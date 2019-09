Dan Lashof: "EEUU no se comprometerá a alcanzar cero emisiones, tendrán que ser los Estados y las ciudades"

Dan Lashof dirige World Resources Institute, uno de los think tank ambientales más prestigiosos por su rigor y el alcance de sus investigaciones. Lashof se dedica a todo lo relacionado con el cambio climático desde hace más de 20 años.

En la cumbre del clima de Nueva York 70 países han prometido planes más ambiciosos contra el cambio climático. ¿Cuál es el margen real sin Estados Unidos?

A medio plazo la acción que se está tomando en Estados Unidos es sobre todo de los estados, de las ciudades y de las empresas, hay mucha acción ahí. Cerca del 70% de la economía de Estados Unidos está en áreas comprometidas con los objetivos del Acuerdo de París. Y dos tercios de la población estadounidense vive en Estados donde los gobiernos están comprometidos con este tratado.

Desde las elecciones de 2018, cuando muchos nuevos gobernadores han ocupado su cargo, ha habido un enorme aumento de una coalición Climate Alliance, en la que los Estados están alineados con los objetivos de París. Muchos de estos Estados han adoptado políticas como el objetivo de alcanzar una electricidad 100% limpia en 2050 o antes. Y varios de ellos lo han hecho este año, por supuesto California, también Nuevo México, Nevada, Washington, Maine y Nueva York.

Menciona California, pero la semana pasada Donald Trump anunció que quitará a California la autoridad de crear estándares más exigentes para los coches

Es muy preocupante, pero no es el final de la historia. El fiscal general de California ha dicho que lo llevará a los tribunales, habrá un litigio, muchos abogados dicen que no tiene capacidad legal para hacerlo. Pero lo que también es importante es que muchas de las acciones que los Estados han tomado respecto a la generación de electricidad, por ejemplo, se debe a las condiciones del mercado, por los menores costes del gas y de las renovables. Incluso aquellos que no han adoptado políticas ambientales han visto reducirse el uso del carbón.

¿Sin el Gobierno federal se puede hacer un cambio real?

Sí, pero es menos ambicioso que si el Gobierno federal estuviera comprometido con tomar medidas contra el cambio climático. Los Estados pueden hacer mucho, sobre todo junto a las ciudades y a las empresas, pero esto no puede sustituir el hecho de tener al presidente de Estados Unidos como líder en la acción climática.

¿Cuál es la prioridad ahora?

Tener a más países comprometidos con alcanzar cero emisiones en 2050. Estados Unidos no lo hará a nivel federal, tendrán que hacerlo los Estados y las ciudades. La segunda es un cambio real en la inversión de los países. Se están haciendo muchos progresos en renovables, pero se necesita mejorarla, hay que ir al doble de velocidad o más de lo que estamos haciendo ahora.

¿Cómo está ahora el reparto entre renovables y energías fósiles?

En nuevas instalaciones hay más renovables que energías fósiles, pero en generación es al revés. El carbón representaba el 40% hace unos años, ahora es el 20%. El gas natural ha crecido hasta el 40% de la generación.

La competencia ahora en Estados Unidos es entre las renovables y el gas natural. Muchas empresas energéticas aún planean construir más plantas de gas, pero también hay mucha oposición a esto que está creciendo en los últimos meses por la presión económica. Un nuevo informe publicado este mes advierte de que el 90% de las plantas de gas natural propuestas se convertirán en activos varados si se construyen.

Antes mencionaba la acción de las empresas. La impresión general es que sigue habiendo más marketing que una acción real, sobre todo en las compañías de energías fósiles

Hay muchas empresas comprometidas de verdad, pero es cierto que no son las mayores compañías de energías fósiles ni tampoco aquellas que más energías fósiles necesitan para su actividad, sino de tecnología y otros sectores. Es necesario ampliar ese grupo de compañías. La siguiente área en las que las empresas pueden realmente ayudar a cambiar de tecnología para avanzar más rápidamente hacia renovables es en el transporte. Está siendo muy interesante Amazon, más de 100 empleados, ingenieros, desarrolladores, anunciaron que se sumarían a las huelgas del clima, piden que la empresa se nueva más rápidamente en su flota logística, sobre todo los camiones de reparto y en los aviones que la compañía utiliza, para alcanzar cero emisiones en 2030.

¿Cómo percibe la movilización de los jóvenes?

Es muy significativo, en Estados Unidos ha crecido enormemente en el último año. Hay mucho movimiento. Los políticos lo están mirando como nunca hasta ahora. Para la gente joven el cambio climático es el principal tema político o está entre los tres más importantes. Esto nunca había pasado en elecciones anteriores, todos los candidatos ahora tienen posiciones sobre el cambio climático muy concretas.

Algunos de estos grupos sociales llaman a la urgencia con mensajes como que solo quedan 12 años para tomar acciones. ¿Se está cultivando un ambiente de pánico?

Este es un punto importante. La cifra de 12 años viene de un informe del IPCC que ha sido malinterpretado por algunos. Se ha llevado muy lejos, diciendo que el mundo se termina en ese tiempo si no hacemos nada antes, pero no es lo que muestran los análisis. Más allá de esto, el foco en que hace falta un giro radical en el sistema energético en los próximos 10 años ha sido muy importante para crear una comprensión de la urgencia de la acción, en los mensajes de la gente joven, que no está interesada en excusas y quiere una acción ahora. Es un mensaje importante.

