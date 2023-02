El vicepresidente del Gobierno de Lambán pierde una moción de censura en el PAR y pone en jaque la estabilidad del Ejecutivo aragonés

Arturo Aliaga ya no es presidente del Partido Aragonés (PAR) tras prosperar la moción de censura presentada por 16 de los 28 miembros de la ejecutiva. Aliaga ya no forma parte de la dirección del partido, uno de los socios de gobierno que mantiene en pie el cuatripartito aragonés.

Aliaga no ha acudido a la reunión que ha tenido lugar en la tarde del viernes y se le ha comunicado la decisión por teléfono. El secretario general del partido, Alberto Izquierdo, ha explicado que no habrá cambios en la ejecutiva, solo en la presidencia.

El encargado de sustituir a Aliaga es el senador Clemente Sánchez-Garnica. La moción de censura se presentó por las mismas personas, excepto dos, que apoyaron la presentación de un recurso contra la sentencia de un juez de Zaragoza que anuló los resultados del citado congreso de 2021, en contra de la opinión de Aliaga. La demanda contra ese congreso fue presentada por el expresidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro Xavier de Pedro, quien ante el recurso que forzó la ejecutiva presentó asimismo una petición de ejecución que está pendiente de resolución y que es a lo que se acogía Aliaga para no dar pasos que, asegura, podrían ser luego anulados.

Los llamados “díscolos” de la ejecutiva han mantenido, sin embargo, que ante la cercanía de las elecciones hay que “tratar de desbloquear la inactividad” de un partido que “no puede estar sujeto a los tiempos de un procedimiento judicial no provocado por esos miembros, sino por un militante”, en referencia a De Pedro y que, dicen, ya no se sabe si está o no en el en PAR ni qué intenciones tiene más allá de “bloquear la actividad de un partido con 40 años de historia”.

Tal y como establece el reglamento del partido, la moción de censura ha salido adelante al ser respaldada por mayoría absoluta.

Esta misma semana varios críticos del PAR, encabezados por Elena Allué, abandonaron el partido y formaron uno nuevo denominado 'Aragoneses- Plataforma aragonesista', con el objetivo de la “refundación” del aragonesismo. En un comunicado explicaron que su objetivo era “ofrecer una salida política al espacio ideológico de centro y aragonesista, que si bien ha defendido tradicionalmente el PAR, no tiene solución ya dentro de ese partido”.