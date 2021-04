YouTube, el único escaparate cuando no hay conciertos ni bolos

La pandemia ha marcado el mundo de la cultura en los últimos meses, la falta de conciertos y festivales ha hecho imposible que los artistas emergentes pudieran probar sus letras delante del público. Sin embargo, plataformas como YouTube o Spotify dan una oportunidad de mostrar los temas musicales antes de salir a los escenarios. Es el caso de Glden Hoe, una chica de 18 años que acaba de publicar su primera canción, 'Actitud' y que pronto sacará una maqueta con más temas.

Esta plataforma, YouTube, es la preferida por los usuarios de vídeo online y prácticamente dobla en popularidad a su rival más cercano, Netflix. Además, el consumo de vídeos en internet ha aumentado considerablemente desde el inicio de la pandemia, un 25%, lo que supone una media de 45 minutos diarios, según un estudio de Qustodio. La pandemia no ha supuesto un freno para Glden Hoe, cuyo vídeo lleva más de 13.000 visualizaciones en un mes, aunque asegura que, si hubiese conciertos o ‘bolos’, estos serían un buen escaparate para darse a conocer.

Glden Hoe, cuyo nombre real es Blanca, vive en Madrid aunque proviene de Huesca, y no solo se dedica a la música, es una apasionada del estilismo y de todo tipo de producción artística. La covid-19 no ha frenado la actividad de la joven, que sigue trabajando en videoclips y sesiones de fotos en los que se encarga de la vestimenta, el maquillaje y la manicura.

Utiliza YouTube como medio de promoción de sus trabajos: “Mi idea es hacerlo bien, ir subiendo vídeos y sacar cinco temas cada uno con su rollo. Que no sea todo trap o reggaetón, sino como una mezcla de todo lo que hago. A partir de ahí ya veré si saco un disco o las subo individualmente”, explica Glden Hoe. Los temas son compuestos y cantados por ella, aunque si le dijeran de producirlos tampoco le importaría formarse para ello. La afición por cantar le viene desde pequeña, desde los 7 a los 14 años estuvo haciéndolo en un coro.

Entrada ya en la adolescencia, se dio cuenta que no era su tipo de música y empezó a investigar por su cuenta. “Con lo que he crecido ha sido con el rap, pero ahora estoy más animada. Ya que no hay fiesta, me la hago yo sola”, afirma. Su artista favorito es Cheb Rubën, cuyo estilo musical es bastante diferente, ya que hace un tipo de rap melancólico y duro comparado con el de Glden Hoe, más animado y melódico. El mensaje de la joven, al igual que su tema, es la actitud: ”Te tiene que dar igual que te miren, todo lo que digan de ti, debes hacer lo que te apetece y tener personalidad”, explica.

A Glden Hoe no solo le gusta crear música, sino que toda producción artística va ligada con su identidad. “Antes que cantante quiero ser artista, no quiero dedicarme 100% a una cosa”, confiesa. En su grupo de amigas y su entorno, muchas de ellas ya tienen canciones colgadas en varias plataformas para escucharlas y ella se ha encargado de los estilismos. Además, con la pandemia ha reinventado el taller de manualidades de su madre y lo utiliza para hacer las uñas. Le dedica muchas horas al arte en general, en todas sus facetas, consciente de lo que le queda por aprender y por vivir.