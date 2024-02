Principio de acuerdo para desbloquear el conflicto de las ITV que acumula una lista de espera hasta septiembre

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha anunciado este miércoles en el parlamento que el Gobierno ha alcanzado un principio de acuerdo con los trabajadores de Itvasa, la sociedad pública encargada de realizar las inspecciones técnicas de vehículos, que llevan en huelga desde el pasado mes de noviembre.

El conflicto laboral ha provocado ya listas de espera que alcanzan hasta el próximo mes de septiembre con más de 33.000 coches.

En su primera intervención ante el pleno de la Cámara autonómica durante el turno de preguntas al presidente, Barbón ha avanzado que en las próximas horas continuará la negociación con los representantes del comité de huelga, que venía celebrándose tres veces a la semana, para que mañana los trabajadores puedan pronunciarse sobre este principio de acuerdo.

Acabo de anunciar que hay un principio de acuerdo con los representantes de los trabajadores de la ITV.



Esta tarde continuarán las reuniones para que mañana los trabajadores puedan votar este principio de acuerdo. pic.twitter.com/Pdy56tsRlx — 🌹 Adrián Barbón 💙💛 (@AdrianBarbon) 21 de febrero de 2024

El Gobierno anunció ayer que revisaría los servicios mínimos fijados para la huelga tras retirar la oferta rechazada por los trabajadores, que decidieron mantener los paros, “un nuevo escenario” en el seno de una “negociación rota”.

Así lo aseguró la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí, que incidió en que el Ejecutivo estaba analizando ahora la nueva situación para buscar “soluciones alternativas” respetando el derecho a la huelga de los trabajadores.

Acercamiento de posturas

Fueron la vicepresidenta Gimena Llamedo y el consejero de Ordenación del Territorio y coordinador general de IU, Ovidio Zapico, quienes consiguieron acercar posturas con los trabajadores y desbloquear unas conversaciones que ayer se daban por rotas. Tal y como ha comunicado el comité de empresa a eldiario.es Asturias el Principado acepta ahora que la reducción de la jornada a 35 horas semanales, que se aplica a todo el sector público asturiano, no esté supeditado a una productividad de los trabajadores si no a que sea la empresa con sus procedimientos quien encaje dicha productividad.

Además los empleados entrarán desde ya en la negociación de categorías y procesos selectivos y aceptarían, por su parte, que la antigüedad no se puede tratar por el techo de gasto del sector público. Sin embargo el plus de absentismo se estudiará a partir de los datos de Itvasa, no de los ofrecidos por una mutua que no tenían nada que ver con el trabajo en las estaciones de inspección de vehículos asturianas.

Con todos estos avances el presidente del comité de empresa, Marcos Llorente, ha asegurado que irán cuanto antes a la plantilla y someterán la oferta a la votación de las asambleas. La negociación se mantendrá toda la jornada y previsiblemente esta tarde noche se sepa ya si se desbloquea finalmente el conflicto y finalizan los paros.