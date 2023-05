De la Grecia Clásica a la actualidad, los momentos que eligen los candidatos asturianos para vivir y más intimidades

Son los siete protagonistas principales de la campaña electoral para las elecciones autonómicas del 29 de mayo. Estos quince días copan la actualidad informativa diaria y desgranan por cada rincón de Asturias sus propuestas y promesas, con las que quieren convencer al votante para que el 28 de mayo deposite en la urna la papeleta que cada uno de ellos encabeza.

Sin duda el momento actual lo exprimen al máximo y tienen poco tiempo para plantearse cuestiones más mundanas, más personales. Aunque saben que mostrarse cercanos es un plus con el ciudadano. Empiezan viajando en el tiempo.

¿En qué otro momento de la historia les hubiese gustado vivir?

La que se va más lejos es la candidata de Podemos Asturies. Covadonga Tomé siempre pensó que “en la Grecia clásica”. Unos siglos más tarde se hubiese encontrado con el líder del PP, Diego Canga, que prefiere “el imperio romano”. Y si seguimos cronológicamente la historia aparecería el candidato socialista, Adrián Barbón, que no duda en ser patriótico con su respuesta, “el nacimiento del Reino de Asturias”. Al otro Adrián, Pumares, no lo encontraríamos hasta finales del siglo XX. El candidato de Foro Asturias hace un guiño a la Transición porque asegura que admira a los políticos de esos años que “antepusieron el interés general a los intereses partidistas”.

Los otros tres candidatos prefieren la actualidad. El cabeza de lista de Ciudadanos, Manuel Iñarra, sí que hace un ejercicio de imaginación y apunta al Renacimiento, en caso de optar por el pasado. Para Ovidio Zapico, de Convocatoria por Asturias, “cualquier tiempo pasado fue peor y el futuro que vendrá aún será mejor”, así que se queda con el momento que le ha tocado vivir. Algo en lo que coincide con Carolina López, la representante de Vox, que asegura que “el mejor momento siempre es ahora”.

¿Cuál fue la motivación inicial que le llevó a entrar en política? ¿A qué político de otro signo político respeta o ha respetado más?

No son muy de coincidir Adrián Barbón y Diego Canga pero hemos descubierto que ambos comparten admiración por Adolfo Suárez. Eso sí, su dedicación a la política es diametralmente opuesta. El candidato socialista tuvo compromiso político muy pronto y lo convirtió en la pasión de su vida para “cambiar las cosas y conseguir más justicia e igualdad”. El líder de los populares asturianos llega a esta 'profesión' con una edad mucho más avanzada y lo hace para “intentar revertir el declive de Asturias después de muchos años sirviendo en la UE”. Está convencido de que “es el momento de servir a mi región y a mí país”.

Quien también coloca a Adolfo Suárez como su político de referencia es Manuel Iñarra, el candidato de Ciudadanos que dio el paso a la vida pública cuando llegó su hija, “deberíamos dejarle un mundo mejor del que teníamos entonces y tenemos ahora”. Covadonga Tomé mira más a la actualidad a la hora de destacar a un líder político y elige “una mujer joven y valiente, Jacinda Ardern”, sin olvidar tampoco a referentes de la izquierda como Julio Anguita. Lo que sí sabe es que su salto a la política lo guía la misma vocación de servicio que la llevó a la medicina y que esgrime como bandera “en la vida en general”.

Ovidio Zapico no da nombres de políticos referentes aunque sí muestra su respeto “a los adversarios que se desenvuelven elegantemente en el marco que la democracia establece”. Desde muy temprano el líder de Convocatoria por Asturias tuvo conciencia política y crítica, “basada en la responsabilidad cívica y en que todo lo que nos rodea es política”.

