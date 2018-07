La imaginación al poder (para robar)

Hay quien dice que España no tiene remedio, que somos un país de pícaros, que ya lo contaba el Lazarillo de Tormes y que quien no roba, engaña o estafa es porque no puede. Yo me resisto a creerlo y replico que es cuestión de educación, de decencia; que otros países también tuvieron problemas con el dinero público y se erradicaron con un puñado de leyes bien aplicadas. Pero luego llega la Operación Enredadera y desmonta el argumento y viene a decir que de lo público, como del cerdo, los corruptos aprovechan todo.

En este país ha habido casos de corrupción relacionados con viviendas, con hospitales, con colegios, con carreteras, con organismos de ayuda al desarrollo…. Pero hay que reconocer que robar con semáforos es de nota. Los corruptos son muy imaginativos; si esa creatividad a la hora de robar la dedicaran a la literatura, tendríamos sagas de novelas a la altura de Juego de Tronos.

En este último caso de corrupción, la UDEF investiga los siguientes posibles delitos: prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal. Ahí es nada.

Entre los detenidos hay cargos públicos del PSOE y PP, los de siempre. También está arrestado un empresario de Castilla y León habitual en este tipo de noticias: José Luis Ulibarri. Este señor es propietario de 5 periódicos locales, una televisión autonómica, varios medios digitales, constructoras y empresas de servicios. Ah, y está imputado en el caso Gürtel. Sorprendente, ¿verdad?

Pero en esta operación hay una novedad: Ciudadanos ya tiene un detenido por corrupción. Llevan tres años gobernando en muy pocas localidades y ya han demostrado que pueden robar igual que el resto. Hay que reconocer que se han dado prisa, se han esforzado en igualar a lo peor de la vieja política.

Resulta que Carlos Ruipérez, alcalde de Ciudadanos en el municipio madrileño de Arroyomolinos, es un figura. Durante un tiempo, estuvo en el PP y era jefe de la agrupación local de Protección Civil; pero fue destituido por falta de confianza. También pasó una temporada en UPYD, hasta que llegó Cs y decidió apuntarse al carro naranja. Pero a Rivera el fichaje le salió rana. El líder neoliberal ordenó a todos sus cargos aceptar que gobernara la lista más votada y Ruipérez se negó, pactó con otros partidos y fue elegido alcalde. Entonces fue expulsado del partido. Ahora Ciudadanos dice que vuelve a expulsarlo, como si eso fuera posible.

Pero vuelvo a la operación Enredadera.

El creativo sistema de corrupción funcionaba de la siguiente manera:

1) Entre 2011 y 2012 se manipulaban los datos de tráfico y de accidentes de un tramo concreto

2) Se emitía un informe pidiendo al ayuntamiento de turno más radares para evitar esos accidentes inexistentes

3) El ayuntamiento aceptaba y se colocaban radares innecesarios que sólo servían para recaudar más dinero de los conductores

4) Los contratos de los radares iban a parar a una empresa del grupo Sacyr, cuyo presidente, oh sorpresa, aparece en los papeles de Bárcenas

4) Para redondear la trama, esta empresa no se contentaba con llevarse contratos innecesarios, sino que además inflaba su precio.

¡Todo tan creativo!

Esto de la corrupción en España es como una película de Scorsese: todos se conocen, han tenido algún lío en el pasado y tratan de engañarse unos a otros

Y luego, tras robar dinero público hasta hartarse, tras despilfarrar millones de euros en construcciones innecesarias, nos dicen que las pensiones corren peligro o que no hay dinero para la dependencia. Volvemos a lo de siempre: no hay pan para tanto chorizo. Y menos si son chorizos así de imaginativos.