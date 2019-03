Hace 16 años, un grupo andaluz, Las Niñas, nos cantaba eso de “tiempo extraño, tiempos raros pa´ la gente en este planeta”. Entonces la canción fue un canto en contra de la guerra de Irak, y acabó hasta por ser censurada en los medios públicos de televisión controlados, por entonces, por el Partido Popular. 16 años después, los tiempos siguen siendo igual de raros para la gente corriente de este planeta. No conseguimos parar la guerra de Irak. Más bien por el contrario, desde ese fatídico 20 de marzo del 2003 la inestabilidad y el conflicto en la zona llegan hasta nuestros días con guerras abiertas y sangrando. 70 millones de refugiados que luego serán llamados “daños colaterales” de un conflicto millonario y, para algunos, rentable. Gente corriente huyendo del horror que es recibida por presidentes, también votados por gente corriente, que deciden construir muros o dejar morir en el mar como única política migratoria. Tiempos raros para la paz estos nuestros.

Tiempo extraño para la cordura también en el que vivimos. Desde que hace una década el primo de Mariano Rajoy negara el cambio climático, la cosa no ha hecho más que empeorar. Y mientras voces como Trump se niegan a reducir drásticamente la contaminación, en casi todas las ciudades de nuestro país la temperatura ha subido más de 2 grados en 30 años. Como dice la joven Greta Thunberg: "Dentro de 50 años la mayoría de políticos actuales ya ni estarán, pero a nosotros nos afectará de lleno lo que pase con el planeta". Y mientras unos y otras luchan por nuestros hijos, otros torpedean la única opción de seguir viviendo en nuestro planeta. Tiempos raros para el futuro estos nuestros.

Y con menos odas pero con las mismas ínfulas en el año de las mujeres nos salen hombres a la palestra que nos enseñan cómo vivir un embarazo. Hombres que nos explican cómo ser verdaderamente unas buenas feministas u hombres que resucitan la España muerta y la hacen pasar por viva. Hombres que defienden España mientras abusan sexualmente de personas con discapacidad o maltratan a sus mujeres en casa. Hombres que se inventan agresiones para dañar al feminismo mientras denuncian ataques a su sede con las manos llenas de los mismos huevos que les sobran. Tiempos raros para nosotras estos nuestros.

Puertas giratorias que sirven como escapatoria para los perdedores, y si no que se lo pregunten a Soraya. Deudas millonarias que sólo pagan los que no tienen, mientras aquellos que nos prestan nunca abonan lo que deben. Bebés en contenedores mientras se discute sobre los vientres de alquiler. Banderas que cuelgan sin mástil y sin color de balcones anónimos y enfadados. Y lazos, muchos lazos que hace tiempo que no atan nada. ¡Que le digan a Las Niñas si esto no son también tiempos raros!