Movidos más por el rechazo a lo existente dieron el paso el candidato de Foro Asturias y la candidata de Vox. Ella “estaba cansada de ver las políticas de siempre, mucha palabra, ninguna solución y más y más problemas”. Por eso está ahora aquí, optando a la presidencia de Asturias, y mostrando “su mayor respeto a quienes han velado por los intereses de los asturianos y no por puro interés partidista”. Pumares, también harto de ver “cómo los grandes partidos nacionales no tienen propuestas para solucionar los problemas”, arrancó en esta aventura bajo el “respeto a los que piensan diferente” y con un rechazo frontal al “sucursalismo”.

¿A qué otro candidato/a de estas autonómicas elegiría para ir a tomar una botella de sidra?

Dicen que el territorio une y ser del mismo pueblo, sin duda, también. Tres candidatos comparten concejo de nacimiento y residencia, Adrián Barbón, Adrián Pumares y Ovidio Zapico. Por eso el actual presidente del Principado, que no tiene problemas con “casi ninguno” para tomar un culete, en caso de elegir se quedaría con sus dos vecinos porque así podrían tomar la botella de sidra sin salir de casa. También Pumares apunta por Zapico en su elección a la hora de ese rato de asueto. Menos territorial se muestra el cabeza de lista de Convocatoria por Asturies aunque más endogámico, compartiría botella con “cualquiera de los 44 que lo acompañan en la lista”.

Ni Diego Canga, ni Manuel Iñarra, ni Covadonga Tomé eligen, se irían con cualquier otro candidato de las autonómicas porque como dice el cabeza de lista de Ciudadanos “la sidra es una bebida que une”. La candidata de Podemos pone su punto feminista en esta respuesta, “con todas ¿no?”.

Quien no descansa ni con un culete es la candidata de Vox, Carolina López, que elige beber con Diego Canga para que “de la mano de una asturiana que nunca se ha ido de Asturias, conozca una buena ruta sidrera”.

¿Qué haría si le tocase la Lotería?

No todos los candidatos confían en el azar. Pumares reconoce que “no acostumbra a jugar a la Lotería” así que difícilmente le puede tocar y además, presume de no tener grandes caprichos por lo que, de ser el afortunado “no haría ningún gasto extraordinario”. Tampoco gasta mucho en los sorteos Ovidio Zapico que reconoce que sólo juega en Navidad y “por solidaridad con organizaciones sociales, politicas, sindicales, deportivas, culturales”, además parece ser que el dinero no mueve “ni mi vida ni mis deseos”.

Diego Canga no desvela si compra boletos o no, porque al candidato popular ya le tocó la lotería “con la mujer y las hijas que tengo”. Mientras que los candidatos de Ciudadanos y Podemos dedicarían el dinero a los demás, emprendiendo “en temas relacionados con el voluntariado social y de ayuda a los demás”, Manuel Iñarra, y con “un proyecto de cooperación bonito en algún lugar de Latinoamérica o África”, Covadonga Tomé.

Quienes curiosamente coinciden a la hora de gastar el dinero que les puede dejar la fortuna son Adrián Barbón y Carolina López, el primero “pagaría la hipoteca” y la segunda “taparía agujeros”. Ambos además ayudarían a su familia y aquí, el presidente del Principado apunta también a “invertir en algún proyecto que beneficie a Laviana”.

¿Ante una buena noticia, quién es la primera persona a la que la comunica?

Todos sabemos que la mejor noticia para los siete candidatos será la de convertirse en presidenta o presidente del Principado así que la primera persona que se enteraría por parte de Diego Canga, será su mujer. Manuel Iñarra y Covadonga Tomé llamarían antes a sus madres y Carolina López, puede que también, o a su padre o a sus hermanos, porque para ella la familia “es lo más importante”.

No sabemos si cumpliría en el caso de que la buena nueva fuese presidir Asturias pero Ovidio Zapico asegura que es muy reservado para todo y que “seguro que tardo un poco en comunicarlo”. Adrián Pumares hablaría con su mujer, Silvia, y con su güela.

Quien pone condicionales es el actual presidente, Adrián Barbón, no sabe si decantarse por amigos o familia, aunque sí que tiene claro que será “alguna de las personas más especiales de mi vida”.