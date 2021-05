Jugando con vidas

He estado unos días de baja por culpa del coronavirus. Ha durado más de lo que yo esperaba, pero los síntomas no han dejado de ser leves en ningún momento. Sobre la inquietud que te genera este maldito virus, qué te voy a contar. Os quiero agradecer a todos los mensajes de ánimo y preocupación. Sois buena gente. Estoy muy bien.

Tenemos que agradecerle entre todos el curro a Toño Fraguas, que ha hecho boletines excelentes estos días en mi ausencia y además es un gran compañero. Seguro que vuelve por aquí, aunque espero que sea por mejores razones. ¡Gracias, Toño!

El juego de las vidas

Más de cinco mil personas han intentado entrar nadando desde Marruecos hasta España, por los espigones de Ceuta, en las últimas horas. Entre ellas, más de mil menores. Aquí tienes imágenes.

El asunto es complejo y se complicará porque tiene un fuerte trasfondo diplomático y las connotaciones políticas que siempre tiene la inmigración. La clave te la explican en Desalambre: Marruecos maneja a su antojo el flujo de migrantes de nuestra frontera. Cuando Rabat está contento con España, cierra el paso con la mano dura del trabajo sucio mientras nosotros miramos hacia otro lado; cuando está enfadado, abre la mano.

Esta semana Marruecos ha abierto y parece que el enfado viene porque España ha acogido en un hospital de Logroño al líder del Frente Polisario del Sáhara Occidental, Brahim Ghali. Ante esto, como dice Ignacio Cembrero en El Confidencial, “Marruecos castiga a España con la mayor ola migratoria de la historia”. Interior ya ha dicho que piensa hacer devoluciones en caliente a todos los que pueda y ha enviado refuerzos a Ceuta. El Ejército también se ha movilizado.

Si hacemos memoria, recordaremos otro episodio parecido en 2014, cuando Marruecos dejó pasar a miles de personas hacia España como venganza porque la Guardia Civil paró al rey Mohamed VI cuando montaba en moto acuática por El Estrecho.

Así de caprichoso es el juego con las vidas, también en la frontera de Europa.

Gaza, Gaza, Gaza

A los periodistas nos suele pasar que cuando nos distanciamos de nuestro día a día, por vacaciones o enfermedad o lo que sea, nos da un ‘ataque de perspectiva’. Creemos que esa distancia nos da claridad mental para identificar lo que realmente es importante. Yo llevo varios días encerrado en casa repitiéndome que Gaza, Gaza, Gaza. Afortunadamente no era claridad mental sino una obviedad, por mucho que la complicidad de medio mundo con Israel no quiera verla, y en elDiario.es has podido leer las claves de lo que estamos viendo en Palestina.

Hoy te contamos más sobre la chispa de esta crisis, que surgió del hostigamiento que sufren los musulmanes en Jerusalén para echarlos de sus casas. Un desahucio y una marcha nacionalista, como cuenta esta crónica. Pero más allá de cada episodio, sabemos que el acoso israelí es constante y devastador. Este reportaje desde Gaza nos enseña cómo, además de la masacre de 200 personas que han producido ya los bombardeos, el destrozo afecta también al tendido eléctrico, a las tuberías, a las alcantarillas.

Olga Rodríguez nos hace una síntesis muy clara de por qué esto no es un conflicto sin más en el que llamar a la paz a ambas partes, como si fueran igual de responsables. "La asimetría es incuestionable", escribe.

92 días después

Han pasado más de tres meses desde las elecciones y por fin tenemos pacto para un gobierno de coalición en Catalunya. ERC presidirá la Generalitat y Junts controlará la mayoría de las consellerías con más poder. Puedes ver el reparto aquí.

Ha sucedido lo que todos sabíamos que iba a suceder pero con bastante riesgo de que en el último momento no sucediera. Aquí tienes la intrahistoria de este acuerdo, fraguado en dos reuniones en dos masías.

Las claves de un pacto agónico, por Neus Tomàs.

¿Cuánto queda? ¿Y ahora?

Fernando Simón, como si fuera ese padre que conduce harto de que le pregunten cuánto queda, ha dicho que “pronto” podremos quitarnos la mascarillas en algunos exteriores, en la playa o en el campo.

La tasa de incidencia en España se sitúa en los 151 casos y lleva 22 días bajando. Pero ya os digo yo que esto no se ha acabado todavía.

Mayores . España es el país europeo que mejor protegidos tiene a los mayores de 80 años. El 100% tiene una dosis y el 98,2% las dos. La media de la UE es del 77% con la primera y del 57% con la inmunidad completa.

. España es el país europeo que a los mayores de 80 años. El 100% tiene una dosis y el 98,2% las dos. La media de la UE es del 77% con la primera y del 57% con la inmunidad completa. Patentes. Si quieres algo de historia científica, me ha gustado mucho este repaso de Esther Samper sobre cómo ya el SIDA abrió en los 90 el debate sobre las patentes sanitarias en casos de emergencia. Se hicieron grandes avances contra el VIH pero solo al alcance de los enfermos de países ricos. Sudáfrica suspendió las patentes y las farmacéuticas abrieron una guerra jurídica, política y de imagen.

Que no se te pase

Ley trans . Si te interesa el debate sobre la regulación del cambio de sexo legal, estate pendiente hoy al Congreso. Los partidos deben pronunciarse sobre la propuesta de seis grupos parlamentarios aliados del Gobierno ante la que el PSOE ha mostrado sus objeciones. El PSOE se abstendrá. No es una votación definitiva pero obliga a cada partido a posicionarse y prepara el ambiente para la negociación definitiva entre los socios de gobierno. Más claves .

. Si te interesa el debate sobre la regulación del cambio de sexo legal, estate pendiente hoy al Congreso. Los partidos deben pronunciarse sobre la propuesta de seis grupos parlamentarios aliados del Gobierno ante la que el PSOE ha mostrado sus objeciones. El PSOE se abstendrá. No es una votación definitiva pero obliga a cada partido a posicionarse y prepara el ambiente para la negociación definitiva entre los socios de gobierno. . Neonazi . Ignacio Escolar ha charlado durante 42 minutos con David Saavedra, un neonazi español arrepentido que ahora cuenta lo que vivió durante dos décadas de militancia en la ultraderecha española. Muy ilustrativo de un fenómeno que ya no es tan marginal, como él mismo explica. Vídeo completo .

. Ignacio Escolar ha charlado durante 42 minutos con David Saavedra, un neonazi español arrepentido que ahora cuenta lo que vivió durante dos décadas de militancia en la ultraderecha española. Muy ilustrativo de un fenómeno que ya no es tan marginal, como él mismo explica. . Agua del grifo, por ley. En España vamos mal en reciclaje. Y no es solo una cosa de cultura individual, de si usamos o no los cubos de colores adecuadamente, es que hay un montón de prácticas en la gestión de residuos o en la rutina de los comercios que la UE exige que cambiemos. Se viene una nueva ley para regular los residuos y uno de los objetivos es reducir el número de botellitas de agua servidas en los bares, vasos de plástico o recipientes de usar y tirar. Más detalles.

