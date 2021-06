Iturgaiz acudirá a Madrid a "gritar que con España no se juega y que los indultos de Sánchez son una inmoralidad"

Dice que el PNV "ahuyenta el talento de la juventud" y que "el futuro de los jóvenes del País Vasco no tiene que pasar por los batzokis"

BILBAO, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha afirmado que acudirá este domingo a la concentración convocada en Madrid para "gritar claramente que, con España y los españoles, no se juega y que los indultos de Sánchez a los golpistas catalanes son una inmoralidad y una vergüenza"

Iturgaiz ha realizado estas manifestaciones en un acto en Vitoria en el que los jóvenes de Nuevas Generaciones (NNGG) de Euskadi han presentado diversas propuestas "para un futuro en libertad" y en el que también han estado presentes, entre otros, la presidenta de Nuevas Generaciones de España, Beatriz Fanjul, y el presidente de Nuevas Generaciones del País Vasco, Aitor González, entre otros.

En su intervención, Iturgaiz ha denunciado los tiempos "convulsos político y sociales" que se viven e España por "culpa del gobierno socialcomunista" de Pedro Sánchez, que es "el peor Gobierno para España en el peor momento para España".

Iturgaiz ha indicado que eso es así, "entre otras cosas, por el apoyo del PNV que colocó a Sánchez en La Moncloa y lo mantiene contra viento y marea cuando muchas de sus decisiones van también en contra de los intereses del País Vasco".

El líder de los populares vascos ha añadido que Sánchez, "con tal de seguir en Moncloa, está "pagando letras de cambio a todos los que quieren destruir España".

"A cambio de los cinco votos de Bildu acercan a cinco asesinos de ETA todos los viernes, a Puigdemont el otro día una ministra de Podemos le animaba a que vuelva para que luego le tengan que indultar, y, en el caso de ERC, se premia a los golpistas con indultos vergonzosos". A su juicio, se trata de indultos por "votos de apoyo al Gobierno de Sánchez y el PNV, como siempre, a río revuelto, ganancia de pescadores".

CONCENTRACIÓN EN MADRID

Por todo ello, ha indicado que una representación del PP vasco, encabezada por él mismo y los presidentes del PP en los tres territorios vascos, acudirá a la concentración convocada en Madrid contra los indultos porque al PP "le importan las libertades, la Constitución, la Monarquía, la unidad de España, España".

Tras asegurar que a algunos les importa "más hablar de la foto" de mañana, Iturgaiz ha asegurado que a su partido lo que le importa es "gritar claramente mañana en Madrid que, con España y los españoles no se juega y que los indultos de Sánchez a los golpistas catalanes son una inmoralidad y una vergüenza".

"Y sin duda alguna solo pretenden dar cobijo a los que quieren romper España, eso es lo que nosotros vamos también a gritar y a decir bien alto en Madrid", ha manifestado Iturgaiz, que ha señalado que los indultos también es un problema que afecta a los vascos.

En relación a la situación de Euskadi y los problemas de los jóvenes, ha aludido a la "falta de empleo y oportunidades" y se ha comprometido a trasladar las propuestas de los jóvenes del PP a las diferentes instituciones en las que tienen representación.

"El futuro de los jóvenes del País Vasco no tiene que pasar por los batzokis, no para ser camareros, sino porque vemos que, de los batzokis, salen muchos altos cargos de administración en esta tierra, el cártel de las consultoras o las infinitas puertas giratorias son sin duda alguna un buen ejemplo", ha añadido.

En este sentido ha afirmado que el PNV "ahuyenta el talento de la juventud" y, cuando eso pasa, "muchos jóvenes se tienen que marchar". "No queremos que haya jóvenes que tengan que estar en esta tierra y pasar por un batzoki con un carnet del PNV para tener oportunidades en esta tierra", ha apuntado.

