Un atasco de lujo

Estar bloqueado, atascado, paralizado, restringido, no es algo agradable. Salvo que te paguen un salario estelar y lleves una vida profesional más relajada que normalmente y con todos los privilegios del cargo. Es lo que pasa en el Poder Judicial. Hace más de mil días que su mandato está caducado por ley y, como el PP se niega a renovarlo porque su actual composición le conviene, ahí siguen.

La cúpula del Poder Judicial podría dimitir para intentar desbloquear la situación, pero no lo hacen aunque califican la situación de “insostenible” y hacen un reparto equidistante de culpas. El presidente, Carlos Lesmes, cobra más de 140.000 euros brutos anuales. Él y otros siete vocales tienen un sueldo más alto que el del presidente del Gobierno. Tienes todo el detalle aquí.

El Goya de Esperanza

Quizá te acuerdes de la historia que te contamos hace unos meses: Esperanza Aguirre y su marido vendieron un Goya inédito por cinco millones sin protegerlo como bien cultural para ahorrarse impuestos. El cuñado de Aguirre asegura que el matrimonio se quedó con el cuadro en una herencia que no le correspondía y encima lo vendieron de tapadillo. Si no te acuerdas, léelo que no tiene desperdicio.

La novedad de hoy es que la Fiscalía cree que hubo evasión de impuestos en aquella operación y pide a la jueza que lo investigue.

Y Cospedal. También la Fiscalía Anticorrupción le ha dado un disgusto a María Dolores de Cospedal. Pide a la Audiencia Nacional que rectifique al juez del caso de espionaje a Bárcenas y que la impute. No se acaba de entender que sean investigados los máximos responsables de Interior y no ella por la operación clandestina para seguir al tesorero del PP.

Homofobia atroz

Vas a entrar en tu casa una tarde cualquiera, en el centro de tu ciudad. Ocho personas vestidas con sudaderas negras se cuelan detrás de ti en el portal. Llevan pasamontañas. Qué está pasando. Sacan una navaja y te cortan el labio. Te aplastan contra el suelo, te bajan los pantalones y te marcan con la navaja la palabra “maricón” en el glúteo. Esto le pasó a alguien ayer en Madrid.

El PP dice que el auge y blanqueamiento de la extrema derecha no tienen nada que ver.

Que no se te pase

Como si nada . Está arrancando el tercer curso educativo afectado por la Covid-19 y aquí parece que no ha pasado nada. En la mayoría de las comunidades autónomas, las ratios son las de antes, así que las distancias y el aire cargado de las aulas son un desastre. Y con menos profesores que nunca. Nuestros expertos recomiendan hacer al menos cribados recurrentes en los colegios.

Detalle. Lo mencionó Pedro Sánchez en una entrevista y Teresa Ribera en otra y hoy tratamos de explicarte algo más: ¿Qué es eso del “consumo mínimo vital” que prepara el Gobierno?

Ábalos habla. Fue fulminado como ministro y también fue apartado de la cúpula orgánica del PSOE. De eso hace casi dos meses y José Luis Ábalos ha admitido que desde aquel día no ha vuelto a hablar con Pedro Sánchez. Algún día sabremos qué pasó.

20 años del 11-S. Se cumplen veinte años del atentado de las Torres Gemelas. Hoy, es la ultraderecha la principal autora de atentados terroristas en EEUU. La lucha contra el extremismo acabó alentando al extremismo nacional.

Omar is leaving. Anoche supimos que Michael K. Williams, el actor que interpretó a Omar Little en la mítica serie de The Wire, fue encontrado muerto en su casa de Nueva York. El día había empezado mal, con la noticia de la muerte de Jean-Paul Belmondo, de quien repasamos sus personajes más legendarios.

Todo es política

Un golpe mortal. Jeannette Zacarías era una chica mexicana de 18 años que entró en coma mientras peleaba en un desigual combate de boxeo que le organizaron en Canadá, en una de tantas veladas desconocidas que siguen existiendo. Como comentan en El País, en muchos países el boxeo es un precio a pagar para salir de la pobreza. Machacarse a golpes para obtener dinero rápido.

Plácido Domingo recibe mañana el premio de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera en España. Por su trayectoria, dicen. Mientras lo mejor del periodismo internacional está inmerso en investigaciones derivadas del MeToo, aquí se premia a Plácido Domingo unos meses después de que haya recibido las acusaciones de una veintena de mujeres por comportamiento inadecuado. El tenor ha sido “absuelto por los aplausos”, dice la crónica social conservadora de este verano. A pesar de las cancelaciones en medio mundo, le han salido conciertos en España donde acuden Aznar, Marta Sánchez y los seguidores más fieles, que le reciben con ovaciones.

Roblox es una plataforma que te permite crear videojuegos. Y no, no es un programa para expertos desarrolladores de estudios profesionales: lo usan más de 5 millones de jóvenes y adolescentes para experimentar y hacer sus propios juegos, que acaban probando 200 millones de jugadores activos mensuales. Primero pasó con la fotografía, luego la música o el periodismo, y ahora la desintermediación llega a los videojuegos. Surgen voces de alarma: la empresa detrás de Roblox se está forrando a costa de la creatividad altruista de los adolescentes.

