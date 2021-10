Hoy déjame que empecemos por la historia del cuadro de Goya que acabó en manos de Esperanza Aguirre y luego fue vendido al gran constructor Juan Miguel Villar Mir. Te la hemos desvelado por partes en elDiario.es pero hoy, con ayuda de Ignacio Escolar, te contamos el cuento completo en formato podcast. No tiene desperdicio.

Testamento o testaferro

Corinna Larsen dejó por escrito que quería que el 30% de una fortuna oculta en Nueva Zelanda, si ella moría, fuera a parar a Juan Carlos de Borbón. Ese dinero procedía de un “Fondo de Inversión Hispano Saudi”, según unos documentos de 2007 desvelados este domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Cuando uno encomienda su patrimonio a otra persona a través de mecanismos opacos suele ser para evitar el pago de impuestos y legar una fortuna. Lo que haría un testamento o más bien lo que haría un testaferro. Se trata de un nuevo vínculo del rey emérito con los paraísos fiscales.

El de Corinna Larsen es solo uno de los muchos nombres desvelados por un grupo de más de 600 periodistas de 150 medios de 117 países que llevan un año trabajando en 12 millones de documentos secretos sobre los manejos fiscales de los dirigentes políticos más poderosos del mundo. Uno de esos medios implicados es elDiarioAR.com, nuestro proyecto hermano en Argentina, que ya están publicando las primeras exclusivas desde anoche.

En España, los medios que integran el consorcio son El País y La Sexta. Los documentos acreditan prácticas opacas del exprimer ministro británico, Tony Blair; del presidente de Chile, Sebastián Piñera; del Rey de Jordania; de artistas como Miguel Bosé, Shakira o Claudia Schiffer; o de figuras del mundo del fútbol. La gravedad de los mecanismos varía, desde la amnistía fiscal a la que se acogió Guardiola por su fortuna amasada en Andorra hasta la veintena de sociedades en paraísos fiscales de Julio Iglesias. Aquí un resumen de lo principal que se conoce hasta ahora.

Día P

De Puigdemont. Hoy comparece ante el tribunal italiano el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, detenido en un aeropuerto de Cerdeña y luego puesto en libertad a la espera de su declaración de hoy. ¿Le dejará libre el juez como antes hicieron otros en Alemania o Bélgica? ¿Dará la sorpresa y lo ordena su extradición a España? La política catalana contiene la respiración, y también el mundillo jurídico, porque sobre lo que debe ocurrir con Puigdemont hay un choque de trenes jurídico e institucional entre el Tribunal Supremo y la Abogacía del Estado.

Los jueces nunca hacen nada mal. As√≠ debe ser, porque el Poder Judicial solo ha expulsado a seis jueces por motivos disciplinarios en cuarenta a√Īos de democracia. Y luego vino el Tribunal Supremo y revoc√≥ tres de esas expulsiones.¬†Aqu√≠ puedes conocer los casos.

Caos por culpa del Brexit

Si no fuera porque no está bien alegrarse por el mal ajeno, y sobre todo porque la mitad del país en realidad votó en contra del Brexit en aquel referéndum maldito, podríamos decir aquello de “se lo merecen”. La situación en Reino Unido es caótica. Falta gasolina porque faltan camioneros, falta comida porque faltan carniceros… en fin, que faltan trabajadores esenciales (así se llama ahora la mano de obra barata inmigrante, ¿no?) para que el país funcione normalmente, y para eso depende de una frontera abierta que ya no funciona igual y de unos trabajadores extranjeros que ya no pueden circular. La tormenta perfecta del Brexit se ha desatado y, aunque sus gobernantes niegan la mayor y dicen que lo que pasa nada tiene que ver con la salida de la UE porque en otros países europeos está pasando igual, todos sabemos que mienten. Hoy veremos a 200 militares de las Fuerzas Armadas Británicas recorrer los puntos más conflictivos para repartir gasolina.

Y Almodóvar

Entrevistamos a Pedro Almodóvar, que nos dice que la gran película sobre la Guerra Civil aún está por hacer, y que cree que los cines desaparecerán y los que queden serán lugares de culto.

Además, en elDiario.es adelantamos un fragmento inédito de su nueva película, Madres paralelas.

Que no se te pase

Impuestos y empresas. No hay que leer, hay que memorizar este¬†reportaje sobre c√≥mo pagan impuestos las grandes empresas¬†de Espa√Īa. Las 216 empresas que facturan m√°s de 1.000 millones de euros al a√Īo pagan (en la pr√°ctica, no en la teor√≠a) un 5,47% de impuestos sobre su beneficio. Es hasta cuatro veces m√°s que la cifra habitual para¬†las peque√Īas y medianas empresas.

Volcán. El cono principal del volcán de La Palma ha sufrido un derrumbe parcial. Ahora la lava sale más fluida. Pedro Sánchez ha anunciado 200 millones de euros en ayudas "urgentes".

Iv√°n Redondo, el que pasaba por ser el gran gur√ļ a la sombra de Pedro S√°nchez, ha dado su primera entrevista (a Jordi √Čvole) tras su cism√°tica salida de la Moncloa. Insiste en que fue √©l quien tom√≥ la decisi√≥n, aunque los indicios apunten a lo contrario.

Cosas que no sabía

No conocía la técnica que utilizan los renos como mecanismo defensivo para protegerse de posibles ataques de cazadores o depredadores. Se ponen a moverse coordinadamente en una gran espiral o 'tornado', dejando en el centro a las crías. Hay imágenes tomadas desde un dron que parecen ciencia ficción. Gracias a este lector por el aviso.

No sab√≠a¬†que la expresi√≥n en lat√≠n ‚ÄėQuid pro quo‚Äô¬†no significa realmente¬†‚Äėdar algo para recibir algo‚Äô (que ser√≠a¬†do ut des¬†) sino ‚Äėsustituir una cosa por otra‚Äô. El origen del error no est√° en El silencio de los corderos y su ‚ÄúQuid pro quo, Clarice‚ÄĚ, sino que viene de antes: en ingl√©s empez√≥ a usarse en el siglo XVII con ese significado, porque para eso los ingleses hacen lo que quieren con los idiomas de los dem√°s, y ya se usa as√≠ hasta en entornos diplom√°ticos internacionales. Esta historia y la siguiente me las manda¬†Fernando Rojas, un lector que adem√°s juega con sus amigos con nuestras preguntas de Trivial.

No sabía que el picante es en origen un mecanismo de defensa de muchas plantas para impedir que los mamíferos nos comamos sus semillas. La evolución ha dado con el componente químico (la capsaicina) que nos irrita la boca. Es decir, el picante no es un sabor sino una tortura (que algunos hemos convertido placentera). De hecho, el picante no suele hacer efecto sobre las aves, cómplices de esas plantas en la diseminación de las semillas. Te explican más en Tres pies al gato.

