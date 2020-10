Los hosteleros y comerciantes turolenses no han visto con buenos ojos las nuevas medidas que el Gobierno de Aragón ha decretado para frenar la expansión de la Covid-19 en la Comunidad. Si bien no están en contra del confinamiento perimetral de la ciudad, lamentan que el nivel 3 de alerta vuelva a cargar contra ellos, reduciendo aforos y horarios, porque insisten en que los contagios no se dan en los establecimientos, sino en los hogares particulares, donde se organizan reuniones particulares de amigos y familiares.

