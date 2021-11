Parece mucho tiempo, pero no es nada. Al planeta le quedan 11 años para traspasar un punto de no retorno. Si seguimos emitiendo CO2 a este ritmo, en 2032 será imposible evitar un calentamiento global que suba la temperatura de la Tierra por encima de 1,5 grados. Y esa pequeña cifra esconde desastres climáticos que lamentaremos en nuestra generación. Son cálculos del Global Carbon Project.

Anuncios que malmeten

Todos los que tenemos hijos nos hemos acordado alguna vez del que puso en cierta esquina la máquina de bolitas de plástico con sorpresa dentro que sacan uno a cambio de una moneda. Están ahí, a su altura, y los que diseñan su colocación juegan con un concepto que se llama el “factor fastidio”: el objetivo es que tu hijo o hija insista tanto que no tengas más remedio que ceder, a pesar de que sabes que no tiene ningún sentido. Pues en la publicidad de dulces y otros alimentos, hacen lo mismo, pero lo que te juegas no son monedas sino la salud de tu familia. Es en realidad una técnica de marketing habitual. Aquí se analizan otras.

Hemos entrevistado¬†a la m√°xima responsable de la Agencia de Seguridad Alimentaria:¬†"La cifra de sobrepeso infantil en Espa√Īa es inaceptable‚ÄĚ.

Atenci√≥n primaria.¬†¬†El sistema p√ļblico de salud del que tanto presumimos, con raz√≥n, no acaba de reponerse del golpe causado por la pandemia. Medio centenar de organizaciones cient√≠ficas, sindicales y m√©dicas¬†han lanzado un grito de socorro conjunto¬†por la crisis de la Atenci√≥n Primaria, donde se acumulan esperas absurdas para citas de todo tipo.¬†La falta de inversi√≥n y la precariedad¬†est√°n detr√°s de la escasez de m√©dicos.

Para entender lo del Metaverso

Hoy dedicamos el podcast a hablar del último palabro que se ha puesto de moda en la tecnología: el metaverso. No te asustes si no controlas mucho sobre el tema, porque con Carlos del Castillo se entiende todo fácil. Y tiene pinta de que vamos a escuchar mucho sobre esto en los próximos años.

Que no se te pase

Guerra abierta en el PP, con la excusa de Madrid. Se supone que hab√≠an hecho las paces porque se hab√≠an dicho cosas muy bonitas en p√ļblico, pero en privado es todo mentira. La lucha entre Ayuso y Casado es por el control del partido en Madrid, pero ya sabemos que hay mucho m√°s detr√°s.

Si eres baby boomer y quieres saber más sobre la propuesta del Gobierno de ampliar la hucha de las pensiones con un aumento temporal de las cotizaciones en esa franja de edad, aquí tienes las claves de lo que viene.

El paro ha bajado un poco en octubre y ese poco es un poco hist√≥rico porque no aumenta el empleo ese mes desde hace 46 a√Īos.¬†Los datos.

EEUU. As√≠ desde fuera, Joe Biden parece que est√° en un momento dulce y rejuvenecido ideol√≥gicamente. Los titulares en EEUU no van precisamente por ah√≠. La popularidad del presidente est√° en el 42%. La √ļltima derrota de su candidato a gobernador en Virginia¬†ha¬†encendido las alarmas dem√≥cratas.

Bosnia. Tenemos un ojo en Bosnia, donde las tensiones nacionalistas nos hacen rememorar fantasmas del pasado. The Guardian ha publicado un informe en el que se advierte de la posible creación de un ejército separatista de filiación serbia, lo que partiría al país en dos.

Hay 1.000 monumentos¬†en estado terminal en Espa√Īa¬†y a 11 de ellos ya los podemos dar por desaparecidos. Cultura ha recortado el presupuesto de conservaci√≥n a los bienes desprotegidos, as√≠ que una m√≠nima parte de ellos podr√° optar a las ayudas p√ļblicas.

Cosas que no sabía

No sab√≠a que¬†el nombre de ‚ÄėCalifornia‚Äô¬†es una invenci√≥n literaria¬†de un escritor del siglo XVI, nacido en Medina del Campo (Valladolid). Se llamaba Garci Rodr√≠guez de Montalvo y en su novela de caballer√≠as ‚ÄėLas sergas de Esplandi√°n‚Äô se inventa un territorio m√°gico: la isla de California. El nombre fue impuesto a esa zona en 1533 por mandato de Hern√°n Cort√©s. Tampoco sab√≠a que por aquel entonces, debido a uno de los errores cartogr√°ficos m√°s famosos de la historia, se cre√≠a que efectivamente California era una isla.¬†En este v√≠deo se explica bien.

No sab√≠a¬†c√≥mo es el proceso exacto que sufre el cuerpo despu√©s de la muerte hasta que se convierte en un esqueleto. Perd√≥n si esto te resulta desagradable. En la segunda fase de descomposici√≥n, la temperatura del cad√°ver puede alcanzar los 50 grados por el efecto de los gases y las reacciones qu√≠micas y org√°nicas. Hay m√°s detalles (t√ļ sabr√°s) en¬†este art√≠culo de Maldita.es.

No conoc√≠a¬†este proyecto de ‚Äėretratos gen√©ticos‚Äô¬†elaborado por el fot√≥grafo canadiense Ulric Collete. Entre 2008 y 2019 estuvo fusionando retratos de diferentes miembros de una misma familia. El primero fue su propio retrato con el de su hijo Nathan. El resultado plantea dudas sobre c√≥mo de ‚Äėnuestro‚Äô es nuestro propio f√≠sico, c√≥mo de ‚Äėoriginales‚Äô somos‚Ķ

