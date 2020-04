Miles de británicos aprovechan la cuarentena para contribuir a la ciencia del clima

Desde que el lunes 23 de marzo Reino Unido decretara el confinamiento, los británicos ya se han encargado de ocupar su tiempo extra. Algunos han aprovechado estos días de encierro para contribuir en lo que pueden a aliviar la crisis del coronavirus; pero también está prosperando otro tipo de actividades colectivas: las de ciencia ciudadana por el clima. Antes incluso de que comenzara la cuarentena obligatoria en el país, el proyecto Rainfall Rescue animó a los ciudadanos a convertirse en científicos espontáneos ayudando a digitalizar los registros históricos sobre precipitaciones en diferentes localidades de Reino Unido.

La respuesta fue abrumadora. En solo dos días y medio ya se habían sumado 10.532 voluntarios —muchos de ellos sin ningún tipo de formación científica— que transformaron 1.335.428 medidas manuscritas registradas en las décadas de 1940 y 1950, según lo anunciaba en twitter Ed Hawkins, el científico al frente de la iniciativa. “Estimamos que se han escaneado cuatro millones de registros de lluvia mensuales tomados en todo el Reino Unido entre 1750 y 1960, pero siguen sin estar digitalizados. Esto va a ser un reto”, señaló Hawkins el 18 de febrero.

De momento, la idea del promotor de Rainfall Rescue es digitalizar los datos manuscritos recogidos entre 1820 y 1950, una tarea que, a este ritmo, calcula que puede llevar tan solo unas semanas. Los ya más de 13.000 participantes han completado el 25% del desafío. El objetivo es “rescatar” datos del pasado para que los científicos del clima puedan prevenir incidentes climáticos futuros —tanto inundaciones como sequías—, explican desde el Centro Nacional de Ciencia Atmosférica en la web del proyecto.

Stuart Norton es uno de esos miles de voluntarios. Este criminólogo, que como la mayoría de gente está trabajando desde su casa en estos momentos, se sorprendió a sí mismo involucrado en esta empresa común. “Es una forma en la que nunca me imaginé que pasaría una tarde, y también una muy catártica”, compartía en Twitter.

That was one way I never thought I'd spend an evening - and very cathartic too #rainfallrescue#volunteeringhttps://t.co/iUQbQZfH5M