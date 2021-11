Hoy es el día en el que la izquierda tendrá que pagar un desagradable precio para facilitar el desbloqueo de los órganos que gobiernan la Justicia. El Congreso vota a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional y especialmente duro está siendo para el PSOE y Unidas Podemos dar por bueno a Enrique Arnaldo, presente en sumarios de corrupción del PP y muy vinculado al aparato ideológico del partido.

Hoy escribe Ingacio Escolar: “Lo que ha pasado y sigue pasando con el Tribunal Constitucional, con el Poder Judicial, con el Tribunal de Cuentas o con el Defensor del Pueblo se entiende mejor con una metáfora: es un secuestro. (…) El PP solo ha aceptado, a regañadientes, renovar una parte de esos órganos constitucionales. Terminar con una parte de ese secuestro –el del CGPJ continúa–, pero cobrando un rescate”.

Que PSOE y PP habían acordado la renovación en estos términos se sabe desde hace semanas, pero el ambiente se ha ido tensando en la izquierda en los últimos días, hasta el extremo de que no está garantizado que se vaya a cumplir la disciplina de voto en los partidos que sustentan al Gobierno. Unidas Podemos no va a pedirla y en el PSOE ha habido algún amago. Algunos diputados piensan que el precio es demasiado alto. La mayoría, que no había otro remedio.

Las muertes reales de la pandemia

El INE ha publicado las cifras de personas que murieron por Covid en 2020 a partir de la información que consta en los certificados médicos de defunción: suman 17.000 más que las oficiales que teníamos hasta ahora de la primera ola. A partir de julio, las cifras del Gobierno y las que ahora aporta el INE cuadran mucho mejor, lo que nos habla del caos y la saturación de servicios sanitarios que supuso la pandemia en los primeros meses. La nueva cifra que ya podemos citar con fuentes oficiales para 2020 es: 74.839 fallecidos, a los que hay que sumar los de 2021.

Hoy tienes un completo análisis sobre estos nuevos datos, con información muy valiosa. La primera ola fue urbana, invisible, devastadora en centros de mayores; luego el virus se cebó con los pueblos y castigó a los hospitales más saturados.

La tasa de incidencia sigue subiendo. Habíamos bajado de 50 y ya estamos otra vez en 62.

El Gran Apagón

Hoy dedicamos el capítulo del podcast a un asunto que seguro que te ha llegado: "¡comprad linternas y sopas de sobre! ¡se viene un gran apagón!". Bueno, no hay ningún fundamento para esa alarma, y hoy te explicamos con los amigos de maldita.es y con un experto en energía de dónde sale la psicosis sobre un colapso inmediato del sistema eléctrico.

De elecciones y falos

Un sondeo de Metroscopia sitúa al PSOE como ganador de las elecciones si se celebraran hoy, aunque perdiendo margen respecto al PP. Vox sube, aunque la suma con Casado no les daría para formar gobierno. Aquí los datos

También se observa que la popularidad de Yolanda Díaz que proyectan otras encuestas no está relanzando a la marca Podemos. En ese contexto, entrevistamos a Mónica Oltra, que no se atreve a dar ningún paso hacia el “nuevo espacio” que pueda surgir alrededor de la vicepresidenta. Eso sí, la complicidad parece total: “Tenemos una forma de hacer política más horizontal, más amable, menos fálica”.

Que no se te paseCamiones parados. El sector del transporte convoca tres días de paro antes de Navidad por el "abandono" del Gobierno. Consulta aquí sus reivindicaciones. Entre eso y la crisis de materiales tecnológicos, se nos viene otra tormenta logística perfecta.

¬ŅQu√© est√° pasando¬†en la frontera de Polonia?¬†Hemos preparado una sencilla explicaci√≥n¬†para entender la situaci√≥n pol√≠tica y humanitaria que bloquea a migrantes en la frontera europea con Bielorrusia. La OTAN y la UE, que siempre tienen soluciones poco imaginativas,¬†se plantean construir un muro.

Pu√Īetazos a un nazi. En una serie americana, The Good Fight, uno de los protagonistas argumentaba que darle un pu√Īetazo a un nazi pues no estaba tan mal. Aqu√≠ tienes¬†el pu√Īetazo y el fragmento. Este mismo argumento¬†ha llevado en Espa√Īa a un c√≥mico, Jair Dom√≠guez, a los tribunales. Le ha denunciado Vox que, por lo que sea, se ha sentido concernido.

Hay un vertedero a solo 18 kilómetros del centro de Madrid que contamina tanto que un satélite ha detectado emisiones récord de gas metano. La Agencia Europea del Espacio ha alertado a las autoridades.

Cristina Peri Rossi, escritora uruguaya afincada en Barcelona, ha sido galardonada con el Premio Cervantes 2021. Es la sexta mujer en recibirlo. ‚ÄúEr√≥tica y fascinante‚ÄĚ, dicen mis compa√Īeras de Cultura.

Cosas que no sabía

No conocía las teorías de la imagen 3D que ayudan a entender por qué a mucha gente les parecen falsas, o muy retocadas, las imágenes de La Palma que ha tomado el fotoperiodista Emilio Morenatti. En este hilo de Twitter un artista gráfico nos explica que nuestro cerebro está forzando una interpretación errónea de la foto, probablemente porque quiere ver nieve donde hay ceniza, y eso condiciona la percepción del resto de la imagen, sus luces y colores. Muy interesante.

No sab√≠a c√≥mo¬†se llamaba esa sensaci√≥n que tenemos al pisar una escalera mec√°nica que no funciona. Esa p√©rdida moment√°nea del equilibrio, que sentimos a pesar de ser conscientes de que el suelo no se mueve, se llama ‚Äúfen√≥meno de la escalera mec√°nica rota‚ÄĚ. Me he acordado con lo de la nieve y la ceniza. Es otro cortocircuito entre lo que vemos y lo que hace nuestro cuerpo, en este caso el aparato motor, forzado por la¬†costumbre.¬†En Yorokobu lo explican bien.

No sab√≠a que¬†exist√≠a una¬†falsa creencia popular en Estados Unidos que dice que las grandes carreteras all√≠ son muy rectas por mandato legal para que en caso de emergencia o ataque b√©lico los aviones puedan aterrizar en ellas. El dato incluso est√° en juguetes¬†educativos para ni√Īos importados en Espa√Īa, que as√≠ me he enterado yo. Una ley de 1956 establecer√≠a que una de cada 5 millas tiene que ser¬†en l√≠nea recta. Pero no es cierto, y¬†el organismo estatal de autov√≠as se pasa el d√≠a desminti√©ndolo¬†desesperadamente.

Pues oye, que mañana es viernes.

Aquí estaremos.

Un abrazo,

Juanlu.