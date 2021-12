Teruel Existe: héroe en Madrid y villano en Zaragoza

En Madrid, el único diputado de Teruel Existe es visto como imprescindible para la gobernabilidad del país por un Pedro Sánchez que se abre a satisfacer sus reclamaciones, como se ha hecho visible en el reciente debate de los presupuestos generales del Estado al conseguir 4.200 millones de euros para la despoblación e infraestructuras no radiales, como la autovía Alcañiz-Reus. Y en Aragón, el PSOE ve al movimiento liderado por Tomás Guitarte como el rival electoral a batir, le cierra todas las puertas del diálogo e incluso Javier Lambán ha elevado el tono al arremeter recientemente en el denominado Foro G-8, integrado por las ocho comunidades autónomas más despobladas, contra "los cantonalismos populistas" como Teruel Existe.

Son las dos caras de Teruel Existe al cumplirse ahora 22 años desde su nacimiento en noviembre de 1999. Héroe en la Moncloa, ya que su voto fue imprescindible en la investidura de Pedro Sánchez, y villano para un PSOE aragonés, que ya no oculta en público su profundo malestar con el protagonismo que está adquiriendo el movimiento que dirige Guitarte. En el pasado debate sobre el estado de la comunidad, el popular Luis María Beamonte buscó precisamente hurgar en la herida cuando, mirando hacia la bancada socialista, habló del olvido público que sufre Teruel, en medio de los murmullos y expresiones de desaprobación de la izquierda.

Volcarse con Teruel

"Todo lo bueno se lo apunta Teruel Existe y lo malo es por culpa del Gobierno de Aragón", lamenta un diputado socialista en conversación con el Diario.es Aragón. El PSOE aragonés teme que este doble mensaje vaya calando como lluvia fina en la sociedad turolense y se traduzca en una pérdida de votos en las autonómicas de mayo de 2023. Su estrategia parece encaminarse ahora a neutralizar a Teruel Existe con la organización de eventos que visualicen la acción del Gobierno autonómico en la provincia y el peso político de Lambán en Madrid.

En ese contexto cabe interpretar, por ejemplo, el acto celebrado a mediados de noviembre en Teruel donde se habló sobre el futuro de la España despoblada y que tuvo una nutrida representación del Gobierno central con la participación de las ministras Teresa Ribera y Pilar Llop. Fue en ese foro, al que no fue invitado ningún representante de Teruel Existe con el argumento de que se trata de un partido político y no un movimiento ciudadano, donde Lambán afirmó que Teruel "no es el prototipo de la España abandonada, sino ejemplo de la revitalización del medio rural". Teruel, añadió el presidente, "funciona y tiene mucho futuro por delante" y citó el ejemplo del I Congreso de Economía Circular que la capital turolense acogió esa misma semana.

Lambán eleva sus ataques

En las últimas semanas, Lambán ha elevado el tono de sus críticas y, en respuesta a una pregunta parlamentaria de Vox, comparó a Teruel Existe, aunque sin nombrarlo, con "los movimientos románticos de jóvenes o cantonalismos populistas" que, a su juicio, "producen mucho ruido pero dan muy pocas nueces, hasta ahora ninguna".

Días más tarde de estas declaraciones en el Parlamento aragonés, el dirigente socialista insistió en la reunión del G-8 de Santiago de Compostela en los peligros de la "atomización del Congreso de los Diputados". Alertó de que, fruto de la despoblación, surgen movimientos en diferentes provincias "cantonales o populistas", que tendrían su origen en "un mito alimentado por los nietos de los que emigraron y que puede derivar en un timo político de primera magnitud". Para Lambán, la irrupción de esos cantonalismos es sinónimo de "inestabilidad en la política española", hasta el punto de que "hacen cada vez más ingobernable el país".

Guitarte, candidato al diputado más activo

La respuesta de Teruel Existe a esas afirmaciones no se ha hecho esperar: "Etiquetar a España Vaciada de cantonalista revela desconocimiento absoluto de sus objetivos y omisión ante los problemas". Guitarte ha defendido tajantemente que "en modo alguno se puede calificar como propuesta localista ni cantonalista a España Vaciada", haciendo alusión precisamente a la unión de 160 plataformas de 25 provincias.

"Existe un proyecto de ámbito estatal, que es el de luchar por el reequilibrio territorial del país, rectificando el modelo de desarrollo establecido, que polariza el desarrollo en determinadas áreas, dejando al resto del territorio, más del 70 por ciento, al servicio de las mismas. Queremos reconducirlo hacia un modelo de desarrollo que tenga el equilibrio territorial como uno de sus principales objetivos", es la respuesta de Guitarte, quien por cierto es candidato, junto con Edmundo Bal (Ciudadanos); Idoia Sagastizabal (PNV) y el senador Carles Mulet (Compromís), al premio parlamentario más activo, una distinción que conceden cada año los periodistas acreditados en el Congreso y Senado. Los galardonados se conocerán el próximo 15 de diciembre.