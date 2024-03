PP, Vox y un partido regional dejan sin fondos al Salón Hispanofrancés del Cómic de Jaca: “No revertía suficiente dinero”

El Ayuntamiento de Jaca ya tiene sus presupuestos y la influencia de Vox se ha dejado ver, al igual que en otras localidades de Aragón. Uno de los aspectos más polémicos ha sido la cancelación del Salón Hispanofrancés de Cómic, que se celebraba en Jaca de forma bineal, ya que el Ayuntamiento ha eliminado esta partida de los presupuestos municipales bajo el argumento de que “no revertía suficiente dinero a la ciudad”.

Jaca está gobernada por el PP, Aragoneses y Vox, y cuenta con el apoyo puntual del PAR. Estos cuatro partidos han sido los que han votado a favor de los nuevos presupuestos que, además de eliminar la partida para este acontecimiento cultural, han suprimido las subvenciones a Coorperación al Desarrollo. Por otro lado, al mismo tiempo que se elimina la financiación al Salón de Cómic, aumenta la de las Fiestas de Santa Orosia en 26.500 euros, la que se destinará a las nuevas jornadas “Jaca Reino y Leyenda”.

El Salón Hispano francés de cómic de Jaca era un encuentro entre autores, editores, libreros, agentes y críticos de la industria del cómic de Francia y España, dos de las más grandes que hay en Europa. Estaba organizado por la Asociación Aragonesa de Autores de Cómic que, con más de 60 asociados, surgió en el año 2014 con la voluntad de ser un espacio común para el mundo del tebeo aragonés. Esta Asociación aún no se ha pronunciado, pero están elaborando un comunicado tras conocer la cancelación del salón.

Estos presupuestos han sido criticados por la oposición, concretamente desde el Partido Socialista, cuya portavoz, Olvido Moratinos, lamentana el endeudamiento de la ciudad: “hay un incremento escandaloso del endeudamiento del Ayuntamiento, un 70% en un solo año”. Reprendía al Ayuntamiento su “poca capacidad de gestión” y de “diálogo”, ya que la oposición “suma el mismo número de concejales que los de gobierno, y también con los representantes de los trabajadores, pero un diálogo real, con intercambio de posiciones para llegar a un acuerdo, no reuniones para plantear los posicionamientos unilaterales del equipo de gobierno, que es lo que se ha venido haciendo en los últimos meses, no sólo en este ámbito si no en muchos otros”.

Otros casos en la comunidad: Periferias o el cierre de Etopia

No es el único caso en Aragón en el que se ha visto la influencia de Vox en lo que se refiere a cancelaciones culturales. La eliminación del presupuesto en Huesca para el festival Periferias fue el primer escenario, que tuvo lugar en diciembre, cuando se aprobaron los presupuestos de Huesca. El PP gobierna en solitario en la capital oscense, pero necesita apoyos y estos vinieron de parte de Vox, que puso sus condiciones: la supresión del presupuesto a Periferias al considerarlo un “despilfarro” que “que solo sirve para regar a culturetas progres con cientos de miles de euros” y la reducción de la Cooperación al Desarrollo en un 55%.

Una situación similar se vivó en Zaragoza, donde también gobierna el PP en minoría pero pactó los presupuestos con Vox. El partido de extrema derecha ya pidió hace meses explicaciones sobre Etopia, el Centro de Arte y Tecnología de Zaragoza, un espacio donde artistas e investigadores desarrollaban sus proyectos. Finalmente, el Ayuntamiento liderado por Natalia Chueca anunció que se cancelaba la actividad del centro, a excepción de la que ya estaba cerrada.