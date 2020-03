Tractorada masiva en Zaragoza: “Algunos de los mayores subvencionados por la PAC están en el paseo de la Castellana, eso tiene que cambiar”

Los había de todos los tamaños y cilindradas, pero todos iban en una misma dirección y con un mismo mensaje: el sitio, la sede de la Consejería de Agricultura de Aragón; el mensaje, una PAC y unos precios más justos para el campo. Una masiva tractorada ha reunido a cientos de estos vehículos a lo largo del Coso, el paseo de la Independencia y el paseo María Agustín de Zaragoza. “Si la agricultura muere, se mueren los pueblos”, decía uno de los manifestantes.

La tractorada, animada por sonido de esquilas, humo de apicultores, banderas al viento y, también, comentarios sobre el coronavirus, ha interrumpido el tráfico de buena parte de la ciudad, con estacionamiento incluido en el paseo de la Independencia. José María Alcubierre, secretario general de UAGA (Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón), ha señalado que hoy presentaban en Zaragoza “nuestra desesperación y nuestro grito de auxilio”.

“El sector no aguanta más. Nos llegan informes de nuestras oficinas de las zonas frutícolas con cada vez más casos de gente joven que tiene que dejar el sector porque no pueden cubrir los gastos de producción, y que además no tienen derecho al cobro de la PAC”, ha indicado el líder de UAGA.

Alcubierre ha recordado que el campo aragonés sale a la calle porque ahora está sobre la mesa la negociación de la PAC (Política Agraria Común): “El Ministerio de Agricultura no está siendo valiente al plantear un cambio radical de la PAC. Tenemos que priorizar a los profesionales del campo en las políticas agrarias. Los datos son claros: solo el 0,4% de los solicitantes de la PAC tiene menos de 25 años. Si esto no cambia, dentro de 40 años habrá agricultura, sí, pero no habrá agricultores y los pueblos morirán”.

El líder de UAGA ha manifestado que, ante la intención de la Unión Europea de reducir en sus presupuestos comunitarios las ayudas agrícolas, “apoyaremos al Gobierno”, pero “si se mantiene el criterio de reparto dentro de España como hasta ahora, no servirá”. “El verdadero problema es que se reparta de manera adecuada: muchas veces nos encontramos con que las mayores PAC están en el paseo de la Castellana de Madrid, no en los pueblos. Es un asunto que el Ministerio no quiere abordar”.

El manifiesto de la protesta ha ido en este sentido, exigiendo al Gobierno que se tome en serio la situación, con una reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria que proteja a los agricultores de los abusos del mercado.

Las reclamaciones de las organizaciones eran compartidas por las participantes en la marcha, como Noelia Lario, vecina de 27 años de Villaluenga, zona de cultivo de fruta de hueso.“Este año no vamos a contratar ni seguro ni a instalar antiheladas, no podemos afrontarlo; por muchas ayudas que te den para incorporarte al campo, luego los precios hacen imposible que continúes”, lamentaba.