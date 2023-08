El presidente de la Federación Asturiana de Fútbol sólo dimitirá si se lo pide la asamblea “no los políticos”

José Ramón Cuetos Lobo, presidente de la Federación Asturiana de Fútbol, sólo dimitirá si se lo pide el fútbol asturiano, “pero no porque lo hagan los políticos”. Así de tajante ha sido su respuesta ante la solicitud de renuncia que hizo la Federación Socialista Asturiana por su comportamiento durante la polémica abierta con Luis Rubiales.

Cuetos Lobo fue uno de los presidentes territoriales que aplaudió a Rubiales al término de la asamblea convocada el pasado viernes en la que rechazó las peticiones de dimisión y trató de defender su actitud al término de la final del Campeonato del Mundo femenino.

Las imágenes en las que se ve a Cuetos Lobo aplaudiendo, al final de dicha asamblea, motivaron a la Federación Socialista Asturiana a pedir su dimisión en un comunicado en el que también se informaba que de no hacerlo las relaciones del Principado con la Federación Asturiana no iban a seguir siendo las mismas que hasta ahora.

El presidente de la territorial asturiana ha asegurado esta tarde en rueda de prensa que lo que él aplaudía el pasado viernes era “la gestión deportiva y económica” de Rubiales, pero nunca la actitud mostrada en la final del Mundial. “¿Alguien está en mi cabeza para saber qué aplaudo?”, ha preguntado a los asistentes.

“Rubiales reconoció que lo que hizo fue un error y pidió perdón por ello”, ha señalado Cuetos Lobo, que se unió a la petición de dimisión de Rubiales firmada por el resto de presidente de las federaciones territoriales tras la reunión mantenida ayer en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, pero también mostró su total respaldo al presidente interino Pedro Rocha.

El presidente de la Federación Asturiana ha señalado que gracias a la gestión de Rubiales llegan “ocho veces más ayudas que con la directiva anterior” al fútbol regional y ha insistido en que a él le nombró presidente “el fútbol asturiano y es la Asamblea General la que pone y quita al presidente”. “El Presidente del Principiado y la señorita Adriana Lastra no forman parte del fútbol, no son asamblearios”, ha insistido.

Cuetos Lobo no va a convocar una Asamblea General de carácter extraordinario para someterse a una moción de confianza, aunque ha indicado que “hay mecanismos para que cualquiera de los estamentos pueda convocarla si se quiere debatir este asunto”. “Si el fútbol asturiano no me quiere, me voy a casa, pero no me voy porque quieran los políticos. No le digo a él cómo tiene que gobernar”, afirmó en clara referencia al jefe del ejecutivo asturiano, Adrián Barbón.

“En los últimos días he recibido múltiples muestras de apoyo de los distintos estamentos del fútbol asturiano”, ha afirmado tras destacar que una de las primeras cosas que hizo al asumir el cargo fue “firmar una serie de protocoles y entre ellos uno contra el acoso” y que en todo este tiempo “no ha habido ni una sola denuncia”.

Por último, el presidente de la Federación Asturiana ha admitido que sería un problema que no se encauzasen las relaciones entre el Gobierno autonómico y la Federación, para que Asturias fuese una de las sedes del Mundial 2030. Aunque Cuetos Lobo ha insistido en que, por parte de la Federación, estas relaciones no están rotas.