¿Cuánto tardará el coche eléctrico en desplazar al de gasolina? Entre estas dos fotos solo hay 13 años

Las dos fotos que aparecen aquí muestran cómo de rápido pueden cambiar las cosas. En la imagen de arriba aparece la Quinta Avenida de Nueva York una mañana de Semana Santa de 1900; La de abajo muestra esta misma calle, en el mismo momento del año, pero es 1913. La más antigua está llena de carruajes de caballos, a excepción de dos coches de motor (rodeados en rojo). La que se toma solo 13 años después, está repleta de automóviles y solo hay un carruaje (rodeado en rojo).

La Quinta Avenida de Nueva York el día de Pascua de 1913. /George Grantham Bain Collection.

El analista y profesor en la Universidad de Standford Tony Seba, autor del libro Clean Disruption of Energy and Transportation, suele elegir estas dos imágenes para explicar por qué cree que el vehículo eléctrico supone hoy una disrupción tecnológica de las mismas dimensiones que lo que representó pasar de los carruajes a coches impulsados por energía fósil. En sus previsiones, el auto eléctrico ya está listo para desplazar al coche de gasolina, incluso aunque los gobiernos no lo prohíban. Así lo desgrana en sus conferencias. "Cualquiera que diga que una disrupción en el mercado de los coches no puede darse en los próximos diez años es que no está mirando los datos", defiende.

Este especialista explica que una disrupción se produce cuando se cruzan dos cosas: un salto tecnológico y un modelo de negocio que crea un producto o servicio nuevo, que a su vez abre un nuevo mercado. Después, las cosas pueden ir realmente rápido. Volviendo a las dos imágenes que se muestran aquí, y según sus datos, el vehículo de motor pasó a representar del 11% al 181% del mercado en apenas diez años. "Sucedió cuando se construyeron dos nuevas industrias de la nada: el petróleo y los vehículos".

Su análisis es el siguiente:

El coste de las baterías de litio, necesarias para almacenar la electricidad que mueve a un vehículo eléctrico, cae a un ritmo del 16%. "Incluso en estos momentos puede que esté en el 20%".

La agencia Bloomberg New Energy Finance empezó a analizar los precios de las baterías en 2010. Entonces, estas costaban 1.000 dólares/kWh. A finales de 2017, habían bajado a 209 dólares kW/h, un 79% en siete años. Esto es importante porque el precio de las baterías condiciona el del coche eléctrico. De la reducción de sus costes dependerá que el precio pueda equipararse al auto de combustión.

"Los coches eléctricos son superiores; no es que sean sustitutos del coche de combustión, es que son mejores", sostiene Seba:

"El motor eléctrico es cinco veces más eficiente en convertir la energía de la batería en energía cinética";

"La electricidad es más barata de producir y de transportar que el combustible para el coche diésel o de gasolina; esto hace que los eléctricos sean diez veces más baratos de recargar";

"Un coche de combustión tiene 2.000 partes móviles y los eléctricos, 20. Por esto, los eléctricos no necesitan prácticamente mantenimiento y su vida útil es siete veces superior".

Seba no es el único que prevé una rápida penetración del coche eléctrico, pero no todo el mundo es tan optimista, en particular respecto al precio de estos vehículos, que prevé baje hasta los 22.000 dólares ya en 2022. Según la agencia Bloomberg New Energy Finance, solo si el precio de las baterías sigue bajando al ritmo actual, un auto eléctrico costará lo mismo que uno de combustión en 2024.

