Vendedores ambulantes, artesanos, feriantes, floristerías y tiendas de trajes regionales: los más afectados por la cancelación de las fiestas patronales

La suspensión de las fiestas patronales de muchas localidades por el riesgo a la expansión del coronavirus ha dejado en situación crítica a la actividad económica que las rodea. El sector no trabaja desde marzo y, con los rebrotes, crece la incertidumbre para retomar su medio de vida. Feriantes, vendedores ambulantes, artesanos, floristerías o tiendas de trajes regionales han sido los grandes damnificados por la suspensión las celebraciones populares. Los tres primeros consideran una “injusticia” que se abran centros comerciales y espacios cerrados, mientras que no se permiten los mercados o ferias al aire libre. Aseguran que nadie les ha dado una justificación a su “parón” y que a este paso se van “a morir de hambre”.

“Una persona que pierde su arraigo pierde su identificación”, dice a sus 65 años Rabha Assat, una artesana saharaui que lleva cerca de 50 años en España y que se dedica a hacer dulces, galletas y miel que expone en las ferias. “Me gano la vida con mi cultura y difundiéndola. Lo hago con cariño y eso la gente lo nota”, asegura. Ahora mismo se encuentra de baja en su casa en Figueres. “Cobro dinero por ello, pero el día que se termine no sé qué será de mí”, lamenta, señalando que solo le queda un año para jubilarse. Rabha considera la cancelación de mercados y ferias como una “discriminación” a su gremio.

“No sé quién toma la decisión de cerrar un comercio al aire libre. Yo soy autónoma, pago mis cuotas, los impuestos que me piden y tengo los mismos derechos a vender que una tienda o un bar. Pero no nos dan explicaciones. Sólo dicen no mientras ves como los mercadillos de ropa sí están vendiendo. Con esto te mueres poco a poco: físicamente y moralmente”, asegura.

En el mismo sentido, César Arias indica que les han dejado desamparados y les han quitado el empleo. Hace 15 años que vende artesanía, productos personalizados, complementos y juguetes para niños en el mercado de San Lorenzo de Huesca, este año suspendido. Entre las medidas que propuso al consistorio la más significativa fue la de trabajar en casetas de madera para respetar las distancias. “Nos piden decenas de documentos y ahora se olvidan de nosotros. Si eres vendedor ambulante parece que no vales ¿Por qué no podemos poner las mismas medidas que los centros comerciales? Hacen lo mismo que nosotros, vender. Necesitamos reactivarnos porque tenemos familias que mantener, nos vamos a morir de hambre”, declara. Al compaginar la feria con otra actividad, algunos de ellos no han podido recibir la ayuda genérica a los autónomos por cese de actividad.

Desprotegidos y discriminados

Nancy Yolanda Castro y Vicente Picuasi venden complementos para moteros y camisetas personalizadas. Ambos pasan momentos de apuro porque los dos se dedican a la venta ambulante y son autónomos, por lo que ahora no reciben ningún ingreso. “Desde hace tiempo que no somos bien vistos, parece que somos los últimos. Nos parece muy injusto porque hemos hecho multitud de solicitudes y se nos han denegado todas”, insisten. Al igual que César, Ibrahima Faye considera una falta de respeto y una injusticia que no pueda vender sus bolsos de cuero y bisutería en una gran explanada al aire libre. Este senegalés hace 16 años que vive en Pamplona y, junto a su padre y su prima, recorre toda la zona del corredor del Ebro montando tres puestos de venta.

A principios de junio, los sectores afectados por la suspensión de las fiestas patronales se manifestaron por las calles de Madrid. Joan Lluis Rebes regenta una crepería ambulante, ahora “un negocio arruinado”, lamenta, y asegura que “intentamos ir sobreviviendo con algún municipio que nos deja ponernos en la plaza, con distancias en la cola, geles y mascarillas. Estamos todos en arenas movedizas porque por la mañana es una cosa y por la tarde otra. A nivel económico es normal que un centro comercial haga más presión que un grupo de feriantes. Por el momento nosotros vamos poniendo parches y viviendo el día a día”, concluye el catalán.

Floristerías y tiendas de trajes regionales, casi “a cero”

Las floristerías y las tiendas de trajes regionales también son uno de los sectores más afectados por la suspensión de las fiestas. Olga Mairal, dueña de Usón Floristas, asegura que las pérdidas se llevan arrastrando desde el inicio de la pandemia. No solo por la cancelación de los festejos sino también por la falta de eventos como bodas, comuniones y celebraciones en general. “Solo hemos dado flores a una boda desde marzo. Está todo pospuesto. La gente ha respondido pero lo hemos notado muchísimo. Además no ha habido ofrendas ni procesiones con lo que conlleva dar escudos a las peñas o grupos folclóricos”, señala, afirmando que el fuerte empujón de las fiestas no lo han sentido.

Por su parte, Regina Trigo dirige La Cardelina, una tienda de trajes regionales del Alto Aragón. Asegura que las ventas y encargos por confección de trajes “se han ido a cero” porque su temporada de trabajo se centra en los meses de marzo a octubre. Sin embargo, ha ido reinventándose sacando a la venta muñecos de trapo artesanales con vestimenta tradicional. Al igual que las floristerías también notaron el primer año sin ofrenda de frutos y flores al patrón oscense. “La realidad es que nosotros atendemos a toda la provincia de Huesca. Desde celebraciones de fin de curso de escuelas de jota, no ha habido San Jorge, ni mairalesas en ningún pueblo. Se ha parado absolutamente todo. Seguimos trabajando con un volumen muy inferior, pero es que la incertidumbre en este sector es absoluta”, concluye.