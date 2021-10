📩 BOLETÍN | Nada de egos, segundo aviso

¿Sabías que Carles Puigdemont mandó instalar una cámara en uno de los pasillos de la Generalitat por si venían a detenerle el 1-O y tenerlo grabado? Es 1 de octubre, hace cuatro años del 1-O que cambió la política en Catalunya y en toda España, y recordamos algunos detalles no muy conocidos de aquel día. Lo hacemos en el capítulo de hoy de ‘Un tema Al día’, nuestro podcast, y con Neus Tomàs.

El Parlament, por cierto, ha votado en la víspera del 1-O en contra de convocar un referéndum unilateral en esta misma legislatura. La CUP ha querido 'retratar' al resto de partidos independentistas, ERC y Junts, que efectivamente han demostrado que apuestan por una consulta pactada y han votado en contra. Esto fractura el bloque independentista. Mientras tanto, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, se ha dirigido de nuevo a los jueces italianos para exigir la entrega de Carles Puigdemont.

Yolanda Díaz, segundo aviso

Yolanda Díaz dice que como la negociación para formar una candidatura de confluencia “vaya de egos”, lo mismo renuncia a intentar liderarla. "Estoy rodeada de egos“ y "como exista ruido, es probable que me vaya”. ¿A quién se refiere? Nadie se da por aludido.

No es la primera vez que Yolanda Díaz avisa de que, por mucho que Pablo Iglesias le entregara el relevo, ella no está dispuesta a tragar con cualquier cosa para ser candidata. De entrada, no tiene cargo orgánico en Unidas Podemos. Y lo que busca es reconstruir el espacio a la izquierda del PSOE, no necesariamente desde dentro de Podemos. Eso traerá cola. Aquí más pistas sobre el futuro.

Adi√≥s en Igualdad. Noelia Vera, secretaria de Estado de Igualdad,¬†deja su cargo, su esca√Īo de Podemos y la pol√≠tica. ‚ÄúCuando el cuerpo avisa, hay que saber parar, tomar aire y emprender otros caminos‚ÄĚ,¬†ha dicho. Le sustituye¬†√Āngela Rodr√≠guez Pam.

El ejemplo funcionario

Hay 230.000 funcionarios que hoy dejan de teletrabajar cuatro días a la semana para poder hacerlo solo uno. La ministra de Función Pública es ahora la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y los sindicatos le reclaman que mantenga el acuerdo firmado con ellos por el anterior titular, Miquel Iceta, que tenía previsto habilitar tres días de teletrabajo semanales. El Gobierno dice que no, que las condiciones de la pandemia han cambiado.

Ya sabes, hay que tratar de no tener envidia de la mala con los funcionarios, porque siempre que ellos pierden derechos, mucha otra gente los pierde después. Si el Gobierno no puede mantener el teletrabajo para sus empleados, será menos creíble cuando trate de convencer a otras empresas de que es una buena medida de conciliación.

La incidencia  del virus sigue bajando. La  tasa de contagios en adolescentes  baja por primera vez del rango de los 50 casos que marca el riesgo elevado. Eso a pesar de la vuelta a clase.

Ni el 10%. 51 pa√≠ses en el mundo no han conseguido todav√≠a tener ni al 10% de la poblaci√≥n con la pauta completa. La mayor√≠a de esos pa√≠ses est√°n en √Āfrica y son pobres. Est√° claro: a mayor renta, m√°s vacuna.¬†Tienes m√°s detalles y gr√°ficos¬†como este:

Juan Carlos I habla

Aunque lo ha hecho en Francia. El rey emérito ha dado una larga entrevista a una periodista que tendrá forma de libro, llamado ‘Mi rey caído’. La revista Paris Match ha adelantado algunos fragmentos, donde solo dice vaguedades, la verdad. Quizá haya una frase que admite interpretaciones: "¿Volverá pronto?", le preguntan. "No tengo ni idea. Algunos están muy contentos de que me marchara". Me da que no solo se refiere a los republicanos.

Juan Carlos I asegura, desde su refugio en Emiratos Árabes Unidos, que “las instituciones que dejé deberían ser suficientes. Hablan por sí mismas. Pero esto es cierto: destruimos instituciones más fácilmente de lo que las construimos”. Debe referirse a esa institución llamada Agencia Tributaria.

Que no se te pase

La luz. El precio de la energía en el mercado mayorista es hoy más caro que nunca y más caro que en toda Europa. Superamos los 200 euros por megavatio/hora. Con las medidas aprobadas por el Gobierno, no debe notarse tanto en el recibo de la luz, pero algo se notará.

Pobre Casado. Qu√© le vamos a hacer, soy un ser emp√°tico. Me da pena que al d√≠a siguiente de que Pablo Casado¬†recibiera las apasionadas bendiciones de Nicolas Sarkozy, el expresidente franc√©s haya sido¬†condenado por la financiaci√≥n ilegal de su partido. Tendr√° que recluirse en casa e ir¬†con brazalete electr√≥nico para evitar la c√°rcel. Sarkozy dijo que, cuando conoci√≥ a Casado hace 10 a√Īos, sab√≠a que ser√≠a presidente de Espa√Īa. Casado le devolvi√≥ el halago: ‚ÄúHay que seguir el ejemplo de gesti√≥n‚ÄĚ de Sarkozy. Ouch.

Mala digesti√≥n. El partido de Angela Merkel¬†est√° digiriendo fatal¬†los resultados de las elecciones alemanas. Aunque conservan matem√°ticamente opciones para gobernar, los malos n√ļmeros ya han provocado tensiones internas en la CDU, lo que allana el camino de gobierno a los socialdem√≥cratas.

Britney, free. A lo mejor no te interesa Britney Spears, pero a lo mejor s√≠ porque es un buen caso de lo que pasa cuando se mezclan fama, machismo y cosificaci√≥n. La cantante pop, a los 39 a√Īos, ha conseguido que su padre deje de ser su tutor legal.¬†Un resumen de la historia.

Trivial Tertuliano

Azul - ¿A quién pertenece la nueva zona terrestre ganada al mar en La Palma por la acumulación de lava en la costa?

Rosa - ¿Qué cantante ha dejado de estar oficialmente tutelada por su padre a los 39 años tras una decisión judicial?

Amarillo - ¿Quién fue la número 2 de Pablo Iglesias en la primera lista electoral de Podemos al Parlamento Europeo, en 2014?

Marrón - ¿Cómo se llama la ministra de Defensa del Gobierno de España?

Verde - ¿Cómo llamamos a las mutaciones del virus de la Covid-19 que consiguen propagarse?

Naranja - ¿Qué aforo estará permitido en los campos de fútbol este fin de semana en España?

Respuestas

Azul - Al Estado

Rosa - Britney Spears

Amarillo - Teresa Rodríguez

Marrón - Margarita Robles

Verde - Variantes

Naranja - 100%

De cabeza al fin de semana. Nos leemos el lunes.

Un abrazo,

Juanlu.