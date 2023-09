Las Cortes de Aragón empiezan la legislatura con la memoria democrática y la lucha contra el machismo como primeros focos de conflicto

Cinco meses después de que se celebrara el último pleno de control e impulso en las Cortes de Aragón, el nuevo parlamento autonómico retoma la actividad tras cinco meses de parón provocado por las elecciones y el largo proceso de configuración del nuevo gobierno formado por el PP, Vox y el PAR. La próxima semana se celebrará el primer pleno ordinario en el que los grupos parlamentarios ejercerán su labor de oposición y tratarán de evidenciar el marcado perfil derechista del gobierno tripartito. A la vista de las iniciativas calificadas por la Mesa de las Cortes, queda patente que la legislatura empezará sin tregua.

Desde el primer día van a quedar bien definidos los irreconciliables bloques ideológicos del parlamento en una legislatura que ha empezado fuerte al respecto: con la presencia de dos directores generales que han mostrado públicamente sus simpatías por el franquismo y que han sido mantenidos en su puesto por el presidente Azcón. A su vez, el nuevo Gobierno ya ha tomado dos medidas urgentes en sus primeros consejos de gobierno para cumplir con dos de los compromisos ideológicos de su programa: aumentar los fondos públicos para la educación y la sanidad privada o anunciar una ley de familias, uno de los ejes ideológicos y estratégicos sobre los que se sustentará la nueva acción de gobierno, junto con otros anuncios que ha provocado contestación en la izquierda e incluso en sectores académicos y universitarios, como la derogación de la ley autonómica de Memoria Democrática.

Con más de 45 iniciativas para debatir en un extenso pleno, el primer debate parlamentario fijará una fotografía inicial de la estrategia de la oposición de izquierdas ante un Ejecutivo de profundo acento conservador. De este modo, tanto el PSOE como CHA e IU utilizarán sus primeras iniciativas para que el Gobierno fije sus intenciones, que ya avanzó Jorge Azcón durante el debate de investidura del pasado mes de agosto. Por este motivo, se debatirán hasta cuatro iniciativas en las que se pide el cese de los directores generales de Agricultura y Justicia por sus mensajes de apología franquista y también se pedirá que la Cámara muestre su repulsa a la dictadura y defienda la Memoria Democrática. Se solicita incluso el reconocimiento del Consejo Regional de Defensa de Aragón en el año en el que se cumplen 90 años de su creación.

A su vez, CHA también presentará una proposición no de ley para que se condene la censura y las Cortes se ratifiquen “en el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ¡deas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, así como a la producción y creación literaria y artística, y rechazan toda restricción de los mismos mediante cualquier tipo de censura”. Las exposiciones de motivos de las iniciativas redactadas por estos partidos inciden y rechazan expresamente las posiciones ideológicas de Vox que ampara el Partido Popular en sus acuerdos de gobierno.

Del mismo modo, se debatirán dos iniciativas -una del PSOE y otra de CHA- para reforzar la lucha contra la violencia de género y en las que se busca el posicionamiento claro de todos los grupos contra el machismo. Igual que sucede en las iniciativas presentadas para defender la Memoria Democrática, las exposiciones de motivos mencionan directamente la posición de Vox al respecto. “El hecho de que Justicia sea precisamente una de las competencias a desarrollar por Vox política está ya provocando, como mínimo, la alerta en algunos círculos jurídicos y sociales.La cautela resulta lógica, pues son numerosos los representantes de esta formación política que habitualmente han lanzado mensajes que denigran la labor de los juzgados de violencia contra la mujer, algunos de ellos tan notorios como el Vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo”, reza el inicio de la exposición de motivos de la iniciativa presentada por el PSOE en la que pide a la Cámara que manifieste “su compromiso en la lucha contra la violencia de género” e inste al Gobierno a mantener las dotaciones presupuestarias“.

Del mismo modo, la oposición preguntará por el trasvase del Ebro, en otro intento de evidenciar una posible posición trasvasista de Vox y buscar que el PP se posicione, y más cuando en los últimos días la dirección nacional ha hablado en el Levante de la necesidad de un nuevo pacto nacional del agua que es interpretado por la oposición como una posible puerta abierta para desenterrar el trasvase. CHA, por su parte, también realiza dos preguntas sobre el sector de la nieve y conocer cuál es la posición del PP respecto a la Canal Roya y la protección del parque del Anayet. El PP ya anunció que retomaría el proyecto de unir estaciones de esquí a través de este paraje natural, como también defendió el anterior Gobierno cuatripartito. CHA, ahora en la oposición, se siente más libre para criticar con contundencia un proyecto que tuvo que asumir en la anterior legislatura al formar parte del Ejecutivo autonómico, a pesar de sus posibles reticencias.

En el pleno se estrenará el grupo parlamentario Aragón-Teruel Existe. Si bien esta formación no ha presentado ninguna proposición de impulso, sí realizará tres preguntas de control, en las que se interesa por el brote de enfermedad hemorrágica hepizoótica en el Sobrarbe y Maestrazgo (también pregunta por esta epidemia el PAR), el transporte sanitario urgente y por la implantación de las energías renovables.

Izquierda Unida se interesará por mejorar la administración electrónica para que no genere dificultades a la ciudadanía y también por las medidas a implantar para reducir la siniestralidad laboral, que este año está teniendo un repunte muy preocupante. En este pleno, Podemos no presenta iniciativas ya que al estar en el grupo mixto tienen que cupos para repartirse con IU y el PAR, los otros dos miembros que conforman este grupo.

Pero la oposición no es la única que buscará el posicionamiento ideológico y el debate de confrontación de bloques. También lo utilizará el Partido Popular, en un parlamento en el que existe una tradición no escrita por la que los partidos de gobierno no suelen presentar iniciativas. Pero en plena crisis política nacional por los posibles acuerdos para conformar un Ejecutivo, el PP presenta una proposición no de ley para condenar “cualquier tipo de amnistía”. Otro debate que se prevé caliente y en la que los populares buscan el posicionamiento del grupo socialista, cuyo secretario general, Javier Lambán, está manifiestamente en contra de que su partido pacte con el independentismo, y más a cambio de una amnistía para quienes lideraron el proceso soberanista, entre ellos el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Asimismo, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, comparecerá a petición propia para explicar “las reivindicaciones” de la comunidad autónoma que defenderá en la Comisión General de las Comunidades autónomas que se celebrará próximamente en el Senado. El Partido Popular pretende emplear esa cita como un auténtico ariete de oposición a las políticas de Pedro Sánchez si, como se prevé, se celebra antes de que haya un nuevo Gobierno central, ya que los populares dominan mayoritariamente el mapa político autonómico y será el momento en el que los presidentes de las comunidades populares puedan reforzar la posición nacional de su partido contra Sánchez. Azcón, que quiere incrementar su protagonismo político a nivel estatal, no dejará escapar esa oportunidad, en la que habrá un amplio foco mediático.