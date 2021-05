Fernando Simón cree que "pronto" se podrá iniciar la relajación en el uso de las mascarillas

Ha evitado "dar fechas concretas", pero el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha dicho este lunes que "pronto" se podrán ir dando "pasos concretos" que pueden ir "relativamente rápido" de cara a relajar el uso de mascarillas en exteriores . "Tenemos ya 7,2 millones de personas vacunadas con la pauta completa y al menos 15 millones con al menos una dosis. Es muy posible que en exteriores, en no muchos días, se pueda reducir el uso de la mascarilla", ha justificado al ser preguntado directamente por este asunto, sobre el que ya se han pronunciado en los últimos días diferentes líderes políticos dentro y fuera de España.

No obstante, el portavoz de Sanidad ha recordado que el documento de respuesta rápida a la pandemia que el ministerio aprobó el pasado verano con las comunidades autónomas no contempla el factor de la vacunación como paliativo a la crisis, por lo que el inicio de la relajación en el uso de las mascarillas en espacios abiertos requeriría de su modificación. En la misma línea, ha recordado que "dar fechas concretas" puede “dar la idea de que en un momento dado hemos terminado con la COVID-19”, y también habrá que valorar si medidas de ese tipo se pueden aplicar al total de España o solo en algunas comunidades. Simón también ha señalado que “no podemos plantear que dejar de usar las mascarillas” permita “dejar de mantener la distancia física” en los espacios. En España, el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se adelantó la semana pasada a decir que su intención es que en julio ya no sea necesario usar mascarillas por la calle. Informa Belén Remacha.

El ministerio de Sanidad ha registrado este lunes una incidencia acumulada de 151,86 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Este indicador continúa en descenso y se sitúa en esta jornada, con la que van ya 22 a la baja, 10 puntos por debajo que el viernes, cuando se publicó el último informe.







Las autoridades sanitarias han notificado también 11.061 nuevos casos de coronavirus desde el viernes, aunque sin datos de Castilla-La Mancha. Supone un descenso respecto a los 13.984 nuevos contagios del pasado lunes, el día más reciente con el que se puede comparar, ya que incluye los datos de todo el fin de semana. En total, desde que comenzó la pandemia, se han contagiado en España 3.615.860 personas.







En la casilla de muertes del balance facilitado por Sanidad, con datos de las comunidades autónomas, aparecen un total de 79.432 personas, de las que 171 han fallecido en los últimos siete días. Son 93 personas fallecidas más que el viernes.

También se reduce progresivamente la ocupación hospitalaria. En este momento, en el caso de camas hospitalarias es del 5,54% y para las UCI sube hasta el 18,66%. Es decir, casi una de cada cinco personas ingresadas en una unidad de cuidados intensivos tiene coronavirus. Este indicador se dispara por encima del 30% en Madrid (38,3%), Euskadi (30,89) y La Rioja (30,19%) y se acerca en Castilla y León (28,58) y Aragón (27,34%). Actualmente permanecen ingresadas en alguna de estas unidades 1.836 personas. Son 6.923 en planta.



¿Cómo evoluciona la epidemia ahora? Evolución de los casos, las muertes, los hospitalizados y los ingresados en UCI notificados cada día según la fecha de notificación Fuente: Ministerio de Sanidad



Por comunidades autónomas, las que más nuevos casos han notificado al ministerio han sido Andalucía, con 2.593; Catalunya, que incorpora 2.384; Madrid, que suma 2.123; y Euskadi, con 929. En cuanto a la tasa de incidencia, durante este fin de semana solo ha subido en Galicia (88) y Murcia (63,8), aunque continúan siendo Euskadi (295,3), Melilla (253,8), Madrid (239,34) y Aragón (220,85) las que presentan peores datos.







En el apartado de vacunación, en España 7.213.716 personas tienen ya la pauta completa que garantiza la inmunidad, lo que supone un 15,2 de la población. Además, casi uno de cada tres ciudadanos ha recibido ya al menos una dosis de la vacuna. En total, se han aplicado 22,3 millones de dosis de alguno de los sueros contra el coronavirus, tras los 629.381 pinchazos del fin de semana.







Por grupos de edad, un 92% de los mayores de 60 años han recibido la primera dosis y un 47,7% tiene la pauta completa. En concreto, el 98,8% de las personas mayores de 80 años ya está totalmente inmunizado. Del siguiente grupo de riesgo, aquellos que tienen de 70 a 79, el 95,3% tiene la primera dosis y un 65% ha recibido ya la pauta completa. Algo más rezagado, en el grupo de quienes tienen entre 60 y 69 años, el 84,3% ha recibido el primer pinchazo y apenas un 7,6% está totalmente inmunizado.

Asturias se mantiene como la región con mayor porcentaje de población completamente vacunada, con un 25,6% de sus habitantes, seguida de Castilla y León, con un 24,7%, y Galicia, con un 23%.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado este lunes lo que ya habían venido anunciando algunas comunidades autónomas, que la vacunación para las personas menores de 50 años comenzará de forma masiva a partir de junio. Sánchez ha reiterado también que España donará entre el 5 y el 10% de las vacunas a América Latina, alrededor de 7,5 millones de dosis. En la misma línea, el presidente ha asegurado que el proyecto piloto para el certificado verde de turismo está dando buenos resultados, por lo que España comenzará a trabajar con él a partir de junio.