Ayer fue 18 de septiembre y elDiario.es cumple 10 años. El 18 de septiembre de 2012 lanzamos un nuevo medio digital desde una pequeña oficina con 12 personas, entre periodistas y personal de gestión y administración. Brindamos en vasos de plástico.

Una década después, tenemos más de 60.000 socios que nos han salvado de todas y cada una de las veces en las que nos hemos sentido vulnerables, con miedo, ante un ataque fáctico, una crisis económica, una pandemia, una campaña de desprestigio interesada. Y ahora somos un equipo grande, quizá no tan grande como la mayoría de nuestra multimillonaria competencia, pero con una energía que se ha ido renovando gracias a la gente joven y no tan joven que hemos ido incorporando al proyecto.

Es una fecha especial así que déjame que me ponga blandito y hoy arranque el boletín dándole las gracias a esos compañeros y compañeras, por lo que me han enseñado, también a los que ya no trabajan con nosotros. Y que mencione a Belén Picazo, amiga y diseñadora imprescindible de los primeros años, que hoy no está para celebrarlo.

Y ahora sí, agarra tu bebida favorita, brindemos por 10 años más y vamos al lío.

¿Tendremos un otoño caliente? Hace años que no sucede, pero es lo que pretenden los sindicatos y además en toda Europa: están organizando movilizaciones conjuntas en diferentes países para exigir que los salarios suban para hacer frente a la crisis de inflación. La subida de tipos de interés ahoga a las economías domésticas y encima no está consiguiendo los efectos esperados.

En la pieza de Laura Olías y Raúl Sánchez encontrarás además el contexto de esas reivindicaciones, en datos. Como este:

Hoy en el podcast, hablamos del alarmismo interesado sobre la ocupación de casas que generan partidos de derechas y medios de comunicación. Tienen a la sociedad aterrada cuando en realidad la mayoría de las ocupaciones se producen en casas vacías, de bancos o inmobiliarias, no en viviendas habituales. Repasamos los hechos con gente que sabe la verdad.

No conocía el concepto de ‘constancia de color’, que describe lo que hace nuestro cerebro al colorear partes de una imagen con un color que en realidad no está ahí. Con un ejemplo se entiende mejor: en la foto de arriba, no hay rojo. No, esa lata no es roja. Tenemos tan metido en la cabeza que la lata de Coca-Cola es roja, que nuestro cerebro ‘fuerza’ que veamos ese color. Haz zoom y verás que esas líneas son negras y blancas. Aquí una explicación.

No sabía yo mucho sobre biotoxinas marinas. Son sustancias químicas naturales provocadas por células vegetales que son capaces de nadar gracias a un flagelo, que es como se conoce a la 'cola' que tienen por ejemplo también los espermatozoides. La proliferación de estas microalgas tiñe el agua, casi siempre de rojo.

yo mucho sobre biotoxinas marinas. Son sustancias químicas naturales provocadas por células vegetales que son capaces de nadar gracias a un flagelo, que es como se conoce a la ‘cola’ que tienen por ejemplo también los espermatozoides. La proliferación de estas microalgas tiñe el agua, casi siempre de rojo. No sabía que muchas experiencias místicas, el éxtasis por el que se supone que se entra en contacto con Dios, tan habituales en las mujeres religiosas en la Edad Media y el Renacimiento, están consideradas por muchos investigadores como una estrategia para burlar una censura: la que impedía a esas mujeres predicar la Biblia en público, algo reservado para los hombres. Con este truco hábil (no soy yo la que habla, ¡es la voz de Dios!), podían ejercer influencia religiosa en su entorno y congregar a cientos de personas.

