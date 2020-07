Un verano sin grandes citas deportivas en Aragón: la seguridad por delante del beneficio económico

Otro de los efectos directos de la pandemia en Aragón se ha reflejado en la cancelación de numerosas y multitudinarias pruebas deportivas que suponían un notable impacto económico y un foco de atracción para miles de personas en los meses de verano. Las pérdidas se cifran en varios millones de euros y la hostelería y los servicios pierden otro de sus asideros durante junio, julio y agosto. La temporada se endurece cuando antes se garantizaban llenos totales en hoteles y terrazas. En la mayoría de los casos habrá que esperar a 2021, con cuantiosas pérdidas asimismo para las asociaciones que organizan estos eventos.

De todas estas pruebas, la más célebre es la cicloturista Quebrantahuesos, que reúne a 12.000 corredores más sus acompañantes durante un fin de semana en la comarca del Alto Gállego. Se traslada la que será su 30ª edición al 19 de junio 2021. La prueba, en un principio prevista para el pasado 20 de junio, ya había sido movida en el calendario a causa del coronavirus al 19 de septiembre con la esperanza de que entonces se pudiese garantizar la seguridad sanitaria de un acontecimiento deportivo de esta envergadura.

El Club Ciclista Edelweiss y la empresa Octagon España, encargadas de la puesta a punto del evento, consideran que “era la mejor decisión. Se han mantenido en todo momento reuniones con las autoridades nacionales, francesas, aragonesas y locales con el fin de encontrar la mejor solución. La predisposición de todas las partes ha sido siempre total entendiendo la importancia del evento no solo para los amantes del cicloturismo, sino también como pieza clave a nivel turístico y de dinamización de la zona. No obstante, la salud y la seguridad de todos prevalecen sobre cualquier otro aspecto y hemos considerado no correr ningún riesgo innecesario y volver más fuertes el próximo año”.

Se ofreció a los 12.000 participantes varias posibilidades: trasladar su inscripción a la nueva fecha, de junio a septiembre de 2020, ya desestimada; solicitar una reserva de plaza para 2021 y pedir el reintegro de las tasas ya abonadas. Ahora, para todos aquellos que optaron por lo primero, un 40% del total, se les sigue manteniendo las otras dos opciones. Los afectados recibieron un correo electrónico en el que se les informaba de la situación y tienen hasta el 6 de septiembre para comunicar su decisión.

“Es una pena que no se haya podido celebrar, está siendo un año muy complicado, lo hemos intentando hasta el último momento, pero ha habido que tomar esta decisión”, lamenta Fernando Escartín, exciclista profesional y presidente de la Peña Ciclista Edelweiss, que también anima a los participantes a que sigan entrenando para “vernos todos el año que viene”. En términos similares se pronuncia al respecto de la cancelación Berta Fernández, alcaldesa de Sabiñánigo. “Lamentablemente, las circunstancias sanitarias a consecuencia de la pandemia de la COVID-19 han obligado la suspensión de la gran marcha que aguardábamos todos con ilusión. Esperamos que Sabiñánigo siga siendo el lugar de acogida de la Quebrantahuesos y esa capital mundial del ciclismo en la que se convierte”.

El 1,1% del PIB del sector deportivo

Un estudio del impacto económico de la Quebrantahuesos llevado a cabo por Javier Sobrino, de la Universidad Pontificia Comillas, basado en un análisis socioeconómico realizado por estudiantes de la Universidad de Zaragoza, refleja que la Quebrantahuesos supone el 1,1% del PIB del sector deportivo en Aragón. La aportación económica de los visitantes durante los días de la competición revela que más del 68% pernocta entre dos y cuatro noches en la zona, y un 7% lo hace más de diez noches. El informe concluye que el 80% de esta masa de visitantes proviene de fuera de la comunidad de Aragón y que el 41% del total de participantes no conocía la zona antes de la prueba.

La Orbea Monegros de BTT, en 2021

Otra prueba ciclista preveraniega, la Orbea Monegros de BTT, estaba prevista el sábado 25 de abril con 8.000 inscritos y se retrasó a 2021, al 24 de abril del año próximo descartándose por tanto las fechas actuales. “Sentimos mucho tener que tomar esta decisión pero dada la situación sanitaria actual y apelando a la responsabilidad social, nos vemos en la obligación”, indican los organizadores. Anticipándose a los acontecimientos posteriores añadían que “es de suponer que tendremos nuevas restricciones, nuevas medidas de seguridad que, de alguna manera, salvaguarden el gran esfuerzo que la sociedad ha realizado hasta ahora para combatir la pandemia”.

Desde la organización se manda un mensaje de apoyo y de solidaridad hacia todas las personas y familias que están sufriendo algún tipo de consecuencia, tanto de manera directa como indirecta, de intenso dolor, especialmente a sariñenenses y monegrinas: “Como nunca nos cansaremos de repetir, en Orbea nuestra prioridad siempre ha sido y será velar por la seguridad de todas aquellas personas que giran en torno al evento: participantes, allegados, voluntarios y voluntarias, guardia civil, protección civil, personal sanitario y proveedores. Todos formamos una pequeña familia de la cual nos sentimos responsables”, añade la organización.

Otro de los mazazos veraniegos lo representa la suspensión de la que iba a ser la octava edición de la Gran Trail Trangworld Aneto-Posets, carrera por montaña que vigoriza el valle de Benasque y se ha convertido en una de sus referencias más importantes en el calendario nacional y, cada vez más, internacional gracias a sus 3.500 participantes. Aglutina la labor de la Asociación Turística y Empresarial del Valle de Benasque, la empresa Prames (Proyectos y Realizaciones Aragonesas de Montaña, Escalada y Senderismo) y el Club de Montaña Peña Guara. Las plazas disponibles se cubren siempre en escasos días.