📩 BOLETÍN | Calmar las aguas

 Por dónde va el día

Resignación

Europa se está resignando: el coronavirus no será erradicado sino que deberemos combatirlo como una enfermedad recurrente con vacunas y tratamientos para que haga el menor daño posible.

Y eso que todavía no hemos superado la sexta ola, como se ve en el gráfico de arriba y como nos dice otro dato terrible: España ha notificado 382 muertes este martes. Es cierto que la cifra es tan abultada porque ha habido un retraso acumulado de 154 casos que se registraron oficialmente ayer, pero sigue siendo muy alta: esto no ha terminado.

Hay varias pistas de que gana enteros esa estrategia de tratar la Covid como una enfermedad endémica y no como una pandemia: por ejemplo, la UE va a eliminar los umbrales de riesgo para viajar según zonas y se limitará a potenciar el pasaporte Covid. Otro indicio: España cambia de criterio y habrá que esperar cinco meses antes de ponerte la tercera dosis si acabas de pasar la enfermedad. Es decir, en Sanidad tienen menos prisa por que tengamos todos la tercera dosis y se alinean con la opinión de la mayoría de expertos. Y otro argumento más: un estudio español sobre ómicron determina que es “muy raro” que una persona que desarrolle la enfermedad por ómicron contagie después del quinto día de síntomas. Eso facilita por ejemplo acortar las cuarentenas. Y ojo: vacunados y no vacunados infectan igual.

Pasaporte fake. Llevamos meses sospechando que habr√≠a mucha picaresca cuando el pasaporte Covid se instaurara para entrar a bares y otros lugares p√ļblicos. Ya tenemos pruebas: la Polic√≠a ha detenido en Madrid a¬†una banda que ha falsificado¬†1.600 certificados de vacunaci√≥n. Anunciaban sus servicios en foros negacionistas.

Calmar las aguas

ERC mantiene su rechazo a dar el visto bueno a la reforma laboral pactada por el Gobierno con sindicatos y patronal. Yolanda Díaz se ha vuelto a poner el traje de negociadora y se ha ido a Barcelona a intentar convencerles. Moncloa mientras tanto trata a su vez de calmar las aguas con sus socios de Gobierno, Unidas Podemos, en otros dos temas. El primero es cuál debe ser la actitud y la acción de Gobierno respecto a la tensión y posible conflicto en Ucrania entre Rusia y la OTAN; el Ministerio de Defensa se ha adelantado a otros países europeos al ofrecer apoyo militar a la OTAN, en un movimiento que hay que leer como estratégico para tener mejores relaciones transatlánticas. Unidas Podemos advierte que no se moverá del ‘no a la guerra’. [Por cierto, ayer te dije que EEUU tenía preparados 85.000 soldados para enviar a Ucrania; me equivoqué al escribir la cifra: no eran 85.000 sino 8.500.]

El otro asunto es la nueva ley de vivienda, que ni siquiera una vez pactada deja de ser motivo de desencuentro. Esta vez porque hay un informe del Poder Judicial (sí, el que está en funciones con mayoría conservadora) que critica la falta de “compensación suficiente” a los propietarios por la regulación de precios. Podemos teme que el PSOE impulse una modificación de la ley para aliviar la presión y Moncloa insiste en que no hay de qué preocuparse.

M.A.R.

Hoy en el podcast te contamos la historia de Miguel Ángel Rodríguez, el hombre que está detrás del fenómeno político de Isabel Díaz Ayuso. Es su jefe de gabinete, pero antes ha hecho muchas otras cosas. Empezó con Aznar y un repaso a su figura ayuda a entender lo que hace ahora y lo que pretende.

Que no se te pase

Y seguimos pendientes¬†de Ucrania.¬†Calma tensa en Kiev. Por cierto, paradojas del mundo en que vivimos: hay¬†tecnolog√≠a espa√Īola en los drones rusos¬†que ahora son enemigos de la OTAN.

Ayuda por hijo. Desde este mes se pueden pedir las nuevas ayudas por hijo de entre 50 y 100 euros al mes, a las que tienen derecho las familias perceptoras del ingreso mínimo vital, pero también otros muchos hogares con hasta el triple de renta. Aquí una guía para solicitarlas.

Otro caso. ¬ŅTe acuerdas¬†del podcast donde habl√°bamos¬†de polic√≠as que se inventaban agresiones para justificar sus propios abusos? Ha vuelto a pasar. Un polic√≠a nacional ha aceptado una condena de un a√Īo de c√°rcel por agredir a un fotoperiodista al grito de ‚Äúviva Franco‚ÄĚ y ‚Äúviva Espa√Īa‚ÄĚ. El polic√≠a se defendi√≥ diciendo que el periodista le hab√≠a agredido antes. No era verdad.

En el capítulo de hoy

Ozark. Yo pensé que la anterior temporada ya era la final pero resulta que hay nueva temporada de Ozark. Es una serie que podríamos comparar con Breaking Bad, aunque no es tan buena. Eso sí, ha sabido encontrar una aproximación original al narcotráfico, una tensión creíble y retratar un EEUU que no suele salir en las series.

Lewinsky. Si te gustan las series que recrean episodios hist√≥ricos reales, tienes ‚ÄėImpeachment‚Äô, sobre el caso Lewinsky que estuvo a punto de costarle el cargo a Bill Clinton como presidente de EEUU. Es la nueva miniserie de American Crime History, que ya hizo un fant√°stico trabajo¬†con el caso O.J. Simpson.