Por último, tras recordar la reciente agresión al representante del PP de Álava Iñaki García Calvo, presente en el acto, ha afirmado que las calles son "de los demócratas, de los tolerantes y respetuosos, no son de los radicales" y ha indicado que seguirán trabajando por "un futuro en libertad y eliminar los guettos que han en esta tierra".

"De esta tierra sobran las tribus radicales llenas de rabia y de odio", ha indicado Iturgaiz, que ha pedido al Gobierno vasco que reflexione sobre qué está fallando para que ocurran "estas cosas de intolerancia y odio". A su juicio, hay una parte minoritaria de la juventud que "odia al que no piensa como ellos y dan palizas y amenaza a quien disiente de su política e ideas". Por ello, cree que es importante "contar bien el relato, sin equidistancias" y es decir que ETA "mató, extorsionó, secuestró y algunos hoy en día no condenan a ETA y justifican a ETA.

BEATRIZ FANJUL

Por su parte, la presidenta de Nuevas Generaciones del PP, Beatriz Fanjul, que también ha tenido palabras de apoyo para Iñaki García Calvo, ha criticado las soluciones del Gobierno central para los jóvenes y ha señalado que ha sacado un plan juvenil "gracias a los fondos europeos" a lo que ha accedido porque "somos los peores", con más del 25% de paro juvenil.

"Uno de cada tres jóvenes no tiene un empleo, no tiene una oportunidad, y tiene un ancla enganchada al fondo", ha indicado Fanjul que ha añadido que, frente a ello, está el PP, que, cada vez que llega al Gobierno, tiene que arreglar los desastres del PSOE". "Nos hace santos", ha añadido Fanjul, que cree que "la mejor política social es el empleo".

Por su parte, el presidente de Nuevas Generaciones de Euskadi, Aitor González, ha pedido "no silenciar". "No podemos callar ni un minuto más ante los problemas que tenemos los jóvenes y ante los que el PNV se encoge de hombros", ha denunciado.

PROPUESTAS

En sus propuestas, los jóvenes del PP han reclamado una "tierra de oportunidades donde encontrar un empleo no sea un reto imposible", donde el acceso a la vivienda "sea una realidad y no propaganda; donde el euskera sea un patrimonio de todos y no lo utilicen como una herramienta que divida; y donde se cuente con las mismas oportunidades independiente de vivir en un pueblo o en una ciudad".

En el acto, han puesto de manifiesto el "grave problema" de la emancipación y la dificultad para acceder a una vivienda y, por ello, han pedido "un esfuerzo adicional por parte de las administraciones", ya que las "políticas de vivienda actuales resultan insuficientes". En este sentido, han recordado que el PP esté planteando bonificaciones y exenciones fiscales para la adquisición de vivienda habitual, así como para la reforma o rehabilitación, en especial cuando se trate de viviendas en el medio rural, que habitualmente requieren de mayores reformas de mejora.

Asimismo, han recordado que casi un 40% de los jóvenes vascos quiere trabajar y no puede "debido a la falta de empleo". Por ello, han demandado que las políticas económicas deben ir "enfocadas a la atracción de empresas, evitando que motivaciones políticas nacionalistas hagan huir empresas como ha sido el caso de Cataluña".

Asimismo, los jóvenes han calificado de "imprescindible" aprovechar "al máximo" las competencias en materia fiscal que recaen sobre las Diputaciones vascas, "con el objetivo de competir con el resto de Comunidades Autónomas, ofreciendo Euskadi como un lugar de oportunidades para el emprendimiento y la generación de actividad económica".

Además, las Nuevas Generaciones de Euskadi han reclamado una oferta universitaria más amplia en la Universidad del País Vasco, y especialmente en el Campus de Álava y han asegurado que hay que evitar el "éxodo de talento, que en numerosas ocasiones acuden fuera de Euskadi a estudiar y no se produce su regreso una vez culminada la etapa universitaria".

También han reclamado, respecto a la política lingüística, diferenciar los requisitos para acceder a empleos públicos en cada uno de los tres Territorios vascos, entre otras propuestas.