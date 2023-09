La oposición pide explicaciones a la alcaldesa de Zaragoza por el pago de hamburguesas con dinero del Ayuntamiento

Los tres partidos en la oposición en el Ayuntamiento de Zaragoza, PSOE, Vox y ZeC, han pedido explicaciones a Natalia Chueca por el gasto de 136 euros que cargó al area de Servicios Públicos por una comida realizada con otros concejales. Chueca en ese momento no era alcaldesa todavía, ya que los hechos tuvieron lugar en el lapso de tiempo entre las elecciones y la investidura.

La comida constó de seis hamburguesas, doce bebidas, dos cafés y dos postres que sumaron un total de 136 euros, según ha adelantado Público. La propia alcaldesa publicó en sus redes sociales una fotografía de esa comida junto a Víctor Serrano, Ángel Lorén y Sara Fernández.

Desde el PSOE han pedido explicaciones y han notificado que presentarán una moción en el próximo pleno que se celebra este jueves y, si no quedan conformes, pedirán convocar un pleno extraordinario. Lola Ranera ha lamenta la “impunidad” de la derecha con facturas de este tipo pagadas con dinero público y que “se han ido descubriendo” desde la época de Azcón, siendo “el mismo PP que exigía moralidad” en el caso de la gomina de Santisteve.

Por su parte, Elena Tomás, la portavoz de ZeC, ha declarado que este hecho “muestra muy bien el poco respeto que tiene esta alcaldesa por el dinero público y por la gestión del dinero público. Seguro que este gasto no es el primero ni será el último que tenga este ayuntamiento en algo así y sigue en la línea de su predecesor, el señor Azcón. La señora Chueca se siente intocable”. Ha añadido también que utiliza los recursos del ayuntamiento “a su antojo. Me choca que con un sueldo 86.343 euros no le de para pagar una merendola de hamburguesas”.

Las críticas han llegado de izquierda y de derecha, y Vox, que no forma parte del Ayuntamiento de la ciudad, ha manifestado por medio de su portavox, Julio Calvo, que este gasto “no se debería haber cargado a las cuentas municipales y que no sucedería si nos hubieran hecho caso a lo que hemos solicitado tantas veces: que se haga público el libro mayor de cuentas de partidas del ayuntamiento. la publicación de los gastos municipales, de todos ellos, evitaría este tipo de situaciones”.

Natalia Chueca ha reconocido la comida, aunque mantiene que el cargo de la misma al Ayuntamiento fue un “error”. “Hubo un error porque ese tíquet de esa comida se pasó a la consejería (de Servicios Públicos) en vez de al grupo popular como debería de haber sido. Ayer nos enteramos de esta cuestión, de la que no era consciente, y hemos reembolsado el dinero y corregido el error. Lo lamento pero creo que tiene la importancia que tiene a pesar de que haya partidos políticos que quieran que se hable de eso y no que se hable de otras cosas que creo que importan más a los zaragozanos”, ha asegurado la alcaldesa.