear, moléculas cruzándose en los días que ya se consumen.

Quiere ver si ha salido su primo, o su prima, ya no se acuerda. O quizá era su hijo o hija, o su nieta... hay tanto griterío en el salón de la residencia. ¿Quién ha cogido el periódico?

Pero qué dice… hace años que no hay periódicos. O no llegan.

Caras cruzadas en la niebla. Recuerdos de los primeros tiempos de casi todo. El big bang, las amebas, el cacharrazo que espantó a los lagartos.

Ah, ahí está el periódico…. Un ejemplar de hace equis años que habían usado para forrar un cajón… ¡Qué times, oh mores!